5 dicas para incluir os vasos de cerâmica na decoração

Os vasos de cerâmica são peças versáteis e elegantes utilizadas na decoração de interiores e exteriores há séculos. Eles oferecem um toque rústico e artesanal, que combina com diversos estilos decorativos. Sua variedade de formatos, tamanhos e acabamentos, como os esmaltados ou os naturais, permite que sejam usados para abrigar plantas, flores ou até mesmo como objetos decorativos isolados. Além disso, os vasos de cerâmica têm a capacidade de criar um ambiente acolhedor e sofisticado, valorizando o espaço com sua simplicidade e textura única.

“O encantamento com a cerâmica reside no fato de que cada movimento das mãos no barro, por menor que seja, convida (de forma orgânica) ao surgimento de uma peça repleta de histórias e significados”, conta o ceramista e professor Jef Castelani, que à frente da Cerâmica Castelani, transformou a própria casa em ateliê. Lá, ele também ministra cursos especiais de torno.

Veja abaixo, 5 dicas do ceramista Jef Castelani para incluir os vasos na decoração!

1. Escolha do vaso ideal

Jef Castelani recomenda considerar o ambiente em que o vaso será inserido ao planejar a decoração, prestando atenção à cor e ao formato da peça para garantir harmonia e equilíbrio. O artesão prevê múltiplos usos com os vasos, ressaltando várias maneiras de incorporá-los aos ambientes.

Os vasos de cerâmica podem ser utilizados de diversas formas na decoração (Portfólio da Cerâmica Castelani | Foto: Fifi Tong)

2. Vasos para enriquecer o ambiente

Material extremamente resistente, a cerâmica artesanal ressalta a importância de valorizar a história que cada peça carrega. De acordo com Jef, lascas e marcas em sua superfície são sempre bem-vindas, pois acrescentam charme e autenticidade. “Elas revelam a vivência da casa ou do ambiente onde está inserida“, conta o professor.

Se a intenção for usar a cerâmica para colocar uma planta, ele recomenda sempre começar a partir do vaso e, em seguida, eleger a planta, possibilitando criar uma composição mais harmoniosa entre os dois. Porém, os vasos não se limitam apenas a essa função, uma vez que podem armazenar outros objetos ou ter unicamente o papel decorativo. Independentemente da função que a peça irá exercer, ela tem o poder de harmonizar qualquer ambiente, podendo se adaptar a diferentes propostas.

Segundo Jef Castelani, os vasos podem estar presentes em todos os ambientes, não havendo barreiras que impeçam o uso dessas cerâmicas, o que torna a decoração mais livre para criar composições únicas e notáveis. “Tenho vasos até no meu banheiro, por exemplo”, diz o profissional.

O formato do vaso segue o propósito de estilo que o morador deseja alcançar (Portfólio da Cerâmica Castelani | Foto: Fifi Tong)

3. Vasos altos e finos para um visual mais alinhado

O profissional é favorável a uma decoração sem amarras, isto é, com a liberdade para poder florescer nos ambientes sem regras fixas. “Depende do gosto de cada um. Eu, por exemplo, tenho preferência por vasos bojudos, que me remetem aos que minha avó usava no sítio dela em Minas Gerais, onde cultivava hortaliças”, recorda.

Para o ceramista, a escolha dos formatos vai variar conforme o estilo que se almeja alcançar. A depender do caso, pode-se decorar com cerâmicas de formas variadas, como também com formatos similares, se o objetivo for conceber um visual mais alinhado. Contudo, caso a falta de espaço seja um empecilho, há soluções que auxiliam para evitar sobrecarregar o ambiente. Ele sugere vasos mais altos e finos, pois transmitem uma sensação de harmonia.

Os vasos podem ter cores vibrantes (Portfólio da Cerâmica Castelani | Foto: Fifi Tong)

4. Cores e acabamento

Em relação à escolha das cores e dos acabamentos, a cerâmica apresenta uma veia mais rústica e por essa razão se destaca nesses estilos. “Podemos usar tonalidades vibrantes em um elemento e rústicas no outro, seja no vaso ou ambiente. Assim, os vibrantes se destacam, enquanto os rústicos complementam a composição”, explica o ceramista Jef Castelani.

O profissional usa bastante as cores primárias, como azul, amarelo e vermelho. “Assim como Joan Miró, sou apaixonado por cores primárias e costumo usá-las como ponto de partida na composição”, sugere. Miró, artista plástico catalão, foi um importante nome do movimento surrealista do século XX. Também desenvolvia peças de cerâmica, nas quais o emprego das cores primárias era notável em suas criações.

5. Plantas

Quando há a intenção de colocar uma planta, os vasos da Cerâmica devem possuir furo para escoamento da água, assegurando um espaço adequado para o seu crescimento. Jef alerta apenas à questão do tamanho: “O mais importante é que o vaso tenha uma largura adequada para permitir o pleno desenvolvimento da planta”, finaliza.

Por Alexandre Agassi