8 motivos para assistir à série Senna da Netflix

O brasileiro tem uma conexão especial com histórias que tocam o coração, e a série “Senna”, da Netflix, é um exemplo perfeito disso. Fruto de uma parceria entre a plataforma de streaming e a Senna Brands, a produção foi lançada em novembro de 2024 e traz uma abordagem inovadora para contar a trajetória de Ayrton Senna. Muito além das pistas, a obra mergulha nos bastidores da vida do piloto de Fórmula 1, revelando o homem por trás do capacete que conquistou o Brasil e o mundo.

Com direção de Vicente Amorim e Julia Rezende e produção de Caio Gullane e Fabio Gullane, além da colaboração de renomados profissionais do audiovisual, a série recria com fidelidade os momentos mais icônicos da Fórmula 1, desde os carros até os circuitos. Seja você um fã de automobilismo ou apenas alguém que busca histórias emocionantes, “Senna” é um convite para reviver grandes memórias e se encantar com um legado que transcende gerações.

1. Conheça o lado humano de Ayrton Senna

“Senna” se propõe a explorar quem Ayrton era fora do circuito, revelando aspectos de sua vida pessoal raramente discutidos. A série mostra sua relação com a família, além de sua busca por equilíbrio emocional em meio à pressão de ser um dos maiores pilotos do mundo. Detalhes de sua rotina, paixões e hobbies são apresentados de forma sensível.

Esses momentos ajudam a humanizar o piloto, apresentando-o como um homem que carregava grandes responsabilidades. Ainda, a narrativa também aborda seus dilemas pessoais, como as escolhas difíceis entre a carreira e a vida pessoal, trazendo um retrato emocional que conecta o espectador a Ayrton de forma única.

2. Produção cinematográfica impecável

A qualidade de produção de “Senna” é um dos grandes destaques da série. Filmada em diversas locações no Brasil e no exterior, a equipe da produção se esforçou para recriar os ambientes dos anos 80 e 90 com fidelidade. Os cenários incluem reproduções detalhadas dos carros, das pistas e até mesmo momentos icônicos da vida pessoal do piloto.

3. Uma história de superação que inspira

A jornada de Ayrton Senna é repleta de lições sobre persistência e paixão. A série destaca sua luta para entrar na Fórmula 1, quando precisou competir em categorias menores na Europa, muitas vezes sem os recursos adequados. Um exemplo foi seu desempenho no kart, no qual já demonstrava habilidades extraordinárias, mas enfrentava a falta de patrocínios e o preconceito por ser brasileiro.

Além disso, “Senna” aborda como o piloto lidava com pressões imensas durante as competições, incluindo a necessidade de provar sua capacidade em um esporte amplamente dominado por europeus. Esses momentos reforçam a mensagem de que o sucesso não vem sem esforço e resiliência, mostrando como ele transformava adversidades em combustível para seguir em frente.

Tecnologia avançada e carros meticulosamente recriados fazem de “Senna” uma viagem no tempo para fãs do automobilismo (Imagem: Divulgação | Netflix)

4. Reviva momentos históricos da Fórmula 1

A recriação das corridas de Fórmula 1 em “Senna” é um espetáculo visual. Com cenas filmadas em locações que simulam com precisão os circuitos históricos, como Mônaco, a série utiliza tecnologia avançada e carros cuidadosamente projetados para replicar os modelos da época.

Os embates com Alain Prost, ex-automobilista francês, e outros rivais são retratados com riqueza de detalhes. Além das disputas na pista, a produção aborda os bastidores da Fórmula 1, como as políticas internas das equipes e os desafios técnicos enfrentados por Ayrton Senna. Para fãs e não fãs de automobilismo, a série consegue recriar a tensão e o drama das competições.

5. Representação de um ícone brasileiro

Em uma época marcada pela inflação e instabilidade econômica no Brasil, Ayrton Senna trouxe alegria para milhões de brasileiros. A série contextualiza como suas vitórias nas manhãs de domingo eram momentos de esperança para uma população que enfrentava tantas dificuldades. Sua habilidade nas pistas transcendeu o esporte, transformando-o em um símbolo de perseverança.

“Senna” captura a essência de como ele inspirava o país, desde seus discursos emocionados até os pequenos gestos de solidariedade que ele praticava fora das pistas. A produção mostra o impacto cultural e social de suas conquistas, reforçando por que ele continua a ser uma figura tão amada e respeitada até hoje.

6. Rivalidades que marcaram uma geração

A relação entre Ayrton Senna e Alain Prost é um dos pontos altos da série, que explora como esses dois pilotos tão diferentes transformaram a Fórmula 1. A produção vai além das disputas acirradas na pista, mostrando também como eles interagiam fora dela.

O diretor Vicente Amorim optou por mostrar as nuances dessa rivalidade, incluindo momentos de tensão e respeito mútuo que surgiram ao longo dos anos. Além de Prost, também há confrontos com outros pilotos da época, como Nelson Piquet.

7. Saiba mais sobre os amores do ídolo

Uma das controvérsias mais comentadas da série “Senna” gira em torno da representação de Xuxa Meneghel e Adriane Galisteu, duas figuras marcantes na vida do piloto. Enquanto Xuxa é mostrada como o grande amor de Ayrton Senna, com um episódio inteiro explorando sua relação com ele, Galisteu tem uma presença reduzida, sendo retratada em apenas três cenas.

Essa escolha dividiu opiniões. Muitos fãs de Xuxa comemoraram a homenagem à apresentadora, que sempre declarou sua admiração por Ayrton Senna. Por outro lado, admiradores de Galisteu destacaram a importância emocional que ela teve nos últimos meses do piloto.

8. Emoção garantida do início ao fim

Com seis episódios, todos já disponíveis na Netflix, “Senna” oferece uma montanha-russa de emoções. A produção mostra os primeiros passos do piloto no automobilismo e culmina em momentos inesquecíveis de sua carreira. O episódio final, que aborda os acontecimentos de Ímola em 1994, é particularmente marcante. Sem apelar para o sensacionalismo, a série consegue homenagear a memória de Ayrton Senna com respeito e emoção. Prepare-se para rir, torcer e se emocionar com uma das narrativas mais cativantes já feitas sobre o piloto.