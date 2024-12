Saiba como limpar corretamente a esponja de maquiagem

As esponjas de maquiagem são ferramentas indispensáveis para quem busca uma pele uniforme e bem acabada. Todavia, assim como os pincéis, sua manutenção é tão importante quanto sua utilização. Isso porque, além de acumular produto e poeira, que podem interferir no resultado da produção, as esponjas são o ambiente perfeito para a proliferação de bactérias e fungos, que podem prejudicar a pele.

Por isso, Paula Regina, gerente de marketing da Klass Vough, empresa especializada em higienizadores de pincéis e esponjas, lista o passo a passo para manter as esponjas livres de bactérias e prontas para qualquer maquiagem.

Método ideal de limpeza e armazenamento

Para limpar as esponjas de maneira eficiente e sem as danificar, Paula Regina indica seguir as seguintes etapas:

Umedeça a esponja com água corrente; Aplique um produto específico para limpeza de esponjas; Aperte suavemente para que o produto penetre no interior da esponja; Enxágue em água corrente, apertando até eliminar toda a espuma; Repita o processo, se necessário, e deixe secar em um local limpo e arejado.

Após a limpeza, a esponja deve ser armazenada de forma correta. “Ela deve ser armazenada em um local arejado ou em suportes específicos, como o Sillicone Sponge Case, que evita o contato com outros produtos e a contaminação cruzada”, recomenda a especialista.

Mesmo com a limpeza frequente, a esponja de maquiagem deve ser substituída periodicamente (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)

Substituição regular

Mesmo com limpeza frequente, as esponjas devem ser substituídas periodicamente. “Quando apresentar avarias ou sinais de desgaste, é hora de trocá-la”, orienta a gerente de marketing da Klass Vough. Esse cuidado é fundamental para garantir um acabamento impecável e evitar problemas de pele.

Métodos alternativos

E os métodos alternativos para limpeza das esponjas, como lavagem no micro-ondas ou com água fervente, funcionam? Segundo Paula Regina, esses procedimentos não são recomendados, pois, “apesar de parecerem limpar as esponjas, eles podem danificar a matéria-prima do produto, o que pode interferir no resultado da maquiagem, além de diminuir seu tempo de vida”, alerta.

Por Caroline Amorim