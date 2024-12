Summer contour: o loiro que promete dominar o verão 2025

Com a chegada da estação mais quente, muitas mulheres procuram iluminar os fios e renovar o visual com técnicas que garantam um look mais fresco e natural. Uma das apostas para 2025 é o “summer contour”, técnica de coloração que realça o rosto de forma suave e natural, como explica a hair stylist Vanessa Oliveira.

“Essa técnica é ideal para quem busca uma iluminação sutil, que valorize as linhas do rosto sem perder a naturalidade”, afirma. Segundo ela, a tendência é ideal para destacar partes estratégicas do rosto. “O summer contour cria um efeito de luz que envolve o rosto, realçando pontos estratégicos, como as têmporas e a região logo abaixo das maçãs do rosto, trazendo frescor e leveza ao visual“, afirma a a hair stylist.

Beleza natural para todos

Conforme Vanessa Oliveira, a proposta do summer contour é proporcionar um look mais personalizado e adequado ao tom de pele de cada cliente. “A ideia é trabalhar com nuances que complementem o tom natural de cada pessoa, criando um resultado que remeta àquele efeito de praia, mas com elegância e sofisticação”, explica Vanessa Oliveira.

O summer contour não necessita de retoques frequentes (Imagem: Marcos Duarte)

Praticidade para o dia a dia

Essa é uma tendência que não precisa de retoques frequentes, tornando a rotina e os cuidados com os cabelos mais práticos. “A combinação de tons mais claros ao redor do rosto confere luminosidade, sem a necessidade de retoques frequentes, algo essencial para quem quer praticidade e beleza”, diz Vanessa Oliveira.

Visual iluminado

Para Vanessa Oliveira, a técnica do summer contour não é apenas uma tendência passageira, mas uma forma de criar um visual iluminado que valorize o estilo individual. “O objetivo é que a pessoa se sinta linda e confiante com seu cabelo, explorando a beleza natural do loiro de forma versátil e sofisticada”, conclui.

Por Caroline Amorim