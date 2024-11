6 filmes nacionais para entender a Proclamação da República

Há 135 anos, Marechal Deodoro da Fonseca, primeiro presidente do Brasil, liderou uma tropa que destituiu o Império de Dom Pedro II e proclamou a República do Brasil. Como resultado, o marco histórico mudou o destino do país e, posteriormente, tornou-se feriado nacional durante o governo do presidente Eurico Gaspar Dutra, em 1949. Em 2002, durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, a determinação foi revogada e passou a ser regulada pela Lei n° 10.607/02.

A Proclamação da República, também conhecida como ‘Golpe Republicano’ ou ‘Golpe de 1889’, foi resultado de uma articulação entre setores da sociedade que estavam insatisfeitos com a monarquia. No período, militares e civis reivindicavam manifestar as suas posições políticas e, junto de grupos sociais, exigiam participação por via eleitoral, o que culminou na junção dessas classes para derrubar o antigo governo vigente.

Para entender mais detalhadamente como ocorreu esse fato, confira 6 filmes que falam sobre a história do Brasil!

1. Brasil Imperial (2020)

‘Brasil Imperial’ narra a chegada da família imperial ao país (Imagem: Reprodução digital | Fundação Cesgranrio)

Criado por Antonio Ernesto Martins, a produção revisita os principais momentos que atravessaram a história da monarquia no Brasil, a partir do ponto de vista de Joaquim Gonçalves Ledo (Ricardo Soares), jornalista político que esteve diretamente envolvido no processo de libertação e democratização do país.

A história começa a partir da mudança da família real para o território na tentativa de escapar das forças napoleônicas e se desenvolve ao longo das transformações políticas e sociais no país, que criaram condições necessárias para a autonomia e futura independência. Além disso, mostra as conspirações políticas da época, o processo de escravidão e as negociações e batalhas que culminaram na volta de D. João VI para Portugal.

2. Uma História de Amor e Fúria (2013)

‘Uma História de Amor e Fúria’ segue a vida de Paulo, um homem imortal que atravessa os séculos, vivenciando e se envolvendo em momentos históricos do Brasil (Imagem: Reprodução digital | Gullane Filmes e Europa Filmes)

Um filme de animação brasileiro dirigido por Luiz Bolognesi, ‘Uma História de Amor e Fúria’ segue a vida de Paulo, um homem imortal que atravessa os séculos, vivenciando e se envolvendo em momentos históricos cruciais do Brasil, como a colonização, a ditadura militar e um futuro apocalíptico.

Sua jornada é marcada por um romance com Janaína, a mulher de sua vida, enfrentando desafios e adversidades em diferentes épocas. A cada ciclo, a luta e a paixão de Paulo se entrelaçam com eventos marcantes da história brasileira, enquanto ele tenta quebrar o ciclo de dor e violência que o mantém preso ao seu destino imortal.

3. Caramuru: A invenção do Brasil (2001)

‘Caramuru: A invenção do Brasil’ explora a chegada de Caramuru ao país e a sua interação com os indígenas (Imagem: Reprodução digital | Sony Pictures Motion Picture Group)

Estrelado por Selton Mello, Camila Pitanga e Deborah Secco, a produção dirigida por Guel Arraes é uma comédia histórica que mistura elementos reais e fictícios. Explorando a chegada de Diogo Álvares, o Caramuru, ao Brasil durante o século XVI, a trama conta a trajetória do protagonista após naufragar na costa brasileira e ser acolhido por Tupinambás.

Na comunidade, Caramuru se envolve em situações cômicas e surreais enquanto vivência eventos históricos, como a colonização portuguesa e a interação com os indígenas, tudo isso enquanto, de forma humorística, experiência o choque cultural entre europeus e nativos e a construção da identidade brasileira.

4. Guerra de Canudos (1997)

‘Guerra de Canudos’ mostra como foi formada a comunidade de canudos e os conflitos da época (Imagem: Reprodução digital | Columbia TriStar Pictures)

Dirigido por Sérgio Rezende, o filme brasileiro é baseado nos eventos reais da Guerra de Canudos, um conflito ocorrido no final do século XIX, no sertão da Bahia. O enredo retrata a formação da comunidade de Canudos, liderada por Antônio Conselheiro (José Wilker), um líder religioso e messiânico.

À medida que Canudos cresce, ele entra em conflito com as autoridades locais e com o governo republicano, que vê a comunidade como uma ameaça. A partir disso, tensões políticas entre poder e fé são iniciadas, culminando na intervenção militar que sufocou o líder da comunidade.

5. Carlota Joaquina: Princesa do Brasil (1994)

‘Carlota Joaquina: Princesa do Brasil’ explora, de forma humorística, a rotina da princesa (Imagem: Reprodução digital | Warner Bros. Entertainment)

Uma comédia romântica brasileira dirigida por Carla Camurati, o filme satiriza a vida da infanta espanhola Carlota Joaquina, que se tornou princesa do Brasil por seu casamento com Dom João VI, durante o período colonial.

Na obra, são abordadas as intrigas palacianas, a relação conturbada entre o casal e os eventos que levaram a família real portuguesa ao Brasil, fugindo das invasões napoleônicas. Além disso, a narrativa explora, de forma humorística, a rotina da princesa, destacando as suas características peculiares que marcaram seu nome nos livros de história.

6. O Cortiço (1978)

‘O Cortiço’ é um drama que aborda os temas de desigualdade, exploração e tensões sociais no século XIX (Imagem: Reprodução digital | Argos Filmes do Brasil e Cine Nacional)

Baseado no clássico romance de Aluísio Azevedo, ‘O Cortiço’ é um drama que retrata a vida em um cortiço no Rio de Janeiro do século XIX, onde diferentes classes sociais convivem em um ambiente marcado pela desigualdade, exploração e tensões sociais.

A trama segue o conflito entre moradores, como o ambicioso João Romão (Armando Bógus), um português que vive à custa da exploração dos outros, e a jovem Rita Baiana (Betty Faria), uma mulher sedutora e símbolo do conflito sexual. Ao longo da história, os personagens são confrontados pelas suas ambições, paixões e relações de poder, enquanto a miséria e a violência se espalham pelo cortiço.