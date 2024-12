O agrião é um vegetal versátil, com um sabor levemente picante e refrescante, que tem sido apreciado por diversas culturas ao longo dos séculos. Originário da Europa e muito utilizado na culinária mediterrânea, ele é um verdadeiro aliado da saúde devido ao seu alto teor de nutrientes essenciais. Além de ser baixo em calorias, contém antioxidantes, vitaminas e minerais que contribuem para o bom funcionamento do organismo.

Veja, abaixo, 7 benefícios do agrião para a saúde!

1. Fortalece o sistema imunológico

O agrião é uma excelente fonte de vitamina C, um nutriente essencial para o fortalecimento do sistema imunológico. Ele ajuda a aumentar a produção de glóbulos brancos, responsáveis pela defesa contra infecções. Dessa maneira, consumir esse vegetal regularmente pode ajudar a reduzir a duração de gripes e resfriados, além de melhorar a resposta do corpo a doenças virais. Contudo, o seu consumo não deve substituir o tratamento e o acompanhamento médico.

2. Melhora a saúde cardiovascular

O agrião, por ser rico em antioxidantes e nitratos, oferece benefícios importantes para a saúde cardiovascular. Os nitratos presentes em sua composição se transformam em óxido nítrico no organismo, um composto que relaxa e dilata os vasos sanguíneos, melhorando o fluxo de sangue e ajudando a reduzir a pressão arterial. Enquanto os antioxidantes reduzem a inflamação nos vasos sanguíneos. Esses efeitos combinados, além de outros fatores e bons hábitos de vida, contribuem para a prevenção de doenças cardiovasculares, como hipertensão e aterosclerose.

3. Ação antioxidante

O agrião é repleto de antioxidantes, como betacaroteno e a luteína. Conforme o estudo “Investigation of antioxidant properties of Nasturtium officinale (watercress) leaf extracts“, publicado Acta Poloniae Pharmaceutica, os extratos de agrião mostraram uma capacidade significativa de combater os danos causados por radicais livres, que são moléculas instáveis que podem causar danos às células e contribuir para doenças.

4. Melhora a digestão

Rico em fibras, o agrião contribui para a melhora do trânsito intestinal e da digestão. Ele facilita a absorção de nutrientes essenciais, além de promover o equilíbrio da flora intestinal, prevenindo constipações e desconfortos digestivos, como gases e inchaço.

O consumo de agrião ajuda na recuperação muscular (Imagem: Krakenimages.com | Shutterstock)

5. Aumenta a energia e disposição

Por ser uma excelente fonte de nutrientes como ferro e potássio, o agrião ajuda a aumentar a disposição e a energia, sendo um ótimo aliado para quem pratica atividades físicas. Além disso, ele ajuda a restaurar os níveis de energia após o exercício, promovendo a recuperação muscular​.

6. Promove a saúde dos ossos

Com seu alto conteúdo de cálcio, magnésio e vitamina K, o agrião é um aliado importante para a saúde óssea. A vitamina K, em particular, é essencial para a formação de ossos fortes e pode ajudar a prevenir a osteoporose e fraturas.

Inclusive, conforme o artigo “Saúde óssea do idoso: influência do cálcio na prevenção da osteoporose”, divulgado no 4º Congresso Internacional de Envelhecimento, a inclusão de vegetais folhosos verdes, como o agrião, que é rico em cálcio, pode auxiliar no aumento da densidade óssea, o que ajuda a prevenir e controlar a osteoporose.

7. Melhora a saúde da pele

A presença de vitamina C e antioxidantes no agrião é essencial para manter a pele saudável. Esses nutrientes ajudam a reduzir a formação de rugas e linhas finas, promovendo a regeneração celular e melhorando a elasticidade da pele. Além disso, eles contribuem para a hidratação, deixando a pele com uma aparência mais firme e luminosa.

Formas criativas de consumir o agrião

O agrião pode ser incorporado à dieta de diversas formas, facilitando o consumo regular desse superalimento. Confira algumas sugestões: