8 raças de cachorros mais carinhosas do mundo

O cachorro é considerado o melhor amigo do homem e, sem dúvida, ocupa um lugar especial nos lares brasileiros. Segundo o Censo Pet do Instituto Pet Brasil (IPB), os cães lideram o ranking de animais mais populares no país, com 58,1 milhões. Além de serem companheiros fiéis, são capazes de proporcionar carinho e conforto aos tutores, características que explicam sua popularidade.

Entre as várias raças existentes ao redor do mundo, algumas se destacam especialmente por sua natureza carinhosa, tornando-se ótimas opções para aqueles que buscam um amigo afetuoso e leal. Por isso, a seguir, conheça alguns dos cachorros mais carinhosos e descubra o que torna cada um deles tão especial!

1. Labrador retriever

O labrador retriever é conhecido pela natureza gentil e brincalhona (Imagem: Radomir Rezny | Shutterstock)

Originário do Canadá, o labrador retriever é uma das raças mais populares e carinhosas do mundo. Com um porte médio e musculoso, ele tem uma pelagem curta e densa, além de um temperamento gentil e brincalhão. Além disso, é conhecido por sua energia e disposição. Extremamente carinhoso, adora a companhia humana e se dá muito bem com crianças e outros animais, sempre demonstrando afeto por meio de lambidas e brincadeiras.

2. Golden retriever

O golden retriever é famoso por seu temperamento dócil e carinhoso (Imagem: Nikaletto | Shutterstock)

O golden retriever, originário da Escócia, é famoso por seu temperamento dócil e carinhoso. Com um porte atlético e uma pelagem longa e dourada, essa raça é frequentemente escolhida como cão de terapia devido à sua natureza amável. Além disso, é altamente leal aos seus tutores e costuma demonstrar afeto de forma calma e paciente, o que o torna excelente para lares com crianças e idosos.

3. Cavalier king charles spaniel

O cavalier king charles spaniel é conhecido por sua expressão doce e personalidade afetuosa (Imagem: BAUER Alexandre | Shutterstock)

De origem britânica, o cavalier king charles spaniel é um cão de porte pequeno, mas com um coração enorme. Sua pelagem sedosa e olhos expressivos complementam sua natureza carinhosa e amável. É um cachorro conhecido por se apegar profundamente aos seus tutores, seguindo-os por todos os cantos da casa. Ele gosta de colo e adora receber atenção, sendo perfeito para quem busca um companheiro sempre presente.

4. Buldogue francês

Apesar de seu semblante sério, o buldogue francês esbanja carinho (Imagem: Patryk Kosmider | Shutterstock)

O buldogue francês, apesar de seu semblante sério, é uma raça que esbanja carinho. Originário da França, é um cão de pequeno porte, conhecido por sua pelagem curta e aparência robusta. É um cachorro extremamente apegado aos seus tutores e costuma demonstrar afeto de maneira calma e gentil. Seu comportamento é ideal para quem vive em apartamento e busca um animal que adore ficar perto e ser mimado.

5. Pug

O pug adora estar perto do tutor e expressa afeto de forma divertida e amorosa (Imagem: Ezzolo | Shutterstock)

Com sua aparência diferente e adorável, o pug é uma raça de origem chinesa que encanta pelo seu jeito carinhoso. Pequeno, robusto e com focinho achatado, ele adora estar perto do tutor e expressa afeto de forma divertida e amorosa. Esse cãozinho é ideal para quem busca um animal que gosta de interação, pois ele é conhecido por seguir seus humanos por onde quer que vão.

6. Shih tzu

Extremamente afetuoso, o shih tzu adora contato físico com o tutor e é bastante calmo (Imagem: Sue Thatcher | Shutterstock)

O shih tzu, também originário da China, é um cão de pequeno porte com uma pelagem longa e exuberante. Conhecido por ser extremamente afetuoso, ele adora o contato físico com seu tutor e é bastante calmo, o que o torna ideal para quem deseja um companheiro de colo. Esse cachorro é perfeito para quem busca um animal que demonstre carinho.

7. Boxer

Leal e afetuoso, o boxer adora brincar e interagir (Imagem: ibanezfilm | Shutterstock)

Apesar de seu porte atlético e musculoso, o boxer é um verdadeiro cão de família. Originário da Alemanha, ele é conhecido por seu temperamento leal e afetuoso. Com muita energia, ele adora brincar e interagir, especialmente com crianças. Esse cachorro cria um vínculo muito forte com seus tutores e demonstra afeto de maneira expressiva e calorosa.

8. Dachshund

O dachshund é muito apegado aos seus tutores e adora fazer parte da rotina familiar (Imagem: Olexandr Andreiko | Shutterstock)

O dachshund, popularmente conhecido como “salsichinha,” é um cachorro pequeno e de personalidade cativante. Originário da Alemanha, essa raça se destaca por seu corpo alongado e temperamento alegre. É um animal muito apegado aos seus tutores e adora fazer parte da rotina familiar. Além disso, é carinhoso e leal, sempre pronto para dar e receber afeto.