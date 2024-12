6 motivos para não comprar um cachorro

O cachorro, conhecido como o melhor amigo do homem, está presente em muitos lares brasileiros. Segundo o Censo Pet do Instituto Pet Brasil (IPB), os cães lideram o ranking de animais mais populares no país, com 58,1 milhões. Essa popularidade se deve à lealdade, ao companheirismo, ao carinho e à alegria que trazem ao convívio familiar.

No entanto, a compra de cães tem sido cada vez mais desaconselhada por especialistas e ativistas ao redor do mundo, devido a diversas questões negativas associadas a essa prática. Veja abaixo!

1. Animais não são mercadorias

Tratar animais como produtos comercializáveis desconsidera sua natureza sensível e emocional. Ao comprar um cachorro, perpetua-se a ideia de que eles são objetos, o que pode levar a maus-tratos e negligência. Adotar, por outro lado, reconhece o valor intrínseco do pet como um ser vivo que merece respeito e cuidado.

2. Incentivo à criação irresponsável

A demanda por cães de raça estimula a proliferação de criadores sem ética, que priorizam o lucro em detrimento do bem-estar animal. Esses criadores frequentemente mantêm os animais em condições inadequadas, sem cuidados veterinários apropriados. Além disso, essa prática também resulta em filhotes com problemas de saúde.

3. Problemas de saúde em cães de raça

Muitas raças puras são propensas a doenças genéticas devido à reprodução seletiva. Problemas como displasia de quadril, doenças cardíacas e distúrbios respiratórios são comuns, acarretando sofrimento para o animal e custos elevados para o tutor.

A adoção ajuda a reduzir o número de cães sem lar (Imagem: hedgehog94 | Shutterstock)

4. Superpopulação e abandono

No Brasil, conforme a Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 30 milhões de cães e gatos vivem em situação de abandono no país. Além disso, segundo o Instituto Pet Brasil, em 2019, o país tinha 370 ONGs de proteção animal, tutelando 172 mil bichinhos. Dessa maneira, ao optar pela compra, contribui-se para o aumento desse problema, enquanto a adoção ajuda a reduzir o número de animais sem lar e oferece uma segunda chance a eles.

5. Falta de controle sobre a procedência

Ao comprar um cachorro, especialmente pela internet ou em feiras, é difícil verificar a origem e as condições em que o animal foi criado. Isso aumenta o risco de adquirir um filhote de criadores irresponsáveis, que podem ter negligenciado aspectos essenciais do desenvolvimento saudável.

6. Contribuição para o bem-estar animal

Adotar um cachorro é um ato de compaixão que proporciona uma vida digna a um animal que, muitas vezes, sofreu abandono ou maus-tratos. Essa escolha promove o bem-estar ao pet e reforça valores de responsabilidade e empatia na sociedade. Isso porque optar pela adoção em vez da compra é uma forma de educar as futuras gerações sobre a importância do respeito aos animais e da responsabilidade na posse.