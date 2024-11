3 benefícios da erva confrei para dor muscular e articular

A erva confrei (Symphytum officinale) é uma planta herbácea perene, originária da Europa e da Ásia. Ela se destaca no uso tradicional da medicina natural devido às suas propriedades curativas, sendo especialmente valorizada por sua capacidade anti-inflamatória.

Embora seu uso interno deva ser evitado por conta de compostos tóxicos, seu uso externo é amplamente aplicado para tratar diversas condições de saúde. Inclusive, no Brasil, ela está listada no Formulário de Fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira (2ª edição) da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Abaixo, confira como o confrei pode beneficiar a saúde e as formas mais seguras de utilizá-lo!

1. Alivia dores musculares e articulares

Conforme o “Community herbal monograph on Symphytum officinale L., radix”, da European Medicines Agency, o uso tradicional do confrei é indicado para alívio de entorses e contusões leves.

Devido às suas propriedades anti-inflamatórias e analgésicas, a planta é utilizada para aliviar dores musculares causadas por esforço físico ou lesões, além de dores crônicas associadas à artrite e reumatismo.

Suas folhas, quando preparadas em cataplasmas ou pomadas, são aplicadas nas regiões doloridas, reduzindo o desconforto e o inchaço. É especialmente eficaz quando usado em massagens para melhorar a circulação local.

2. Reduz hematomas e contusões

A aplicação de confrei em contusões é conhecida por acelerar a reabsorção de hematomas. Seus compostos bioativos, como a alantoína e os taninos, estimulam a circulação sanguínea e reduzem o inchaço na área lesionada. Compressas feitas com folhas ou infusões de confrei ajudam a diminuir a dor e a aparência das manchas roxas, promovendo uma recuperação mais rápida.

O confrei pode ajudar a reduzir as dores nas articulações (Imagem: Madeleine Steinbach | Shutterstock)

3. Alivia sintomas de gota

A gota, caracterizada por inflamações dolorosas nas articulações devido ao acúmulo de ácido úrico, pode ser aliviada com o uso externo do confrei. Suas propriedades anti-inflamatórias ajudam a reduzir o inchaço e a dor nas articulações afetadas. Compressas ou óleos feitos com confrei podem ser aplicados diretamente nas áreas inflamadas, proporcionando alívio natural.

Como usar o confrei

Embora o uso interno do confrei deva ser evitado, seu uso externo é amplamente seguro, quando orientado por profissionais de saúde. Algumas formas de utilização incluem:

Compressas: infusões de folhas aplicadas sobre a pele para tratar dores e inflamações.

infusões de folhas aplicadas sobre a pele para tratar dores e inflamações. Cataplasmas : folhas frescas amassadas diretamente na área afetada, cobertas por um pano limpo.

: folhas frescas amassadas diretamente na área afetada, cobertas por um pano limpo. Pomadas : preparações farmacêuticas à base de confrei, disponíveis para aplicações tópicas.

: preparações farmacêuticas à base de confrei, disponíveis para aplicações tópicas. Óleos de massagem: infusões de folhas de confrei em óleo vegetal para aliviar dores musculares.

Cuidados importantes

Apesar dos inúmeros benefícios atribuídos ao confrei, seu uso deve ser feito com cautela e responsabilidade. A planta contém alcaloides pirrolizidínicos, substâncias que podem ser tóxicas para o fígado se ingeridas ou utilizadas em excesso. Por isso, a erva é indicada apenas para uso externo, e mesmo assim, deve ser usada de forma limitada e sob orientação de um profissional de saúde. Além disso, é importante lembrar que ele não substitui tratamentos médicos convencionais ou a orientação de um especialista.