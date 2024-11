8 dicas para o cachorro envelhecer com mais saúde

O cachorro é um grande companheiro dos seres humanos. Sua natureza amigável e carinhosa faz dele uma presença constante em muitos lares, conquistando um lugar especial como parte da família. No entanto, diferentemente dos humanos, a expectativa de vida dos cães é mais curta, geralmente variando entre 10 e 15 anos, dependendo da raça, porte e dos cuidados que recebe.

Essa diferença faz com que cada fase da vida deles seja mais breve, exigindo atenção especial, especialmente na fase de envelhecimento. Por isso, alguns cuidados são essenciais para que ele possa envelhecer com saúde, garantindo momentos felizes por mais tempo.

A seguir, veja algumas dicas para ajudar seu cão a viver melhor durante toda a vida!

1. Alimentação balanceada e de qualidade

A alimentação é a base da saúde para qualquer ser vivo, e com os cães não é diferente. Por isso, ofereça uma ração de qualidade, adequada para a idade, tamanho e necessidades específicas do animal. Uma dieta balanceada ajuda a manter o peso ideal, previne doenças e fortalece o sistema imunológico, fatores essenciais para um envelhecimento saudável.

“O ideal é sempre dividirmos a ração diária em, no mínimo, três refeições; no caso dos filhotes, em até cinco. Mas, se nossos horários não são compatíveis com isso, é claro que podemos dividir em duas refeições – sempre observando a quantidade diária indicada pelo fabricante e nunca deixando à vontade”, ensina o médico-veterinário Julio Miguel Fernandes.

2. Controle do peso

Um estudo da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo, realizado na cidade de São Paulo, mostrou que 40,5% dos pets estão com problemas relacionados ao peso, ou seja, em situação de sobrepeso ou obesidade.

Manter o peso adequado ao longo da vida é fundamental para que o cachorro envelheça com saúde. Isso porque a obesidade pode causar problemas como diabetes, doenças articulares e cardíacas. Realizar avaliações regulares com o veterinário, praticar atividade física e controlar a quantidade de comida e petiscos ajudam a evitar o ganho de peso excessivo.

3. Atividade física regular

A prática de exercícios, mesmo que leves, é essencial para a saúde física e mental do cachorro. Caminhadas diárias, brincadeiras e atividades que estimulem o cão ajudam a fortalecer músculos e articulações, além de prevenir o sedentarismo, que é um dos vilões da velhice.

4. Estimulação mental

Assim como os humanos, os cães também precisam exercitar o cérebro para evitar o declínio cognitivo. O enriquecimento ambiental, por exemplo, ajuda a manter a mente do cachorro ativa e saudável por meio de jogos, brinquedos e treinamentos.

“O enriquecimento ambiental ajuda a recriar, de maneira segura, o ambiente de caça e descobertas. Além disso, os animais de estimação, filhotes ou adultos, precisam gastar a energia física e mental durante seus períodos de maior atividade fisiológica”, explica Ana Elisa Arruda Rocha, professora do curso de Medicina Veterinária do UniCuritiba – instituição da Ânima Educação.

5. Hidratação constante

Manter o cachorro bem hidratado é um dos cuidados fundamentais para a saúde, especialmente em fases de maior vulnerabilidade, como a velhice. A água é essencial para o funcionamento dos órgãos e ajuda a evitar problemas renais, comuns em cães idosos. Por isso, garanta sempre água fresca e limpa à disposição do seu pet.

Escovar os dentes dos cães com frequência ajuda a prevenir problemas bucais (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)

6. Cuidados com os dentes

A saúde bucal impacta diretamente o bem-estar e a qualidade de vida dos cães. Conforme explica Luciana Capirazzo, médica-veterinária do Hospital Vet Popular e especializada em odontologia veterinária, a falta de cuidados pode causar desde perda de dentes até fraturas de mandíbula. Assim, realizar a escovação dos dentes com frequência e oferecer petiscos e brinquedos que auxiliem na limpeza são formas de prevenir doenças bucais.

7. Visitas regulares ao veterinário

Consultas periódicas ao veterinário são importantes para garantir a saúde do cachorro ao longo do tempo. Conforme a médica-veterinária Juliana Germano, as visitas são recomendadas ao menos uma vez ao ano, independentemente da idade do animal, pois é necessário realizar exames físicos e a aplicação das vacinas anuais. “Isso se o paciente se encontra saudável”, ressalta. Para pacientes com acima de 6 anos, é recomendado incluir, além da avaliação física, exames para verificar órgãos importantes para a longevidade do animal, como os cardíacos e os de sangue.

8. Vacinação e vermifugação em dia

Manter a vacinação e a vermifugação em dia é essencial para evitar doenças infecciosas que podem comprometer o sistema imunológico do cachorro, especialmente na velhice, quando ele se torna mais vulnerável a infecções e doenças.

“Segundo o Guia do Comitê Latino-Americano de Vacinologia em Animais de Companhia (COLAVAC), as vacinas essenciais e recomendadas para todos os cães são: contra raiva, cinomose, parvovirose, leptospirose e hepatite infecciosa canina. A vacina antirrábica deve seguir legislações locais, onde, no Brasil, seu uso é mandatório anualmente”, explica Marina Tiba, médica-veterinária e gerente de produtos da Unidade de Animais de Companhia da Ceva Saúde Animal.