O tamarindo é uma fruta tropical de sabor ácido e levemente doce, cultivada principalmente em regiões da África, América Latina e Ásia. Na culinária, ele é muito apreciado em sucos, molhos e doces, trazendo um toque exótico às receitas. Além de seu sabor marcante, ele é altamente nutritivo e oferece diversos benefícios para a saúde, graças à sua concentração de vitaminas, minerais, fibras e antioxidantes.

Abaixo, confira 5 benefícios do tamarindo para a saúde e como usá-lo!

1. Auxilia na digestão

O tamarindo é uma ótima fonte de fibras solúveis, conhecidas por promover a saúde digestiva. Elas auxiliam no bom funcionamento do intestino, ajudando a regular o trânsito intestinal e prevenindo a constipação. Além disso, ao absorver água, as fibras solúveis formam uma espécie de gel que facilita a passagem dos alimentos pelo trato digestivo, promovendo uma digestão mais eficiente e saudável.

2. Rico em antioxidantes

O tamarindo contém polifenóis e outros antioxidantes que ajudam a combater o estresse oxidativo, causado pelos radicais livres. Essa ação antioxidante também contribui para a saúde das artérias, melhorando a circulação sanguínea e diminuindo o acúmulo de placas de gordura, o que pode ajudar a prevenir doenças cardíacas e apoiar a longevidade do sistema cardiovascular.

Inclusive, conforme o artigo “Tamarind: A diet-based strategy against lifestyle maladies“, publicado no Food Science and Nutrition, o tamarindo possui uma forte capacidade de reduzir o estresse oxidativo, além de estimular o sistema imunológico, auxiliando na prevenção de doenças crônicas e cardiovasculares.

3. Promove a saúde da pele

O tamarindo é uma excelente fonte de vitamina C, que desempenha um papel crucial na produção de colágeno — proteína essencial para manter a firmeza e elasticidade da pele. Seus antioxidantes também ajudam a combater o estresse oxidativo, que pode causar danos celulares e acelerar o envelhecimento cutâneo.

O tamarindo pode ser um grande aliado no tratamento do diabetes (Imagem: New Africa | Shutterstock)

4. Auxilia no controle do diabetes

O tamarindo auxilia no controle do diabetes devido à sua composição de carboidratos complexos, que são absorvidos de forma gradual, ajudando a evitar picos de glicose no sangue. Essa absorção lenta proporciona uma liberação controlada de açúcar, o que é benéfico para quem precisa manter os níveis glicêmicos equilibrados.

Uma pesquisa realizada pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), em parceria com a Universidade Estadual do Ceará (UECE), mostrou que o consumo de suco preparado com farinha de tamarindo reduziu os níveis de triglicerídeos em 24% nos voluntários, além de apresentar baixo índice glicêmico.

No experimento conduzido com 164 adultos e idosos com diabetes, todos com peso adequado ou leve obesidade, 82 apresentavam glicemia controlada, enquanto os demais tinham glicemia elevada. Durante quatro semanas, metade dos participantes consumiu o suco com farinha de tamarindo, enquanto a outra metade ingeriu um placebo.

5. Fonte de energia e minerais essenciais

O tamarindo é uma excelente fonte de minerais essenciais como magnésio, ferro e potássio, que desempenham papéis fundamentais na manutenção da energia e do equilíbrio eletrolítico do corpo. O magnésio é essencial para regulação da função muscular e nervosa, e ajuda a prevenir cãibras musculares, que muitas vezes são causadas por deficiências desse mineral.

Formas criativas de consumir tamarindo

O tamarindo pode ser incorporado de várias maneiras na alimentação para aproveitar seus benefícios e sabores únicos. Veja algumas opções: