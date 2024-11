4 características do cachorro da raça mastiff

Os cães da raça mastiff têm uma história rica e ancestral, com origens que remontam à Grã-Bretanha. Esses gigantes gentis, conhecidos desde a Idade Média, impressionaram até mesmo os romanos, que encontraram cachorros desse tipo na região e os levaram para Roma para combates nas arenas.

Após quase desaparecerem após a Segunda Guerra Mundial, a raça foi recuperada e continuou seu desenvolvimento, sendo hoje conhecida por sua combinação de porte robusto e personalidade calma. Segundo o padrão da Confederação Brasileira de Cinofilia (CBKC), o mastiff é um cão de guarda por excelência, combinando tamanho e força com uma natureza leal e afetuosa com seus tutores.

A seguir, confira outras características interessantes do cachorro da raça mastiff!

1. Aparência física

O mastiff é considerado um dos maiores cães em altura e massa corporal, destacando-se por seu porte robusto e estrutura óssea sólida. Com uma altura que pode ultrapassar os 70 cm e peso superior a 80 kg, o mastiff impressiona pela imponência – em pé pode exceder o tamanho de uma pessoa adulta.

Conforme a CBKC, ele possui uma aparência marcante, com uma cabeça larga e quadrada, corpo longo e musculoso, e pernas firmes e separadas. A pelagem é curta e densa, sendo que as cores variam entre abricó, fulvo e tigrado, sempre com uma máscara preta no focinho. Os olhos, sempre separados, apresentam cor marrom avelã. As orelhas, por sua vez, são pequenas e também separadas.

2. Temperamento e personalidade

Segundo a CBKC, o mastiff é calmo e leal, características que o torna um excelente cão de companhia e de guarda. Seu temperamento é geralmente tranquilo – gosta de ficar quietinho em seu canto – e costuma ser indiferente com estranhos, mas é naturalmente vigilante e corajoso quando percebe algum risco para sua família. Sua relação com o tutor é marcada pela afeição e pelo respeito, sendo tolerante e protetor, principalmente em ambientes familiares. Além disso, trata-se de uma raça que não costuma ser tímida ou agressiva.

Cachorros da raça mastiff exigem uma dieta rica em nutrientes para manter a saúde óssea (Imagem: Lexashka | Shutterstock)

3. Cuidados com alimentação e saúde

Devido ao grande porte, o mastiff exige uma dieta rica em nutrientes para manter a saúde óssea e muscular. É fundamental que a alimentação seja balanceada e adequada, pois ele pode desenvolver problemas articulares se não houver controle no peso. Ademais, não necessita de muita atividade física; pequenas caminhadas são suficientes para ele.

Além disso, os tutores devem ficar atentos a problemas respiratórios e cardíacos, comuns em cães de porte gigante. Por isso, as visitas regulares ao veterinário são essenciais para a saúde geral desse cachorro.

4. Educação e socialização

A socialização do mastiff desde filhote é fundamental para garantir que ele desenvolva um bom comportamento. Por ser uma raça naturalmente protetora, é importante que ele seja exposto a diferentes pessoas e situações, ajudando a evitar comportamentos excessivamente reservados ou territorialistas. No treinamento, o uso de técnicas de reforço positivo é altamente eficaz, pois ele responde bem ao carinho e à paciência do tutor. Inclusive, trata-se de um cachorro inteligente e que aprende rapidamente.