4 cuidados importantes com cabelos loiros no verão

Os cabelos loiros demandam cuidados constantes para preservar sua beleza e saúde. No entanto, durante o verão, essa atenção precisa ser intensificada, já que essa estação traz agressões típicas, como a exposição prolongada ao sol, que pode enfraquecer os fios e alterar sua cor, além do contato frequente com cloro de piscinas e sal do mar, que agravam o ressecamento e podem deixar os fios amarelados ou esverdeados.

Por isso, Cintya Batista, hair stylist, especialista em loiros e proprietária da Magic Color, marca brasileira pioneira em matizadores no país, lista quatro dicas simples para manter os fios bonitos e saudáveis nesta época do ano. Confira!

1. Invista em produtos com proteção térmica e UV

Seja para proteger os fios de fontes de calor, como secador, modelador e chapinha, ou para blindá-los contra os raios solares, os leave-ins com proteção térmica e UV são ótimos aliados. Eles formam uma película ao redor da fibra capilar, protegendo o cabelo dos danos causados pelo calor e pelos raios UV, além de preservar a umidade e os nutrientes naturais, evitando o ressecamento e o amarelamento.

É importante intensificar a hidratação dos cabelos no verão (Imagem: Mr Boiko Oleg | Shutterstock)

2. Cuide da hidratação

Aposte em produtos com alto poder de hidratação, para repor a umidade e fortalecer os fios contra as agressões do verão. Substitua os shampoos e condicionadores normais por versões com fórmulas mais hidratantes e inclua na rotina de cuidados o uso periódico de máscaras de hidratação.

3. Utilize água filtrada

Após o banho de mar ou de piscina, lave os cabelos com água filtrada ou mineral para remover os resíduos de sal ou de cloro. A água do chuveiro, dependendo da região, pode conter cloro em excesso ou até mesmo outros resíduos que são prejudiciais aos fios, podendo alterar a coloração e deixar os loiros mais opacos, amarelados ou esverdeados.

4. Matizadores para prolongar a durabilidade da cor

Cabelos loiros, especialmente os descoloridos, tendem a sofrer ainda mais nesta época do ano com a oxidação causada por diversos fatores, como água do mar, da piscina e exposição solar. Para neutralizar, corrigir ou realçar a cor, é recomendado o uso de matizadores uma vez por semana. Formulados com pigmentos violeta, esses produtos neutralizam os tons indesejados, reavivando o loiro e deixando-o ainda mais iluminado!

Por Camila Hirano