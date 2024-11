12 temas de matemática mais cobrados nas provas

Embora não seja possível prever quais temas serão cobrados no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) e vestibulares, é comum observar quais deles se fazem mais presentes nas avaliações. Por isso, o professor de matemática José Roberto Parreira traz um resumo sobre os assuntos comumente cobrados nas provas de matemática. Confira!

1. Aritmética

Tem foco voltado às operações básicas de adição, subtração, multiplicação e divisão.

2. Álgebra

É um ramo da matemática que se utiliza da aritmética e incrementa o uso de variáveis e incógnitas (letras, por exemplo) para representar números desconhecidos.

3. Conjuntos numéricos

É o estudo do número e de suas propriedades. Estuda-se o conjunto dos números naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais e complexos.

4. Equações algébricas

Aqui aparecem as equações do 1º, 2º grau e assim por diante. É importante saber como identificar as raízes das equações, bem como conhecer algumas técnicas que facilitam a obtenção de todas as raízes (nas equações do 2º grau, há a famosa “fórmula de Bhaskara”).

5. Funções

Estuda as principais funções elementares: função afim, função quadrática, função exponencial e função logarítmica.

6. Sistemas lineares

Aqui aparecem as equações lineares com mais de uma incógnita ou mais de uma variável. Existem algumas técnicas que auxiliam na obtenção da solução do sistema (caso haja solução), que envolvem conhecimento de matrizes e determinantes.

Fórmulas trigonométricas ajudam a resolver questões de ângulos com precisão (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)

7. Trigonometria

Estuda as relações métricas entre lados de um triângulo e os ângulos, além das relações entre as razões trigonométricas. Usa como bases o seno, o cosseno e a tangente.

8. Análise combinatória

É um ramo da matemática que se destina a técnicas de contagem, baseando-se fundamentalmente no princípio fundamental da contagem. Aqui aparecem permutações, arranjos e combinações.

9. Matemática financeira

Estuda a evolução financeira de uma dívida em diversas modalidades: compra parcelada, financiamento, empréstimo bancário etc. Usa como bases porcentagem e juros simples e compostos.

10. Progressões

As sequências numéricas mais utilizadas dentro das progressões são conhecidas como P.A. (progressão aritmética) e P.G. (progressão geométrica). A P.A. apresenta um crescimento ou decrescimento linear, enquanto a P.G. apresenta um crescimento ou decrescimento exponencial.

11. Geometria espacial

É um ramo da matemática que foca os sólidos geométricos, como prismas, pirâmides, cilindros, cones, esferas etc. Empenha-se em obter fórmulas para encontrar a medida da área da base, da área lateral e do volume dos sólidos.

12. Geometria analítica

Examina o comportamento analítico de curvas especiais, como a circunferência, a elipse, a hipérbole e a parábola.