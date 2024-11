6 erros para evitar no segundo dia de Enem

O período entre o primeiro e o segundo dia do Enem pode ser decisivo para o desempenho dos candidatos. Neste momento, muitos estudantes, ansiosos por melhorar a performance, acabam cometendo erros que prejudicam a concentração e aumentam o estresse, comprometendo a segunda etapa da prova.

Por isso, a seguir, confira com Igor Vieira, coordenador de Ensino Médio e Pré-Vestibular do Colégio pH, e Lucas Vieira, gerente de Ensino Médio e Pré-Vestibular do Elite Rede de Ensino, escolas do Grupo Salta Educação, o que não fazer antes do segundo dia da prova do Enem!

1. Se preocupar com o gabarito da primeira prova

O que passou, passou. Ficar pensando nos erros — e até nos acertos — pode gerar mais ansiedade e tirar a concentração do que é mais importante neste momento: a segunda prova.

2. Dormir pouco e exagerar nos estudos

Agora é a hora de fazer revisões leves e manter fresco na mente o que você já sabe. Além disso, a privação de sono prejudica a concentração e a memória. Portanto, durma bem para estar descansado para enfrentar o segundo dia de prova.

3. Comparar desempenho

Cada um tem seu ritmo. Comparações podem aumentar a insegurança e atrapalhar o seu foco. Orgulhe-se da jornada de estudos e dos desafios superados.

Caminhar ajuda a controlar a ansiedade com o exame (Imagem: Drazen Zigic | Shutterstock)

4. Se alimentar mal e não praticar exercícios físicos

É muito importante evitar junk food e refeições pesadas. Uma alimentação saudável ajuda a manter o corpo preparado. Além disso, fazer exercícios mais leves, como caminhadas, pode ajudar a controlar o estresse.

5. Discussões sobre a prova nas redes sociais

Conversas sobre o Enem nas redes sociais ou em grupos de amigos podem gerar ansiedade. Tente desconectar um pouco.

6. Negligenciar momentos de lazer e descanso mental

Além de descansar o corpo, é importante relaxar a mente. Realizar atividades prazerosas, como assistir a um filme leve, ler um livro descontraído ou ouvir música, pode ajudar a reduzir a tensão e equilibrar o emocional para o segundo dia.

Por Rebeca Letieri