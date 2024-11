5 filmes que estreiam no cinema em dezembro de 2024

Em dezembro, o cinema traz surpresas emocionantes e estreias muito aguardadas. Entre os lançamentos, está ‘Mufasa: O Rei Leão’, um prelúdio que explora a história do famoso pai de Simba, com direção de Barry Jenkins. Para os admiradores do cinema brasileiro, ‘O Auto da Compadecida’ terá uma sequência, reunindo João Grilo e Chicó em novas e hilárias situações. Para os fãs de videogame, ‘Sonic 3: O Filme’ chega às telonas, trazendo muita ação e diversão com o ouriço mais icônico do mundo.

Abaixo, confira mais informações sobre essas e outras estreias do cinema em dezembro!

1. O Senhor Dos Anéis: A Guerra Dos Rohirrim (05/12)

‘O Senhor Dos Anéis: A Guerra Dos Rohirrim’ mostra os acontecimentos que levaram à criação do Abismo de Helm (Imagem: Reprodução digital | WARNER BROS.)

O filme em formato de anime explora os acontecimentos ocorridos cerca de 183 anos antes das histórias de ‘O Hobbit’ e ‘O Senhor dos Anéis‘, de JRR Tolkien. O enredo gira em torno de Helm Hammerhand, o lendário Rei de Rohan, e dos eventos que levaram à criação de Abismo de Helm, a famosa fortaleza retratada na trilogia de filmes de Peter Jackson.

Helm e seu povo enfrentam um ataque liderado por Wulf, um lorde Dunlending, em um confronto que exige coragem e determinação para resistir a um inimigo formidável. Paralelamente, a história também destaca Hera, filha de Helm, que assume um papel crucial na resistência para proteger seu povo.

2. Kraven: O Caçador (12/12)

‘Kraven: O Caçador’ conta a história de Sergei, um homem com uma forte ligação com a natureza e poderes extraordinários (Imagem: Reprodução digital | SONY PICTURES)

O filme apresenta Sergei Kravinoff, interpretado por Aaron Taylor-Johnson, um homem com habilidades extraordinárias herdadas de sua conexão com a natureza e um instinto de caça único. Após um encontro com a feiticeira Calypso (Ariana DeBose), o protagonista adquire ainda mais poder, tornando-se um caçador implacável. A trama mergulha em seu passado e nas complexas relações familiares, especialmente com seu pai, Nikolai Kravinoff (Russell Crowe).

O longa promete um tom mais sombrio em comparação com outros filmes do universo Marvel, explorando o lado mais brutal e humano do vilão icônico. Inspirado em histórias clássicas como ‘A Última Caçada de Kraven’, a produção é uma expansão aguardada do universo do Homem-Aranha, trazendo um vilão que busca uma vingança marcada por sangue e desafios pessoais.

3. Mufasa: O Rei Leão (19/12)

‘Mufasa: O Rei Leão’ conta a história do jovem Mufasa antes de se tornar rei (Imagem: Reprodução digital | Walt Disney Pictures)

O novo live-action da Disney, dirigido por Barry Jenkins, mergulha na origem de Mufasa, revelando sua jornada antes dos eventos de ‘O Rei Leão‘. Narrada por Rafiki, a história é contada para a jovem Kiara, filha de Simba e Nala, revelando como Mufasa, um filhote órfão e solitário, teve sua vida transformada ao conhecer Scar, um leão de linhagem real. Unidos pelo destino, os dois embarcam em uma jornada repleta de desafios, em que o protagonista enfrenta tragédias e descobre seu caminho para se tornar uma lenda.

Com sua sabedoria e humor, Rafiki cativa os ouvintes, enquanto Timão e Pumba adicionam um toque de leveza com suas histórias divertidas. A relação entre Mufasa e Scar, construída na juventude, é central para a trama, trazendo camadas de amizade, rivalidade e superação. Essa narrativa emocionante revela a coragem e o destino que moldaram a ascensão do maior rei das Terras do Orgulho.

4. O Auto da Compadecida 2 (25/12)

‘O Auto da Compadecida 2’ conta novas aventuras da dupla Chicó e João Grilo (Imagem: Reprodução digital | H2O Films)

A sequência de ‘O Auto da Compadecida’ traz João Grilo (Matheus Nachtergaele) e Chicó (Selton Mello) em uma trama inédita, após os acontecimentos do primeiro filme. João Grilo regressa a Taperoá, onde, ao lado do seu inseparável amigo Chicó, é recebido como uma verdadeira celebridade.

A cidade, que acreditou ter perdido João há muito tempo, conhece a lenda de sua morte, que aconteceu por uma bala de espingarda, e sua ressurreição após um julgamento peculiar, em que o Diabo o acusou, Nossa Senhora o defendeu e Jesus Cristo exerceu o papel de juiz.

Disputado por dois poderosos políticos locais, João Grilo vê-se no centro de uma trama intrincada para alcançar fama e riqueza. Com seus truques e estratégias, ele planeja um grande golpe, mas, como era de se esperar, nada sai como o imaginado.

5. Sonic 3: O filme (25/12)

‘Sonic 3: O filme’ mostra as novas aventuras e desafios de Sonic, Knuckles e Tails para proteger a Esmeralda Mestra (Imagem: Reprodução digital | PARAMOUNT PICTURES)

O filme dá continuidade à ação e aventura da franquia baseada nos jogos da Sega, com Sonic, Knuckles e Tails formando uma aliança para proteger a Esmeralda Mestra. No entanto, uma nova ameaça surge quando os militares descobrem que o corpo do Dr. Eggman sumiu após a batalha final, desencadeando uma perseguição cheia de perigos. O trio de heróis enfrenta essa ameaça enquanto lida com segredos do passado de Sonic e Eggman, com a missão de impedir uma catástrofe maior. O longa traz muita ação, reviravoltas e a união dos personagens para salvar o mundo.