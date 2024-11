4 tendências de penteados para a primavera-verão

Nesta primavera-verão, os penteados ganham destaque com novas propostas que trazem muito estilo. A tendência é apostar em opções práticas e, ao mesmo tempo, sofisticadas, capazes de transformar o visual com simplicidade e charme. Seja para ocasiões casuais ou eventos especiais, esta temporada convida você a aproveitar estilos que valorizam a naturalidade e o volume, garantindo um “a mais” no look.

Por isso, veja 4 sugestões de penteados da cabeleireira Janny Mota!

1. Trança embutida com laço de fita

Esse penteado combina elegância e charme para o dia a dia, com destaque para as tranças e o toque delicado da fita (Imagem: Cabeleireira Janny Mota)

Primeiramente, escove bem o cabelo para garantir que não haja nós, facilitando a criação da trança. Se desejar, aplique um pouco de mousse ou spray para dar textura e segurar a trança. Separe uma seção de cabelo no topo da cabeça, como se fosse fazer uma trança comum. Depois, divida a seção superior em três partes. Inicie uma trança embutida tradicional: cruze a mecha direita sobre a do meio e depois a esquerda sobre a do meio.

A cada cruzamento, adicione um pouco mais de cabelo nas mechas laterais, puxando mechas de cada lado da cabeça. Siga trançando e acrescentando mechas até alcançar a base da cabeça, próxima à nuca. Quando chegar à nuca e não tiver mais cabelo para adicionar, continue trançando as pontas normalmente.

Em seguida, amarre uma fita ao redor do elástico da ponta da trança para dar um toque charmoso. Faça um laço com a fita para deixar o penteado mais delicado e estiloso. Aplique um pouco de spray fixador, se necessário, para manter o penteado no lugar. Depois, ajuste a fita e qualquer mecha que tenha ficado solta para garantir que o penteado esteja alinhado e bonito.

Dica extra: esse penteado é perfeito para eventos casuais e pode ser adaptado com diferentes tipos de fitas ou laços, adicionando um toque personalizado.

2. Trança com rabo de cavalo

Variação de trança embutida que se mistura com um rabo de cavalo baixo, este penteado cria um visual sofisticado e romântico (Imagem: Cabeleireira Janny Mota)

Inicialmente, escove o cabelo para deixá-lo livre de nós e alinhado. Se desejar, aplique um produto para dar textura e facilitar o manuseio, como um mousse ou spray de volume. Separe a parte superior do cabelo, pegando uma seção no topo da cabeça e divida essa seção em três partes iguais. Comece, assim, uma trança embutida (também conhecida como trança francesa), cruzando as mechas por cima, uma de cada vez. Conforme você avança com a trança, vá adicionando pequenas mechas laterais, mantendo a trança centralizada.

Continue trançando e adicionando cabelo apenas até a altura das orelhas ou um pouco abaixo, conforme o efeito desejado. Ao atingir a altura desejada para o final da trança embutida, pare de incorporar cabelo e termine a trança normalmente por mais algumas voltas. Use um elástico discreto para prender a trança no restante do cabelo, formando um rabo de cavalo baixo.

Para um acabamento mais elegante, separe uma pequena mecha do rabo de cavalo e enrole-a ao redor do elástico, prendendo com um grampo para esconder o elástico. Aplique um spray fixador leve para manter o penteado no lugar. Se desejar, você pode modelar as pontas do rabo de cavalo com um babyliss para um efeito mais ondulado e natural.

Dica extra: esse penteado é ideal para ocasiões formais ou eventos ao ar livre e pode ser facilmente adaptado com acessórios, como flores ou pequenos enfeites para um toque ainda mais especial.

3. Meio-preso com laço

Este meio-preso com um laço discreto e ondas soltas é ideal para um visual romântico e descontraído (Imagem: Cabeleireira Janny Mota)

Primeiro, escove o cabelo para deixá-lo sem nós. Se quiser um efeito mais volumoso, use um babyliss ou modelador de cachos para criar ondas suaves. Finalize com um spray de fixação leve para segurar as ondas. Divida duas mechas das laterais da cabeça, próximas à linha das orelhas. Essas mechas serão usadas para criar o meio-preso. Leve as duas mechas para trás da cabeça, unindo-as no centro. Torça levemente as mechas antes de prendê-las para criar um efeito mais detalhado.

Com as duas mechas unidas, faça um laço simples com uma parte do cabelo, prendendo com um elástico discreto ou um grampo. Isso criará o efeito de laço natural. Ajuste o laço para deixá-lo simétrico e bem posicionado.

Puxe delicadamente algumas mechas finas nas laterais do rosto para dar um acabamento mais descontraído e suave. Depois, aplique um spray de brilho ou fixação para finalizar e manter o penteado no lugar. Certifique-se de que as ondas do comprimento do cabelo estejam bem definidas e soltas para complementar o penteado.

Dica extra: esse penteado é perfeito para ocasiões como casamentos, eventos ao ar livre ou, até mesmo, para um encontro casual. Você pode adicionar pequenos acessórios, como presilhas brilhantes ou flores, para personalizar o visual.

4. Texturizado

Este penteado apresenta cabelos soltos e texturizados com ondas bem definidas e o destaque fica por conta das presilhas decorativas (Imagem: Cabeleireira Janny Mota)

Lave e seque bem o cabelo. Para criar ondas como as da imagem, utilize um modelador de ondas largas (ou babyliss). Separe o cabelo em mechas médias e enrole cada uma, mantendo a direção uniforme para um efeito coeso. Após modelar todas as mechas, solte levemente os cachos com os dedos ou uma escova para criar textura natural e fluida. Faça uma divisão lateral no cabelo.

A linha de divisão deve ser bem marcada para destacar o penteado. No lado menor da divisão, pegue uma pequena porção do cabelo próxima à raiz (próxima à testa). Alise essa seção com um pente fino ou um pouco de spray fixador para deixá-la bem alinhada e pronta para receber as presilhas. Escolha presilhas decorativas que combinem com o look. Podem ser douradas, com pérolas ou brilhantes.

Prenda as presilhas no lado menor da divisão, alinhando-as na lateral da cabeça. Coloque de 2 a 3 presilhas em tamanhos ou estilos diferentes para criar um efeito mais moderno. Após, aplique um spray de brilho em todo o cabelo para destacar as ondas e dar um acabamento polido. Se necessário, use um spray fixador leve para manter as presilhas no lugar e segurar a textura do cabelo.

Dica extra: esse penteado é versátil e pode ser usado tanto em ocasiões casuais quanto em eventos formais. Para um toque personalizado, experimente presilhas coloridas ou temáticas. Além disso, as ondas podem ser adaptadas para ficarem mais suaves ou intensas, conforme o estilo desejado.

Por Sarah Monteiro