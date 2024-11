7 receitas detox para limpar o organismo após o feriado

Após o feriado, é comum o corpo reter mais líquido e ficar inchado, principalmente se você aproveitou os dias para descansar e comer sem restrições. No entanto, isso não precisa se tornar uma preocupação, pois com os alimentos certos é possível ajudar o corpo a eliminar as toxinas e voltar a dieta de forma saudável – tudo isso com combinações deliciosas e nutritivas.

Por isso, confira 7 receitas detox gostosas e simples de fazer para você voltar à rotina. Confira!

Sopa de beterraba

Ingredientes

500 g de beterraba descascada e picada

descascada e picada 1 cebola descascada e picada

1 cenoura descascada e ralada

1 batata descascada e picada

Suco de 1 limão

1 l de água

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a beterraba, a batata, a cenoura e a cebola, cubra com a água, coloque sal e pimenta-do-reino e leve ao fogo médio para cozinhar até os legumes ficarem macios. Desligue o fogo, espere amornar, transfira os ingredientes para um liquidificador e bata até obter uma mistura homogênea. Junte o suco de limão e bata novamente para incorporar. Volte para a panela e aqueça em fogo médio. Sirva em seguida.

Frango assado com vegetais

Ingredientes

250 g de peito de frango cortado em filés

cortado em filés 1 cenoura descascada e cortada em tiras

10 tomates-cerejas cortados ao meio

150 g de ervilha

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os filés de frango e tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve. Unte uma assadeira com azeite e adicione os filés. Coloque os vegetais ao lado do frango e tempere com azeite, sal e pimenta-do-reino. Leve ao forno médio preaquecido até dourar. Sirva em seguida.

Abacate recheado com salmão

Ingredientes

4 abacates

100 g de salmão defumado

8 ovos

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite para untar

Modo de preparo

Com a ajuda de uma faca, corte os abacates ao meio e retire o caroço com cuidado. Após, disponha os abacates sobre uma assadeira untada com azeite e recheie com o salmão. Com a ajuda de uma colher, coloque os ovos sobre eles, sem estourar as gemas. Tempere com sal e pimenta-do-reino e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 20 minutos. Sirva em seguida.

Omelete de alho-poró

Ingredientes

2 ovos

2 colheres de sopa de alho-poró picado

picado 1/2 tomate sem sementes e picado

Sal, orégano, azeite e queijo feta esfarelado a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os ovos e, com a ajuda de um garfo, bata até ficar homogêneo. Adicione os demais ingredientes e mexa para incorporar. Após, unte uma frigideira com azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Disponha a omelete sobre a panela e cozinhe até dourar os dois lados. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Bolinho de espinafre (Imagem: Boryana Ilieva Photo | Shutterstock)

Bolinho de espinafre com aveia

Ingredientes

Folhas de 1 ramo de espinafre picadas

picadas 3 claras de ovo

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e amassados

1 xícara de chá de flocos de aveia

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o espinafre e refogue até as folhas murcharem. Desligue o fogo, espere esfriar e transfira para um recipiente. Acrescente o restante dos ingredientes e misture até obter uma massa homogênea. Após, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa, modele no formato de uma bolinha e achate com as mãos. Repita o processo com toda a massa e disponha sobre uma assadeira untada com azeite. Leve ao fogo preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.

Legumes assados

Ingredientes

1 berinjela cortada em rodelas

cortada em rodelas 1 abobrinha cortada em rodelas

2 tomates sem sementes e cortados em rodelas

1 cebola descascada e cortada em rodelas

4 dentes de alho descascados e amassados

6 colheres de sopa de azeite

Azeite, sal, pimenta-do-reino moída e salsinha picada a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o alho e o azeite e misture. Tempere com sal, pimenta-do-reino e salsinha. Reserve. Unte uma assadeira com azeite e disponha a berinjela, os tomates, a abobrinha e a cebola, alternando os ingredientes. Despeje o molho reservado sobre os legumes e leve ao forno preaquecido a 200 °C até ficarem macios. Desligue o forno e sirva em seguida.

Creme de abóbora com frango

Ingredientes

400 g de abóbora cabotiá descascada, picada e cozida

cabotiá descascada, picada e cozida 200 ml de água

200 g de peito de frango cozido e desfiado

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e amassados

2 colheres de sopa de azeite

Sal, pimenta-do-reino moída e cúrcuma a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o peito de frango desfiado e tempere com sal e pimenta-do-reino. Após, em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte o frango e refogue por 8 minutos. Reserve. Em um liquidificador, coloque a abóbora e a água e bata até obter uma consistência homogênea. Coloque o creme em uma panela, adicione o frango e tempere com sal, pimenta-do-reino e cúrcuma. Leve ao fogo médio e aqueça por 10 minutos. Sirva em seguida.