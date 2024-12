Veja como proteger seu animal dos riscos de envenenamento

O envenenamento é uma condição grave que ocorre quando um animal entra em contato, ingere, inala ou absorve substâncias tóxicas que podem causar danos ao seu organismo. Essa situação pode colocar a vida do pet em risco, pois muitas toxinas afetam órgãos vitais como o fígado, rins, sistema nervoso e cardiovascular.

Geralmente, o envenenamento acidental de cachorros ocorre devido à ingestão de plantas tóxicas e alimentos comuns, como chocolate, cebola, alho e abacate. “Além disso, produtos de limpeza e venenos contra ratos também estão entre os vilões das intoxicações”, alerta Tiago Almeida, coordenador do curso de Medicina Veterinária da Faculdade Anhanguera.

Os gatos, embora enfrentem riscos semelhantes aos de outros animais, requerem cuidados especiais devido à sua sensibilidade única a certas substâncias. O metabolismo deles é diferente do de outras espécies, tornando-os incapazes de processar algumas toxinas com eficiência. Um exemplo é o paracetamol, um medicamento seguro para humanos e até tolerado por cães em doses específicas, mas altamente tóxico para os felinos, podendo causar danos graves ao fígado e aos glóbulos vermelhos, levando rapidamente à morte.

Sintomas de envenenamento

Os sintomas de envenenamento variam bastante, podendo incluir diarreia, vômito, convulsões e desmaios. Cada tipo de intoxicação age de maneira diferente, afetando sistemas variados, como nervoso, digestório, respiratório e urinário.

O que fazer em casos de envenenamento

Em uma situação de suspeita de envenenamento, o primeiro passo é retirar o animal do contato com a substância e levá-lo imediatamente ao veterinário. “É fundamental que os tutores não tentem diagnosticar a situação sozinhos. Ao perceber qualquer alteração no comportamento do animal, devem procurar atendimento especializado sem demora”, orienta Tiago Almeida.

Além disso, os tutores devem evitar algumas práticas comuns que podem agravar a situação. “Nunca se deve induzir o vômito no animal, dar leite, medicamentos ou forçar a alimentação e a ingestão de água. A comunicação rápida com um veterinário é crucial”, afirma o especialista.

A descrição detalhada dos sintomas é essencial para que o profissional possa conduzir o tratamento adequado. Além disso, o tutor deve estar atento a qualquer indício de substâncias tóxicas, como plantas mastigadas ou restos de alimentos, e levá-las ao veterinário com o animal.

O tratamento em casos de envenenamento deve ser definido pelo veterinário (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock)

Tratamento para o envenenamento

O diagnóstico do envenenamento é realizado por profissionais que, muitas vezes, precisarão recorrer a exames laboratoriais e de imagem para um tratamento eficaz, que varia conforme o tipo de substância ingerida e é sempre definido pelo veterinário. Tiago Almeida explica que, em muitos casos, não existem antídotos disponíveis, e o tratamento se concentra na remoção da substância tóxica do organismo do animal e na terapia de suporte.

Prevenindo o envenenamento

Para prevenir envenenamentos, o professor aponta que é aconselhável que os tutores consultem seu veterinário sobre quais alimentos, remédios e plantas podem ser prejudiciais. A lista é extensa e pode variar entre diferentes espécies. Identificar rapidamente os sintomas de envenenamento é vital.

Por Bianca Rieg