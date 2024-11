10 dicas para evitar acidentes elétricos com a decoração de Natal

Lâmpadas coloridas, fitas de iluminação, pisca-pisca, cordão de luz, cascatas de led, estrelas brilhantes e árvores de Natal com fibra óptica. As opções de decoração natalina são inúmeras e transformam a fachada e o interior de residências, estabelecimentos comerciais, hotéis, escolas, praças e avenidas. Não há limite para a criatividade, mas o manuseio de decorações elétricas requer cuidados.

O alerta é do engenheiro de Controle e Automação, Ricardo Jacobi, professor do curso de Eletrotécnica da Escola Técnica Tupy – instituição do ecossistema UniSociesc. “Na hora de planejar a decoração é preciso levar em conta os itens que serão adquiridos e instalados. O uso consciente e responsável da decoração natalina evita acidentes, como princípios de incêndios que podem levar a danos materiais ou físicos”, explica.

Os cuidados começam já na compra dos materiais. Os enfeites ligados à rede de energia elétrica devem ser compatíveis com as instalações do imóvel para evitar aquecimento e sobrecarga. “Materiais usados precisam ser revisados e não é indicado fazer emendas nos cabos de energia nem usar benjamins. Deixar instalações expostas ao sol e à chuva também é perigoso”, orienta o engenheiro.

Para ajudar na instalação da decoração e garantir um Natal seguro, Ricardo Jacobi dá algumas dicas importantes. Confira!

1. Certificado do Inmetro

Ao comprar a decoração de Natal, verifique a certificação do Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia) que atesta os padrões de segurança do produto.

2. Escolha materiais de boa qualidade

Priorize materiais de boa qualidade e descarte itens com fios desgastados, remendados ou conexões frouxas.

3. Opte pelo LED

Opte por lâmpadas LED, que consomem menos energia, são mais brilhantes e geram menos calor, o que reduz o risco de incêndio.

É importante verificar a potência total dos enfeites da decoração de Natal (Imagem: Beekeepx | Shutterstock)

4. Verifique a potência dos enfeites

Certifique-se de que a potência total dos enfeites da decoração de Natal não exceda a capacidade da sua instalação elétrica.

5. Atenção com a rede elétrica

Antes de iniciar a instalação, desligue a energia no disjuntor. Fixe a decoração de Natal com ganchos e fitas próprios para esse fim.

6. Mantenha os enfeites em ambiente seco

Não utilize enfeites molhados. A água conduz eletricidade e, por isso, a decoração não deve ficar exposta à chuva ou umidade.

7. Desligue os enfeites antes de sair ou dormir

Não sobrecarregue as tomadas e desligue os enfeites ao sair de casa ou antes de dormir.

8. Faça a manutenção das instalações

Faça inspeções regulares na decoração de Natal para checar os fios e identificar pontos de superaquecimento.

9. Cuidado com crianças e animais de estimação

Mantenha crianças e animais de estimação longe da decoração elétrica. Eles podem puxar os fios ou colocar objetos metálicos nos enfeites, causando choques elétricos.

10. Escolha o local de instalação

Não instale as luzes perto de materiais de fácil combustão, como cortinas ou outros enfeites de papel, algodão, lã, palha etc.

É importante tomar cuidado ao instalar os enfeites em lugares altos (Imagem: mooremedia | Shutterstock)

Risco de queda

A eletricidade não é o único risco para quem faz a decoração de Natal. Como a maioria dos enfeites é colocada em locais altos, o risco de queda precisa ser levado em consideração. Segundo Ricardo Jacobi, a prevenção é a melhor forma de caprichar na decoração sem se machucar. “Todo trabalho em altura requer cuidados e é essencial usar escadas adequadas para o acesso aos telhados e fachadas”, ensina.

Além disso, continua o engenheiro, não é indicado pisar diretamente nas telhas, que não são projetadas para suportar peso em excesso. Outra dica para quem não tem os equipamentos de proteção necessários para trabalho em altura é recorrer a um especialista.

Por Graziela Lindner