12 nomes de personagens da Marvel e DC para cachorros

Há décadas, os personagens da Marvel e da DC conquistam fãs de todas as idades com suas aventuras cheias de ação, histórias emocionantes e personalidades marcantes. Eles representam ideais de força, lealdade, inteligência e até um pouco de travessura – características que muitas vezes vemos também nos nossos pets.

Dar ao seu cachorro o nome de um desses personagens é uma forma de prestar homenagem a esses heróis e vilões icônicos e destacar traços que podem combinar perfeitamente com a personalidade do seu novo amigo. Por isso, a seguir, confira algumas opções para se inspirar!

1. Thor

Thor, o deus do trovão, é conhecido pela sua força sobre-humana, coragem e senso de justiça. Com seu poderoso martelo, ele protege tanto Asgard quanto a Terra. Ele é um personagem leal, que enfrenta qualquer desafio sem hesitar, sempre pronto para proteger os que ama. Esse nome é ideal para cachorros grandes e fortes, como pastor alemão, rottweiler ou golden retriever, que têm um instinto protetor e são conhecidos por sua lealdade aos tutores.

2. Loki

Loki, o irmão de Thor, é o deus da trapaça, famoso por sua inteligência, carisma e um certo grau de travessura. Ele é imprevisível, brincalhão e extremamente astuto, o que o torna uma figura complexa e cativante. Se o seu cão é daqueles que adora “aprontar” e tem um olhar que parece estar sempre tramando algo, este pode ser o nome perfeito. Essa escolha combina especialmente bem com cães inteligentes e cheios de personalidade, como o jack russell terrier, que são conhecidos por sua energia.

3. Hulk

Hulk, ou Bruce Banner, é o gigante verde de força incomparável que surge sempre que Bruce perde o controle. Ele é a personificação da força bruta e da intensidade, sendo, ao mesmo tempo, um personagem gentil em sua forma humana. O nome é ideal para cães de grande porte e estrutura física robusta, como o mastiff, o dogue alemão ou o boxer. Ele representa um cachorro poderoso, que parece “invencível” e impressiona com seu tamanho, mas que, no fundo, é um doce e companheiro fiel.

4. Diana

Diana, mais conhecida como Mulher-Maravilha, é uma guerreira amazona e símbolo de força, coragem e compaixão. Ela luta pela justiça e sempre age com bondade. Trata-se de um nome perfeito para cadelas de personalidade forte, que são protetoras e afetuosas, como das raças pastor alemão ou doberman. Isso porque reflete uma fêmea que está sempre ao lado de seu tutor, pronta para defendê-lo, mas também demonstra um lado carinhoso e fiel.

Bruce é um nome que combina com cachorros protetores (Imagem: Svitlana Diuba | Shutterstock)

5. Bruce

Bruce Wayne, o Batman, é um personagem misterioso e estratégico. Embora seja humano, ele é um herói que usa inteligência, treino físico e tecnologia para combater o crime. Este nome pode combinar com cachorros de temperamento reservado, que têm um lado protetor e observador, como o schnauzer ou o akita. Além disso, é ideal para cães que são discretos, mas sempre atentos ao ambiente, prontos para proteger o tutor quando necessário.

6. Stark

Tony Stark, o Homem de Ferro, é um gênio da tecnologia, com uma personalidade carismática e destemida. Ele é conhecido por sua inteligência e coragem, sempre disposto a enfrentar qualquer desafio. Este nome é uma ótima escolha para cães que parecem “invencíveis” e cheios de energia, como o border collie ou o malinois. Além disso, combina bem com cachorros que adoram explorar e são extremamente leais ao seu tutor, mostrando bravura em qualquer situação.

7. Flash

Flash é o homem mais rápido do mundo e um herói conhecido por sua agilidade e energia inigualáveis. Esse nome é perfeito para cães que adoram correr e são extremamente ativos, como o whippet ou o galgo italiano. Isso porque reflete um pet ágil, brincalhão e cheio de vida, que está sempre em movimento e adora brincar ao ar livre. Se o seu cachorro nunca para quieto, Flash é a escolha certa!

8. Natasha

Natasha Romanoff, conhecida como Viúva Negra, é uma das espiãs mais habilidosas do universo Marvel. Ela é inteligente, ágil e possui uma lealdade inabalável aos seus companheiros. É um nome ideal para cadelas espertas e rápidas, que são dedicadas ao tutor e têm um instinto de proteção. Além disso, combina com fêmeas de raças como o doberman e o weimaraner, que possuem um olhar atento e são extremamente leais.

Clark é o nome ideal para cães de personalidade dócil (Imagem: Chedko | Shutterstock)

9. Clark

Clark Kent, ou Superman, é um dos heróis mais queridos do mundo. Conhecido por sua força, bondade e espírito de proteção, ele é o protetor da humanidade. É um nome ideal para cães de porte grande e personalidade dócil, como o labrador ou o são bernardo. Além disso, representa um pet leal e afetuoso, que é o verdadeiro “herói” do lar, sempre trazendo alegria e proteção ao ambiente.

10. Peter

Peter Parker, o Homem-Aranha, é jovem, corajoso e tem um coração de ouro. Ele é ágil, inteligente e está sempre disposto a ajudar os outros. Se o seu cão é brincalhão, curioso e cheio de energia, este é um nome perfeito. Ele combina com cachorros ativos e leais, que gostam de explorar e estar ao lado do tutor em qualquer situação, como o beagle ou o fox terrier.

11. Wanda

Wanda Maximoff, a Feiticeira Escarlate, é uma personagem poderosa e enigmática, com um lado emocional e sensível. Trata-se de uma ótima escolha para cadelas que têm um ar misterioso e leal, mostrando tanto carinho quanto um lado reservado. Esse nome combina com raças como o basenji ou o shar pei, que são conhecidas por seu comportamento único e sensibilidade.

12. Arlequina

Arlequina é irreverente, divertida e cheia de energia, com um lado carismático e impulsivo. Se a sua cadela é brincalhona, adora interagir com todos e tem uma personalidade única, este pode ser o nome perfeito. Além disso, combina com fêmeas de raças como bulldog francês ou shih tzu, que são conhecidas por seu charme e energia contagiante.