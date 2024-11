4 itens essenciais para a sua cozinha gourmet

A cozinha deixou de ser apenas um espaço funcional para se tornar o coração da casa. Nos últimos anos, o conceito de cozinhar evoluiu, transformando o ambiente em um local acolhedor, não apenas para quem prepara os alimentos, mas também para familiares e amigos que se reúnem para compartilhar momentos especiais. Por isso, além de fogão, geladeira e bancada, a nova ‘sala de estar’ das residências ganhou novidades que aumentam a interação e o prazer de cozinhar.

Mas como criar uma cozinha gourmet dos sonhos ou transformar a sua atual? Antes de tudo, é preciso considerar que não existem regras para o ambiente em questão. Tudo irá depender da área disponível e dos desejos dos moradores, mas alguns itens costumam ser frequentes.

“Um bom projeto de cozinha gourmet deve promover a integração dos ambientes, oferecer um espaço adequado para o preparo dos alimentos, além de contar com equipamentos modernos e adequados e móveis confortáveis para acomodar os convidados”, revela a arquiteta Paula Passos que, ao lado da arquiteta Danielle Dantas, ambas do escritório Dantas & Passos Arquitetura, indica quais itens são essenciais para o projeto da sua cozinha gourmet. Confira:

1. Ilhas

Um dos grandes diferenciais da cozinha gourmet são as ilhas centrais que deixam o cozinheiro próximo de seus convidados. “Além do ‘chef’ não ficar isolado, o formato garante que todo ritual de preparo dos pratos se torne um show à parte”, afirma Danielle Dantas. Pela posição, faz-se fundamental a colocação de uma coifa e o projeto de iluminação para o espaço que, de preferência, deve ser posicionada de forma direta na ilha.

2. Equipamentos modernos

Para os cozinheiros de plantão, equipamentos modernos ajudam a garantir melhores resultados. A lista inclui fogão ou cooktop, chapas auxiliares, churrasqueira – que pode ser a gás ou convencional –, forno elétrico, micro-ondas, freezer, geladeira, adega, cervejeira, máquina de café, máquina de lavar louças e tantos outros. Todavia, antes de comprar os eletros é preciso avaliar se existe espaço disponível para comportar todos os equipamentos.

As coifas são incríveis para deixar a cozinha limpa e livre de gordura (Projeto: Escritório Dantas & Passos | Imagem: Maura Mello)

3. Coifa

Coifas são incríveis para deixar a cozinha limpa e livre de gordura. Mas, como escolher o modelo ideal para o seu espaço? Paula Passos indica que é preciso saber o tamanho do fogão ou do cooktop, pois essa informação definirá o tamanho ideal da coifa. Ela também sugere verificar a potência do motor escolhido, já que o mercado oferece modelos tanto para cozinhas pequenas, como também para as maiores, bem como dar preferência para os motores silenciosos, que não incomodam durante o uso.

Existem dois modelos de coifas: parede e teto. Para quem prefere o fogão ou cooktop em ilhas, a escolha adequada é a coifa de teto. Já para quem optou pela bancada do fogão encostada na parede, o caminho é instalar um modelo fixo na parede. “Para a colocação da coifa, é sempre melhor que seja feito por assistência técnica autorizada, evitando erros e a perda de garantia do produto”, aconselha Danielle Dantas.

4. Armários e suportes aéreos

As arquitetas da Dantas & Passos Arquitetura são unânimes em afirmar que a cozinha deve ser prática e muito bem organizada. Móveis planejados podem ajudar nesse propósito –, especialmente os armários para guardar alimentos e objetos. Outra ideia é criar suportes aéreos para colheres, panelas, tampas e conchas, que pendurados facilitam o acesso no momento da sua utilização e economizam espaço.

Para melhor ainda mais organização do ambiente, Paula Passos e Danielle Dantas recomendam guardar os itens da cozinha da seguinte maneira:

Tampas e panelas : não tem nada mais chato que escolher uma panela e não encontrá-las. As arquitetas aconselham guardar as tampas separadamente em um suporte organizador. “Melhor ainda se a organização puder ser feita em uma gaveta com as tampas em pé e uma do lado da outra”, revela Danielle Dantas.

: não tem nada mais chato que escolher uma panela e não encontrá-las. As arquitetas aconselham guardar as tampas separadamente em um suporte organizador. “Melhor ainda se a organização puder ser feita em uma gaveta com as tampas em pé e uma do lado da outra”, revela Danielle Dantas. Formas : aparecem em diversos tamanhos e formatos. Procure ter prateleiras próximas ao forno. O legal é separá-las por formato e, conforme o tamanho, encaixar uma dentro da outra.

: aparecem em diversos tamanhos e formatos. Procure ter próximas ao forno. O legal é separá-las por formato e, conforme o tamanho, encaixar uma dentro da outra. Eletrodomésticos : aparelhos utilizados com frequência que tenham um design legal e em bom estado, podem ficar aparentes e sempre à mão, como as cafeteiras e torradeiras, por exemplo. Os menos usados podem ser guardados em um armário projetado especialmente para eles.

: aparelhos utilizados com frequência que tenham um design legal e em bom estado, podem ficar aparentes e sempre à mão, como as cafeteiras e torradeiras, por exemplo. Os menos usados podem ser guardados em um armário projetado especialmente para eles. Copos: para deixar o cotidiano mais fácil, deixe os copos enfileirados, sempre seguindo o mesmo tipo. Os mais usados devem estar nas prateleiras mais baixas e de fácil acesso e, os menos frequentes, na parte superior.

Por Emilie Guimarães