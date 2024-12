5 livros sobre o passado para curtir nas férias

A chegada das férias de fim de ano oferece a oportunidade ideal para tornar a leitura uma experiência ainda mais enriquecedora. Para quem deseja aprender de forma descontraída, os livros que exploram contextos históricos são uma ótima opção. Eles não apenas estimulam a reflexão sobre o passado, mas também ajudam a entender melhor o mundo atual.

Sejam conteúdos sobre revoluções ou de personagens inspiradores, cada obra desperta a curiosidade para conhecer diferentes culturas e épocas. Pensando nisso, selecionamos 5 títulos nacionais para aproveitar nas férias. Confira abaixo!

1. 1968: Centelhas sob palha seca

O livro ‘1968: Centelhas sob palha seca’ conta a história do casal Beatriz e Thierry (Imagem: Reprodução digital | Editora Serendipity)

Na França, com os movimentos estudantis do pós-guerra, ou no Brasil, em oposição à ditadura militar, o ano de 1968 marcou a história mundial. É neste contexto que o escritor Edvaldo Silva apresenta Beatriz, uma jovem universitária brasileira de classe média que se apaixona por Thierry, rapaz negro e filho de imigrantes. O destino deles é traçado por um forte laço que os fazem se unir à célula 27 do MR8, liderado por Carlos Marighella.

2. Clara e Vincent

Em ‘Clara e Vincent’, o autor traz uma visão humanizada da vida de Van Gogh (Imagem: Reprodução digital | Divulgação)

Apesar da popularidade atual, a trajetória do Van Gogh é marcada por pobreza, relacionamentos fracassados e especulações sobre sua sanidade mental. Na contramão desses estereótipos, Sérgio Corrêa traz neste lançamento um olhar mais humanizado para um dos artistas mais célebres do século XIX. Ele mergulha nas emoções e na psique desta figura histórica com o intuito de mostrar o amor do pintor pela simplicidade da vida.

3. O Imortal Machado de Assis – Autor de Si Mesmo

O livro ‘O Imortal Machado de Assis – Autor de Si Mesmo’ explica como escritor brasileiro criou uma psicologia conceitual (Imagem: Reprodução digital | Editora Adelmo Marcos Rossi)

Com base em uma vasta pesquisa, o escritor e psicólogo Adelmo Marcos Rossi revela como Machado de Assis criou uma psicologia conceitual antes mesmo de Sigmund Freud. Segundo o especialista, o narcisismo é um elemento central presente nos escritos machadianos sob outros nomes, algo que mais tarde seria estudado pelo fundador da psicanálise de forma acadêmica.

4. Ana Preta

Em ‘Ana Preta’, o autor reconstrói o legado dessa heroína da Guerra do Paraguai (Imagem: Reprodução digital | Editora Clube de Autores)

Assim como tantas mulheres na história brasileira, Ana Preta poderia ter sua trajetória invisibilizada se não fosse o trabalho do escritor e jornalista J. Londe. No livro homônimo, o autor reconstrói o legado pouco conhecido da heroína da Guerra do Paraguai. Pobre e negra, ela lutou bravamente junto do Exército de Caxias, numa época em que crianças e mulheres não eram aceitas no contingente.

5. A jornada do povo de Deus

Em ‘A jornada do povo de Deus’, a historiadora revisita a trajetória do povo judaico (Imagem: Reprodução digital | Divulgação)

Com base em dez anos de pesquisas, a escritora e historiadora Jandyra Cantú revisita a trajetória judaica neste lançamento. Especialista em História do Brasil e pedagoga, a autora contextualiza o período da Segunda Guerra Mundial e descreve como o nosso país foi refúgio para muitas pessoas. A obra reforça ainda como as tradições, crenças e a força da identidade judaica permanecem viva atualmente.

Por Victória Gearini