5 receitas de panqueca para o almoço

As panquecas, com sua textura macia e sabor reconfortante, conquistam paladares ao redor do mundo. Sua versatilidade é uma das maiores virtudes, pois podem ser combinadas com uma infinidade de ingredientes. Além disso, sua preparação é tão simples quanto gratificante, tornando-as uma escolha ideal para um almoço rápido e delicioso. Abaixo, veja como preparar algumas opções!

Panqueca de frango com molho branco

Ingredientes

Massa

2 xícaras de chá de farinha de trigo

2 ovos

2 xícaras de chá de leite

Azeite para untar

Molho

240 ml de leite

1 1/2 colher de sopa de amido de milho

200 ml de creme de leite

Orégano e sal a gosto

Recheio

1 peito de frango cozido e desfiado

1 peito de frango cozido e desfiado

1 cebola descascada e picada

1 dente de alho descascado e amassado

1 colher de sopa de cebolinha picada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Queijo parmesão ralado para servir

Modo de preparo

Massa

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma massa homogênea. Após, unte uma frigideira redonda com azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Despeje um pouco da massa no centro da panela e espalhe até cobrir todo o fundo. Espere fritar e vire para dourar o outro lado. Repita o processo com toda a massa e reserve.

Molho

Em uma panela, coloque o amido de milho e o leite e misture até dissolver completamente. Adicione o orégano e leve ao fogo médio até engrossar, mexendo sempre. Desligue o fogo e tempere com sal. Junte o creme de leite e misture. Reserve.

Recheio

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o frango desfiado e refogue até dourar. Tempere com cebolinha, sal e pimenta-do-reino. Reserve.

Montagem

Recheie as panquecas com o frango e enrole. Disponha-as em uma forma untada com azeite e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 10 minutos. Retire do forno, cubra com o molho branco e salpique com queijo ralado. Sirva em seguida.

Panqueca de ricota com espinafre

Ingredientes

Massa

2 xícaras de chá de farinha de trigo

240 ml de leite integral

1 colher de sopa de amido de milho

2 ovos

1 colher de café de sal

1 colher de sopa de óleo

1 colher de sopa de queijo parmesão ralado

Azeite para untar

Recheio

250 g de ricota

Folhas de 1 maço de espinafre

1 colher de café de noz-moscada em pó

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água

Modo de preparo

Massa

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma massa homogênea. Após, unte uma frigideira redonda com azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Despeje um pouco da massa no centro da panela e espalhe até cobrir todo o fundo. Espere fritar e vire para dourar o outro lado. Repita o processo com toda a massa e reserve.

Recheio

Em um recipiente, coloque a ricota e tempere com sal, noz-moscada e pimenta-do-reino. Em uma panela, coloque o espinafre, cubra com água, coloque sal e leve ao fogo médio para cozinhar por 5 minutos. Após, desligue o fogo, escorra a água e, com o auxílio de uma faca, pique as folhas. Acrescente à ricota e misture.

Montagem

Recheie as panquecas com a ricota e o espinafre e enrole. Coloque-as em uma forma untada com azeite e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 10 minutos. Sirva em seguida.

Panqueca de atum

Ingredientes

Massa

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 ovo

250 ml de leite

1 colher de sopa de manteiga

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Sal a gosto

Azeite para untar

Recheio

2 ovos cozidos

1/2 xícara de chá de maionese

250 g de atum sólido ao natural

1 colher de sopa de mostarda

1 colher de sopa de picles picado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Montagem

2 xícaras de chá de molho de tomate

Queijo parmesão ralado a gosto

Modo de preparo

Massa

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes da massa, exceto o fermento químico, e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione o fermento e bata novamente para incorporar. Após, unte uma frigideira redonda com azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Despeje um pouco da massa no centro da panela e espalhe até cobrir todo o fundo. Espere fritar e vire para dourar o outro lado. Repita o processo com toda a massa e reserve.

Recheio e montagem

Em um recipiente, coloque todos os ingredientes do recheio e misture até obter uma consistência homogênea. Depois, recheie as panquecas com a mistura e coloque-as em uma assadeira untada com azeite. Cubra com o molho de tomate e polvilhe com o queijo ralado. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 10 minutos. Sirva em seguida.

Panqueca de carne moída (Imagem: WS-Studio | Shutterstock)

Panqueca de carne moída

Ingredientes

Massa

1 1/2 xícara de chá de leite

1 colher de sopa de margarina

2 ovos

1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo

1 colher de chá de fermento químico em pó

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Recheio

1 cebola descascada e picada

500 g de carne moída

200 ml de molho de tomate

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Queijo parmesão ralado para polvilhar

Modo de preparo

Massa

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes da massa, exceto o fermento químico, e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione o fermento e bata novamente para incorporar. Após, unte uma frigideira redonda com azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Despeje um pouco da massa no centro da panela e espalhe até cobrir todo o fundo. Espere fritar e vire para dourar o outro lado. Repita o processo com toda a massa e reserve.

Recheio

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Junte a carne e frite por 10 minutos. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo, recheie as panquecas com a carne e coloque-as em uma assadeira untada com azeite. Cubra com o molho de tomate e polvilhe com o queijo ralado. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 10 minutos. Sirva em seguida.

Panqueca de presunto e queijo

Ingredientes

Massa

250 ml de leite

1 colher de sopa de margarina

1 ovo

1 xícara de chá de farinha de trigo

1 colher de chá de fermento químico em pó

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite para untar

Recheio

100 g de queijo muçarela fatiado

100 g de presunto fatiado

Orégano a gosto

Montagem

2 xícaras de chá de molho de tomate

Queijo parmesão ralado a gosto

Modo de preparo

Massa

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes da massa, exceto o fermento químico, e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione o fermento e bata novamente para incorporar. Após, unte uma frigideira redonda com azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Despeje um pouco da massa no centro da panela e espalhe até cobrir todo o fundo. Espere fritar e vire para dourar o outro lado. Repita o processo com toda a massa e reserve.

Recheio

Recheie as panquecas com o queijo e o presunto e polvilhe com orégano. Enrole e disponha-as em um refratário untado com azeite. Cubra com o molho de tomate e polvilhe com o queijo. Leve ao forno preaquecido em temperatura média para gratinar. Sirva em seguida.