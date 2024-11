8 raças de gatos mais carinhosas do mundo

O gato é um dos animais de estimação mais presentes nos lares brasileiros, conquistando espaço e carinho com sua personalidade única. Segundo o Censo Pet do Instituto Pet Brasil (IPB), há cerca de 27,1 milhões de gatos em lares espalhados pelo país. O favoritismo pelo felino se deve a vários fatores: ele é independente, se adapta bem à rotina do lar e oferece companheirismo e afeto aos tutores.

Existem diversas raças ao redor do mundo. A The International Cat Association (TICA), por exemplo, reconhece 73. Todavia, esse número pode ser ainda maior, uma vez que novas raças estão sempre sendo desenvolvidas. Nesse amplo espectro, algumas delas se destacam pela característica afetuosa, sendo uma escolha ideal para aqueles que buscam uma conexão mais próxima e carinhosa com o animal.

Por isso, abaixo, conheça 8 raças de gato mais carinhosas do mundo!

1. Ragdoll

O gato ragdoll adora estar ao lado dos seus tutores (Imagem: otsphoto | Shutterstock)

Originário dos Estados Unidos, o ragdoll é famoso por seu temperamento calmo e dócil. Este gato de pelagem longa e olhos azuis tende a relaxar completamente quando pego no colo, daí o seu nome, que significa “boneca de pano”. É uma raça que adora estar ao lado dos seus tutores, buscando constantemente afeto e interações. Sua personalidade tranquila e carinhosa faz com que seja ideal para ambientes familiares.

2. Siamês

O gato siamês costuma seguir o tutor pela casa e está sempre em busca de atenção e afeto (Imagem: Linn Currie | Shutterstock)

Com origens na Tailândia, o siamês é uma das raças mais antigas e populares no mundo. Conhecido por seu pelo curto e olhos azuis intensos, ele é extremamente vocal e adora comunicar-se com o tutor. Além disso, é muito leal e costuma seguir o seu humano pela casa, sempre em busca de atenção e afeto, sendo uma ótima escolha para quem deseja um gato expressivo e apegado.

3. Persa

O gato persa adora a companhia de seus tutores e tende a ser muito afetuoso (Imagem: ANURAK PONGPATIMET | Shutterstock)

Originário da Pérsia, o gato persa é reconhecido por sua pelagem longa e o rosto achatado. Além da aparência majestosa, essa raça é conhecida por seu temperamento calmo e carinhoso. Ele adora a companhia de seus tutores e tende a ser muito afetuoso, apreciando momentos de carinho e descanso ao lado de quem cuida dele.

4. Maine coon

O gato maine coon é apegado ao tutor e gosta de participar das atividades diárias (Imagem: Nils Jacobi | Shutterstock)

O maine coon, originário dos Estados Unidos, é uma das maiores raças de gato do mundo. Com seu porte robusto e pelagem densa, esse felino é extremamente sociável e conhecido por sua natureza gentil. Ele é apegado ao tutor e gosta de participar das atividades diárias, sendo muitas vezes descrito como “cão disfarçado de gato” pela sua lealdade e afeto.

5. Birmanês

O birmanês é uma raça que cativa por sua natureza amigável e carinhosa (Imagem: Viacheslav Lopatin | Shutterstock)

O birmanês, com origem na Birmânia (atual Myanmar), é uma raça que cativa por sua natureza amigável e carinhosa. Com olhos azuis e pelagem macia, ele é conhecido por se dar bem com outros animais e crianças, tornando-se uma excelente companhia para famílias. Além disso, gosta de estar perto de seus tutores e é extremamente afetuoso, muitas vezes se aninhando no colo.

6. Sphynx

O sphynx é uma raça conhecida por sua necessidade de atenção e proximidade com o tutor (Imagem: Alexander Piragis | Shutterstock)

Apesar de sua aparência única sem pelos, o sphynx é um dos gatos mais afetuosos que existem. Originário do Canadá, essa raça é conhecida por sua necessidade de atenção e proximidade com o tutor. Ele adora abraços e o contato físico é uma necessidade constante, o que faz dele um felino carente de carinho e muito leal.

7. Scottish fold

O gato scottish fold tem uma personalidade tranquila e adora ficar perto dos tutores (Imagem: Andrey Tairov | Shutterstock)

Famoso por suas orelhas dobradas, o scottish fold é uma raça originária da Escócia que esbanja charme e afeto. Ele tem uma personalidade tranquila e adora ficar perto dos tutores, buscando sempre carinho e atenção. Esse gato é conhecido por criar laços fortes e ser extremamente apegado ao ambiente familiar.

8. Abissínio

Embora tenha uma personalidade ativa, o gato abissínio também é muito afetuoso (Imagem: Pandora Pictures | Shutterstock)

Originário do Egito, o abissínio é um gato ágil, curioso e extremamente leal ao tutor. Embora tenha uma personalidade ativa, ele também é muito afetuoso e aprecia momentos de interação e carinho. Esta raça forma laços profundos e tende a acompanhar o seu humano em todas as atividades, mostrando-se um felino envolvente e carinhoso.