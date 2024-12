7 dicas para uma pele bonita e saudável no Ano Novo

Preparar a pele para o Ano Novo é um ótimo ritual para entrar na nova fase com um visual renovado e saudável. Talita Bovi, especialista em estética, explica que a rotina de cuidados com o corpo e o rosto faz uma grande diferença na saúde e na aparência da pele, especialmente após um período de exposição à poluição e ao sol, estresse e mudanças de temperatura.

“Investir em uma preparação completa deixa a pele mais equilibrada e pronta para receber o que vier”, destaca a profissional. A seguir, confira 7 dicas fundamentais para cuidar do corpo e do rosto e começar 2025 com uma pele revitalizada!

1. Limpeza profunda

A limpeza é o primeiro passo e essencial para remover as impurezas acumuladas e toxinas. “Limpar profundamente a pele do rosto e do corpo permite que os tratamentos subsequentes sejam absorvidos com mais eficiência”, explica Talita Bovi. Ela recomenda o uso de um sabonete específico para o tipo de pele no rosto e um sabonete esfoliante suave para o corpo, aplicado uma vez por semana.

2. Esfoliação regular

A esfoliação ajuda a remover as células mortas e prepara a pele para uma renovação mais intensa. “No corpo, a esfoliação semanal promove uma pele mais macia e uniforme. Já no rosto, ela deve ser feita com um produto específico, para não agredir áreas sensíveis”, diz a especialista em estética. Opte por esfoliantes com grânulos naturais, como semente de apricot, que promovem a renovação e proporcionam hidratação por meio do ômega 3.

3. Água termal e tônico

Depois de uma limpeza e esfoliação, Talita Bovi sugere o uso de um tônico ou água termal para promover a hidratação e a regulação do pH da pele. “Este líquido proporciona uma reposição de minerais, vitaminas, hidratação e reduz estresse oxidativo da pele, especialmente para quem sofreu com o estresse durante o ano”, explica.

No rosto, o produto deverá ser aplicado diariamente após a higienização e antes do hidratante. Para o corpo, o ideal é que contenha um probiótico junto à formulação, sendo de uso diário.

A hidratação diária contribui para a saúde e o equilíbrio da pele, mantendo-a mais saudável e revitalizada (Imagem: Rido | Shutterstock)

4. Hidratação diária

A hidratação é um passo que não pode faltar, segundo Talita Bovi. “A pele precisa de hidratação constante para manter-se equilibrada e saudável. Escolha hidratantes com ingredientes que ajudam a reter água, como as ceramidas”, explica. Aplique o hidratante corporal após o banho, com a pele ainda levemente úmida, para garantir uma absorção melhor.

5. Cuidados com as áreas específicas

Áreas como mãos, pés, cotovelos e joelhos tendem a ser mais secas e merecem uma atenção extra. “Essas regiões podem ser hidratadas com cremes mais intensos, como aqueles à base de ureia ou óleos vegetais”, recomenda a especialista em estética. Ela sugere ainda o uso de máscaras hidratantes ou meias para os pés, uma ou duas vezes por semana, para promover um efeito reparador.

6. Proteção solar

Mesmo no final do ano, a proteção solar deve ser uma prioridade. “O protetor solar é indispensável para evitar o fotoenvelhecimento e a formação de manchas”, reforça Talita Bovi. Para o rosto, escolha um filtro com FPS 30 ou superior; e, para o corpo, produtos com FPS 30 ou 50 são ideais.

7. Beber água e alimentar-se bem

Talita Bovi lembra que a hidratação também vem de dentro. “Manter-se hidratado e consumir alimentos ricos em antioxidantes faz uma enorme diferença na pele”, diz. Invista em frutas, verduras e fontes de ômega 3, como peixes e sementes de chia, que ajudam a dar aquele brilho natural.

Esses cuidados simples, mas poderosos, ajudam a renovar a pele do corpo e do rosto, permitindo começar o novo ano com uma pele saudável, equilibrada e preparada para os desafios e belezas que estão por vir.

Por Ana Carolina Baili