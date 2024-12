6 dicas para ensinar educação financeira a crianças

A educação financeira é um dos pilares para ensinar as crianças sobre a importância de economizar e investir no futuro. Por meio da técnica, os pequenos aprendem, desde cedo, a dar valor ao dinheiro. Assim, quando adultos, terão mais segurança para administrar as suas vidas, sabendo gastar com responsabilidade. Além disso, ter conhecimento financeiro evita desordem e problemas com dívidas.

“Saber o conceito de inteligência financeira nem sempre é saber aplicar. É importante se conhecer e identificar suas necessidades para entender seu perfil de consumidor e, a partir disso, criar um planejamento; caso contrário, gerará frustração, pois não será possível alcançar as metas estabelecidas. Estimular as crianças a entenderem suas necessidades enquanto pequenas permite que, quando adultas, tenham uma maior consciência sobre suas finanças […]”, explica Debora Naomi Inouye, partner and educational technology director do Hub Educacional Happy, voltado ao desenvolvimento de habilidades e competências do futuro.

A seguir, confira 6 passos para desenvolver a inteligência financeira nos pequenos!

1. Converse sobre dinheiro

Explique o papel do dinheiro, a necessidade de trabalhar e o esforço para conquistá-lo. Os conceitos precisam ser inseridos aos poucos para que a criança possa assimilá-los.

2. Faça brincadeiras lúdicas

O brincar estimula e ajuda a assimilar informações; brinque de ir ao mercado, por exemplo, e aborde noções de quantidade, valor e necessidade.

3. Estimule a compensação

Defina metas a serem cumpridas com base em compensação. Assim, poderá estimular autonomia e autogestão das finanças.

Oferecer mesada desenvolve responsabilidade financeira nas crianças (Imagem: goodluz | Shutterstock)

4. Ofereça mesada

Uma boa forma de estimular o entendimento pessoal e emocional com o dinheiro é disponibilizar um valor para a criança gastar ao longo do mês.

5. Compre um cofrinho

Forma de poupar dinheiro antiga, um cofrinho incentiva a juntar as primeiras economias.

6. Use exemplos do cotidiano

Ao fazer compras, inclua as crianças no processo. Mostre como comparar preços, planejar o orçamento e evitar compras por impulso. Isso ajuda a entender o valor das coisas e a tomar decisões conscientes.

Por Laíse Marcondes e Redação EdiCase