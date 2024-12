Veja o impacto dos doramas no mercado de consumo

Nos últimos anos, as séries asiáticas, especialmente os doramas sul-coreanos, têm conquistado uma base significativa de fãs no país. Para se ter uma ideia da dimensão, o Brasil hoje é um dos maiores consumidores de k-dramas, o segundo depois da Coreia do Sul na plataforma de streaming de filmes e séries asiáticas Viki, com mais de 10 milhões de assinantes.

No TikTok, são mais de 50,2 bilhões de views de conteúdos de doramas, enquanto plataformas como Netflix registram um investimento crescente em obras coreanas. Essa popularidade não apenas se reflete nas plataformas de streaming, ela transcende o entretenimento, influenciando diversos setores do mercado brasileiro.

Os famosos rituais de beleza coreanos cativam o público brasileiro e fortalecem o setor com produtos inovadores (Imagem: Luoxi | Shutterstock)

Impactos na beleza e moda inspirados pela cultura coreana

Os famosos rituais de beleza coreanos, conhecidos por sua abordagem detalhada e em várias etapas, influenciaram o modelo de skincare no Brasil. Impulsionado pela popularidade da cultura K-pop e dos dramas coreanos, o método conquistou o público brasileiro, levando ao crescimento do mercado de cosméticos asiáticos no país.

Mas o que vemos agora é um movimento de empresas brasileiras investindo no lançamento de produtos inspirados na cultura, como conta Vitor Silveira, CMO da Embelleze. “Estamos lançando o tratamento capilar Novex Ritual Dorama, inspirado na tendência crescente das séries asiáticas, um movimento que percebemos antes mesmo de ganhar destaque na grande mídia. Esse é o primeiro produto brasileiro com essa proposta, direcionado não só para os fãs de doramas e k-dramas, mas para todos que se interessam por essa cultura e estilo de beleza”.

Na moda, diversas marcas brasileiras têm incorporado elementos do estilo coreano em suas coleções, refletindo os personagens dos doramas. Uma influência que é visível em peças que combinam modernidade com toques tradicionais asiáticos.

A gastronomia coreana e a tendência cultural no mercado brasileiro

A gastronomia também vem sendo fortemente impactada por essa tendência. O interesse pela culinária coreana aumentou significativamente. Produtos como kimchi e bebidas típicas têm ganhado espaço no mercado brasileiro, com lojas especializadas oferecendo uma variedade de itens para os fãs de doramas e da cultura coreana.

Com o contínuo crescimento da popularidade dos doramas no Brasil, é provável que mais empresas busquem inspiração nessas séries para desenvolver produtos e campanhas que ressoem com o público. Essa tendência destaca a importância de compreender e integrar elementos culturais estrangeiros nas estratégias de mercado, atendendo aos interesses e às preferências dos consumidores brasileiros.

Por Caroline Amorim