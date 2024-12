Veja os sintomas do câncer de próstata em cachorros e gatos

Novembro Azul, tradicionalmente uma campanha voltada para a saúde masculina humana, também se estende ao universo pet, com o objetivo conscientizar os tutores sobre doenças relacionadas à próstata em animais. Entre as condições, destacam-se o câncer de próstata e a hiperplasia prostática benigna (caracterizada pelo aumento da próstata), que podem acometer cães e gatos machos.

Abaixo, a médica-veterinária Mayara Andrade, da Guabi Natural (linha de ração super premium para cães e gatos), explica sobre a prevenção e diagnóstico dessas condições. Confira!

Sintomas do câncer de próstata em pets

De acordo com a médica-veterinária, os sintomas do câncer de próstata nos pets podem variar. “Entre os principais, especialmente em cães, estão a dificuldade para urinar, sangue na urina, dificuldade para defecar, dor abdominal ou pélvica, postura anormal ao caminhar, além de fadiga e letargia, perda de apetite e peso”, explica.

Caso o tutor note qualquer um desses sintomas, a especialista recomenda levar o pet ao veterinário para avaliação e exames complementares, como ultrassom ou biópsia, para um diagnóstico mais preciso.

Importância da castração contra o câncer

Assim como em fêmeas, em que o câncer de mama pode ser influenciado por hormônios, os machos também estão sujeitos a problemas na próstata devido a fatores hormonais. “Neste caso, os cães costumam ser mais afetados quando comparados aos gatos”, explica Mayara Andrade

Além de evitar controlar a superpopulação de animais, a castração também beneficia a saúde do animal. “É importante ressaltar que estudos mostram que a castração pode reduzir as chances desses problemas, tanto os mais graves, como o câncer, quanto os mais simples, como aumento da próstata”, afirma.

Segundo ela, apesar de a castração também ser uma medida preventiva para reduzir o risco de doenças da próstata, muitos tutores ainda hesitam em optar por esse procedimento.

Doenças comuns em pets machos

Além dos tumores, a médica-veterinária explica que entre as doenças frequentes mais comuns em cães e gatos machos está a hiperplasia prostática benigna. Segundo ela, uma altíssima porcentagem de cães não castrados, ao se tornarem mais velhos, acabam desenvolvendo essa patologia. Além disso, as infecções bacterianas, conhecidas como prostatites bacterianas e os cistos prostáticos, também aparecem como as alterações mais comuns.

“Os sintomas causados pelas doenças da próstata podem variar e geralmente se resumem à febre, dor abdominal, corrimento uretral, dificuldade para urinar/ defecar e andar, além de dor na palpação retal. O tratamento vai depender do diagnóstico da doença, além da indicação da castração”, explica.

Consultar o veterinário regularmente é importante para prevenir o câncer de próstata e outras doenças (Imagem: Mongkolchon Akesin | Shutterstock)

Prevenindo o câncer de próstata e outras doenças

Mayara Andrade explica que além de check-ups frequentes com o médico-veterinário e outras medidas, como cuidar da alimentação dos animais, são uma parte importante da prevenção de doenças. “A alimentação é importante, inclusive, para a prevenção do câncer, uma vez que animais obesos têm mais chances de desenvolver tumores, assim como animais castrados acabam tendo uma maior tendência a ganho de peso”, explica.

Por isso, conforme a profissional, é importante escolher para o animal um alimento completo, de alta qualidade e adequado para o seu porte, fase de vida e necessidades do pet – sempre nas quantidades adequadas. “Alimentos com redução de calorias, alta quantidade de fibra e ingredientes funcionais, como a L-carnitina, auxiliam na manutenção de peso corporal, evitando o ganho excessivo de peso”, acrescenta.

Desafios em relação ao câncer de próstata

Conforme a médica-veterinária, o câncer de próstata, especialmente em cães, tende a ser uma doença silenciosa, com manifestações pouco perceptíveis. Por isso, o maior desafio é o diagnóstico precoce.

Outro obstáculo, segundo ela, é a falta de conscientização sobre a necessidade de exames regulares, já que muitos tutores não estão cientes de que cães e gatos, especialmente machos não castrados, podem desenvolver problemas prostáticos semelhantes aos humanos. “Isso reforça a importância de exames de rotina e ultrassonografias para monitorar a saúde prostática dos pets e permitir um diagnóstico mais rápido”, conclui.

Por Ana Kucera