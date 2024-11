4 características do gato da raça chartreux

O chartreux é uma das raças de gatos mais antigas da França, com uma história que remonta há séculos. Embora sua origem exata seja um pouco misteriosa, acredita-se que ele tenha vivido com monges cartuxos, de onde deriva seu nome. Ele é conhecido tanto por sua beleza quanto por sua pelagem densa, resistente ao clima. De acordo com a The International Cat Association (TICA), esse bichano tem personalidade afetuosa e calma, combinada com uma aparência forte e musculosa.

Abaixo, conheça outras características do gato da raça chartreux!

1. Aparência física

O chartreux tem um corpo robusto e musculoso, com peito largo e ombros fortes. Conforme a TICA, os machos são maiores, podendo pesar entre 4,5 e 6,5 kg, enquanto as fêmeas são mais leves, com 4 kg. Suas pernas são curtas em relação ao corpo, mas fortes e bem proporcionadas.

Uma das marcas registradas dessa raça é o pelo azul-acinzentado, que pode variar de um tom claro a um mais escuro, com uma textura densa e ligeiramente lanosa. O rosto costuma ser arredondado, dando-lhe a característica de “bochechudo”. Seus olhos, grandes e expressivos, apresentam uma coloração que vai do dourado ao cobre profundo, sendo o laranja intenso o mais valorizado.

2. Temperamento e personalidade

O chartreux é conhecido por ser um gato afetuoso, de natureza tranquila e amigável. Conforme a descrição oficial da TICA, ele é calmo e silencioso, ou seja, não costuma miar muito – inclusive, seu miado é curto.

Embora goste da companhia dos tutores, também sabe apreciar momentos sozinho, o que o torna ideal para pessoas que passam parte do dia fora. Ainda assim, é amoroso e leal, seguindo o seu humano pela casa e sempre pedindo carinho.

Com uma personalidade gentil e tolerante, costuma se dar bem com crianças e outros animais. No entanto, é um gato mais observador do que ativo, preferindo acompanhar o que acontece ao redor em vez de se envolver em brincadeiras agitadas.

Devido à pelagem densa, o chartreux precisa ser escovado semanalmente (Imagem: ajlatan | Shutterstock)

3. Cuidados com saúde e alimentação

O chartreux é uma raça geralmente saudável, mas, como qualquer gato, requer acompanhamento veterinário regular para prevenir doenças comuns. Além disso, devido à sua pelagem densa, é recomendável escová-lo semanalmente para remover pelos soltos e evitar a formação de bolas de pelo.

A alimentação, por sua vez, deve ser balanceada, rica em proteínas e baixa em carboidratos para manter sua musculatura firme. Assim como outros gatos de raças robustas, ele pode ter tendência ao ganho de peso; por isso, é essencial controlar as porções e incentivar exercícios diários.

4. Educação e socialização

A socialização do chartreux é simples, pois ele é um gato naturalmente amigável e se adapta bem a diferentes ambientes e rotinas. Inclusive, é raro vê-lo envolvido em brigas. Contudo, é importante apresentá-lo, desde filhote, a diferentes pessoas, animais e espaços, para evitar comportamentos muito tímidos. Além disso, é um gato fácil de treinar e costuma responder bem a reforços positivos.