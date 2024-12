3 orações para o Dia de São Francisco Xavier

O dia 3 de dezembro é marcado pela celebração de São Francisco Xavier, um dos santos mais reverenciados da Igreja Católica. Nascido em 1506, no Reino de Navarra (atual Espanha), ele foi um dos fundadores da Companhia de Jesus, ordem religiosa conhecida como os Jesuítas.

A vida de Francisco Xavier foi dedicada à evangelização e à missão de levar a mensagem cristã a diferentes partes do mundo. Ele é especialmente reconhecido por seu trabalho na Índia, no Japão e no Sudeste Asiático, onde foi um dos primeiros missionários a entrar em contato com culturas não ocidentais, adaptando sua abordagem ao contexto local.

Também foi um modelo de diálogo inter-religioso, procurando compreender as tradições locais antes de apresentar os ensinamentos católicos. Sua dedicação e ousadia missionária renderam-lhe o título de “Apóstolo das Índias” e “Padroeiro das Missões”.

Para os fiéis, São Francisco Xavier é símbolo de coragem, fé inabalável e amor pelo próximo. Ele é frequentemente invocado como intercessor para alcançar a conversão e a proteção divina. Sua memória inspira milhões a viver com devoção e compromisso, não apenas com a fé, mas também com o serviço aos necessitados.

Abaixo, confira algumas orações para o Dia de São Francisco Xavier!

1. Oração para alcançar graça

Amabilíssimo e amantíssimo santo, em união convosco adoro reverentemente a divina majestade, e pelo muito que me regozijo dos especialíssimos dons da graça com que vos favoreceu durante a vossa vida mortal e pela glória que gozais agora, eu rendo-lhe afetuosíssimas graças e peço-lhe do fundo de minha alma e por vossa poderosa intercessão que me conceda a graça importantíssima de viver e morrer santamente. E vos suplico também (faça o pedido), e se o que peço não convier à glória de Deus e ao proveito de minha alma, quero alcançar aquilo que a uma e outra seja mais conforme. Amém!

São Francisco Xavier é tido como padroeiro das missões (Imagem: Es5669 | Shutterstock)

2. Oração de proteção para viagens

São Francisco Xavier, apóstolo das Índias e protetor dos viajantes, venho a ti com fé e humildade pedir tua intercessão. Em minhas viagens e deslocamentos, protege-me dos perigos e acidentes, guarda-me dos males e das adversidades.

São Francisco Xavier, missionário incansável, orienta-me em minha jornada, conduz-me pelos caminhos seguros e ilumina minhas escolhas. Que tua benevolência esteja comigo, fortalecendo minha fé e amparando-me em todos os momentos.

Santo padroeiro dos navegantes e viajantes, abençoa-me e protege-me com tua graça. Que eu possa seguir teus exemplos de dedicação e caridade, levando em meu coração a mensagem de amor e esperança.

São Francisco Xavier, guia-me em minhas viagens, protege-me em minhas jornadas e traz-me de volta ao lar com segurança. Amém.

3. Oração de São Francisco Xavier

Deus eterno, Criador de todas as coisas, lembrai-vos de que as almas dos infiéis são obras de Vossas mãos, e que são feitas à Vossa imagem e semelhança. Vede, porém, Senhor, como em desdouro do Vosso nome o inferno se enche destas almas. Lembrai-Vos de que Jesus Cristo, Vosso Filho, derramou todo o Seu sangue e padeceu morte atrocíssima por elas. Não permitais, pois, Senhor, que o Vosso Filho seja por mais tempo desprezado pelos infiéis.

Deixai-Vos antes aplacar e mover à piedade pelas orações de Vossos santos e da Igreja, esposa de Vosso Santíssimo Filho. Lembrai-Vos da Vossa misericórdia e, esquecendo a Sua idolatria e infelicidade, fazei que também eles conheçam enfim a Jesus Cristo, Nosso Senhor, que é nossa Salvação, Vida e Ressurreição, por quem fomos livres e salvos, a quem seja dada honra, glória e louvor para sempre. Amém.