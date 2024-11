7 dicas para manter a pele bonita e saudável

Os cuidados diários com a pele são fundamentais não apenas para mantê-la bonita, mas também para garantir sua saúde a longo prazo. A pele é a nossa primeira linha de defesa contra fatores externos, como poluição, radiação solar e microrganismos, que podem prejudicar a sua integridade e acelerar o envelhecimento.

Por isso, os cuidados, realizados de forma regular e adequada ao tipo de pele, podem prevenir problemas como ressecamento, oleosidade excessiva, manchas e até doenças dermatológicas mais graves, além de contribuir para uma aparência mais viçosa e saudável. Abaixo, confira algumas dicas!

1. Esfoliação inteligente

A esfoliação é um passo importante na rotina de cuidados com a pele, mas precisa ser feita de forma controlada. Segundo a dermatologista Dra. Natassia Pizani, quando leve e regular, ela ajuda a remover células mortas e promove a renovação celular.

“Esfoliar a pele de duas a três vezes por semana é suficiente para estimular a produção de colágeno e elastina. No entanto, é importante evitar o uso de produtos muito abrasivos que podem agredir a pele e causar microlesões”, explica. Produtos à base de ácidos suaves, como o ácido mandélico, são recomendados para uma esfoliação segura e eficaz.

2. Cuidado com a alimentação

A dermatologista Dra. Silvia Quaggio destaca a importância de cuidar da pele de dentro para fora. “Não basta usar bons produtos tópicos, é crucial fornecer os nutrientes que sua pele precisa para se regenerar”, explica.

Para isso, o cuidado com a alimentação torna-se essencial. “Alimentos ricos em antioxidantes, como frutas vermelhas e vegetais verde-escuros, ajudam a neutralizar os radicais livres que causam envelhecimento precoce. Além disso, a ingestão adequada de água e suplementação com colágeno hidrolisado podem fazer uma enorme diferença na elasticidade e firmeza da pele”, acrescenta a especialista.

3. Compressas de chá verde

Uma alternativa simples para tratar a pele em casa são as compressas de chá verde. Isso porque, segundo a dermatologista Dra. Mariana Paixão, essa erva possui propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. “Aplicar compressas frias de chá verde sobre o rosto pode ajudar a acalmar a pele, reduzir a vermelhidão e combater os efeitos da poluição. É uma solução simples que qualquer pessoa pode incorporar na rotina, trazendo benefícios visíveis em pouco tempo”, explica.

Há protetores solares que oferecem benefícios adicionais à pele (Imagem: Sumi Stocks | Shutterstock)

4. Uso de protetor solar com antioxidante

O uso do protetor solar é indispensável. Porém, conforme a Dra. Natassia Pizani, é possível optar por produtos que oferecem benefícios adicionais. “Hoje, já é possível encontrar protetores que não apenas bloqueiam os raios UV, mas também possuem ativos antioxidantes, como a vitamina C e o resveratrol. Esses componentes neutralizam os danos causados pelos radicais livres gerados pela exposição ao sol, poluição e luz visível, potencializando a proteção da pele no dia a dia”, afirma a dermatologista.

5. Limpeza dupla

O conceito de “limpeza dupla” tem ganhado força no cuidado da pele e consiste em dois passos para uma limpeza mais eficaz. “A primeira etapa é feita com um óleo de limpeza, que dissolve a maquiagem, protetor solar e impurezas à base de óleo. Em seguida, utiliza-se um gel ou espuma de limpeza para retirar os resíduos à base de água. Esse método é ideal para garantir que a pele esteja completamente limpa, sem remover sua barreira protetora natural”, explica a Dra. Silvia Quaggio.

6. Máscaras faciais caseiras

Para aprimorar os cuidados com a pele, uma alternativa acessível e eficaz são as máscaras faciais caseiras, utilizando ingredientes simples. A dermatologista Dra. Mariana Paixão recomenda usar a máscara de mel e aveia. “O mel tem propriedades antibacterianas e antioxidantes, enquanto a aveia ajuda a acalmar e esfoliar levemente a pele. Misture uma colher de sopa de mel com uma colher de aveia e aplique no rosto por 15 minutos, enxaguando depois com água morna. É um tratamento natural que nutre e revitaliza a pele de forma acessível”, afirma.

7. Cuidados com a alimentação

Segundo a nutricionista Karoline Schast, do Instituto Gourmet, a alimentação e a hidratação desempenham papéis cruciais na manutenção da saúde da pele. Uma dieta equilibrada fornece os nutrientes necessários para o bom funcionamento das células, enquanto a ingestão adequada de água ajuda a manter a pele hidratada, firme e com um brilho saudável.

“Nutrientes como a vitamina C, presente em frutas cítricas como laranja, limão e kiwi, são essenciais para o bom funcionamento da pele, uma vez que a vitamina C é um poderoso antioxidante que combate os radicais livres e promove a regeneração celular. Além disso, o zinco, encontrado em alimentos como oleaginosas, sementes e carnes magras, auxilia na cicatrização da pele e na regulação da produção de sebo, prevenindo o surgimento de inflamações e acne”, explica.

Por Sarah Monteiro