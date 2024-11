5 dicas para organizar a casa com eficiência

Organizar a casa vai muito além de deixar tudo no lugar; é uma forma de melhorar a rotina e otimizar os espaços. Pequenas mudanças no dia a dia podem transformar completamente os ambientes, tornando-os mais funcionais e acolhedores.

“Após alguns anos trabalhando como personal organizer, notei o quanto as pessoas não sabem por onde começar ou como manter os cômodos organizados. E quando eu compartilho dicas sobre isso, elas ficam impressionadas com o quanto o básico bem-feito tem potencial de mudar completamente os hábitos e trazer efeito sobre a arrumação dos ambientes”, esclarece Salvador Corrêa Neto, dono do perfil @salvadororganizer e parceiro da Bettanin.

Para quem deseja mudar os hábitos para o próximo ano, e manter a casa organizada de forma fácil e prática, o profissional lista 5 dicas valiosas. Confira!

1. Menos é mais

Criar o hábito de sempre fazer uma triagem nos itens e objetos pessoais ajuda a manter em casa apenas o essencial e necessário, sem acumular aquilo que não tem utilidade mais. “Saber desapegar dos itens que estão abandonados e sem uso há muito tempo facilita bastante na hora de organizar e manter os cômodos bem funcionais para o dia a dia. Além disso, com essa atitude, é possível doar para quem precisa o que estiver em bom estado ou, até mesmo, fazer uma renda extra vendendo”, sugere Salvador Corrêa Neto.

2. Categorizando os itens

Uma dica de organização que deixa o dia a dia mais prático e funcional é separar as coisas por categorias. Isto é, reunir os produtos por semelhança ou utilidade. “Para facilitar na hora de usar e, principalmente, de guardar e manter a arrumação da casa, é importante deixar os itens categorizados. Ou seja, produtos químicos ficam juntos, utilidades e acessórios para usar na hora de limpar a casa ficam em outro espaço e por aí vai”, explica o profissional.

3. Cada coisa em seu lugar

Além de categorizar e reunir os itens semelhantes, é fundamental definir um local para cada item, contando com o auxílio de produtos organizacionais, como suportes funcionais, caixas, prateleiras, gavetas, entre outros.

“O objetivo é criar ‘casinhas’ para as coisas morarem, além de ter o cômodo ideal para cada uma delas. Por exemplo, na lavanderia, ter suportes para vassouras, rodos e mops; cesto para os prendedores de roupas, caixas para os produtos de limpeza etc.”, indica o parceiro da Bettanin.

Categorizar objetos e preservar a ordem estabelecida são passos essenciais para transformar a organização em um hábito duradouro (Imagem: Kostikova Natalia | Shutterstock)

4. Preservando os bons hábitos

Salvador Corrêa Neto conta que, depois de categorizar e definir o local ideal para cada item, vem uma etapa que faz toda a diferença: realmente manter o hábito da organização, preservando tudo isso que já foi aplicado anteriormente.

“Não basta saber que existe o local de um item se, após usar, você não o guarda. Assim como é importante manter a limpeza da casa, a organização também faz toda a diferença para viver em um ambiente harmonioso, arrumado e que traga paz. Por isso, se esforçar para conservar esse hábito fará com que ele perpetue e vire algo natural depois de um tempo”, comenta.

5. Ronda da organização diária

É claro que nem sempre é viável manter os ambientes organizados durante todo o dia, principalmente para quem tem rotina agitada, crianças pequenas, família grande ou trabalha em casa. Mas é possível separar 5 minutinhos para fazer a chamada “ronda da organização”, pegando os objetos espalhados e devolvendo para os seus lugares.

“Essa é uma tarefa que, inclusive, pode ser compartilhada com outras pessoas da casa, especialmente para incluir as crianças e estimular o senso de responsabilidade. Além disso, ter esse hábito de finalizar o dia com tudo no lugar trará paz e sensações agradáveis para a mente, possibilitando uma boa noite de descanso, já que a organização da casa também reflete em nosso interior”, conta Salvador Corrêa Neto.

Por Fernanda Duran