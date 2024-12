Veja como se preparar para a redação da Fuvest

Em 2 de dezembro será divulgada a lista de convocados para a 2ª fase da Fuvest (Fundação Universitária para o Vestibular), processo seletivo da USP (Universidade de São Paulo), que acontecerá nos dias 15 e 16 de dezembro. Além das questões dissertativas de Língua Portuguesa e as matérias específicas conforme o curso que o candidato aplicou, a prova possui uma redação, que compõe parte representativa da nota.

Neste contexto, explorar e revisar a estrutura do texto dissertativo é uma estratégia primordial. Além disso, Fernanda Ady Becker, assistente pedagógica da plataforma Redação Nota 1000, explica que praticar a escrita pode ajudar tanto no momento de produzir a redação quanto no desenvolvimento das respostas da prova dissertativa. “As respostas são, de certa forma, pequenos textos que deverão estabelecer uma organização das partes e relação direta com o que foi perguntado”, destaca.

Obras literárias obrigatórias

Outro ponto importante é entender e compreender as obras literárias obrigatórias, pois essa ação fará com que o candidato se destaque na pontuação em Língua Portuguesa e possa utilizar elementos destes livros como citações em sua redação.

Fernanda Ady Becker destaca que, para isso, é importante entender a temática central de cada obra, pois poderá ser aproveitada como fundamentação ou utilizada em prol da argumentação no texto quando houver, de fato, um espaço para essa inserção.

As obras literárias obrigatórias são:

Marília de Dirceu – Tomás Antônio Gonzaga;

Quincas Borba – Machado de Assis;

Os Ratos – Dyonélio Machado;

Alguma Poesia – Carlos Drummond de Andrade;

A Ilustre Casa de Ramires – Eça de Queirós;

Nós matamos o cão tinhoso! – Luís Bernardo Honwana;

Água Funda – Ruth Guimarães;

Romanceiro da Inconfidência – Cecília Meireles;

Dois Irmãos – Milton Hatoum.

Cuidados importantes com a redação

Faltando menos de um mês para estudar e se preparar para a redação Fuvest, é importante ser estratégico. Sendo assim, alguns pontos importantes devem ser revisados, como a estrutura básica solicitada: um texto dissertativo-argumentativo composto por introdução, desenvolvimento e conclusão. É importante praticar a elaboração de uma tese clara, definição de argumentos sólidos e bem embasados, além de treinar a capacidade de articular essas partes de modo a conferir uma unidade textual à redação.

Fernanda Ady Becker explica que o candidato também deve praticar a produção textual com um período controlado, para assegurar que conseguirá administrar seu tempo e fazer o texto no prazo estipulado. Ademais, revisar as regras gramaticais sobre as quais ainda tem dúvida pode ajudar a evitar desvios pontuais no texto e garantir uma boa nota em Língua Portuguesa.

É preciso que o aluno reconheça que praticou a elaboração de texto durante todo o ano (Imagem: TZIDO SUN | Shutterstock)

Lidando com a ansiedade na prova

A assistente pedagógica da plataforma Redação Nota 1000 considera que, para controlar o nervosismo, é preciso que o aluno reconheça que praticou a elaboração de texto durante todo o ano, bem como estudou as características básicas do gênero textual cobrado pela banca. Esse reconhecimento pode ajudar a reduzir a ansiedade.

Outra prática importante são as técnicas de respiração, que auxiliam a reduzir a ansiedade. O foco do candidato deve ser direcionado em fazer o seu melhor no momento, sem se cobrar a perfeição, já que o mais importante é que as ideias estejam bem estruturadas e sejam coerentes.

Possíveis temas da redação

Considerando os últimos temas cobrados pela Fuvest e os acontecimentos recentes que podem suscitar discussões sociais, políticas e históricas, Fernanda Ady Becker cita três possíveis eixos temáticos que podem ser tema da redação:

A construção de uma identidade nacional;

Implicações da tecnologia nas interações sociais;

Sustentabilidade ambiental.

Por fim, a assistente pedagógica da plataforma Redação Nota 1000 destaca que, na redação da Fuvest, todos os eixos pedem uma discussão mais filosófica, sociológica e histórica. Para isso, é importante que o aluno esteja antenado às notícias factuais, mas também conheça estudos e falas de filósofos e sociólogos.

Por Julia Vitorazzo