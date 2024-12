5 benefícios da planta barbatimão para a saúde e como usá-la

O barbatimão, conhecido cientificamente como Stryphnodendron adstringens, é uma planta nativa do cerrado brasileiro amplamente utilizada na medicina tradicional. Seu nome, originado do tupi “yba-timão”, significa “árvore que aperta”, em referência às suas propriedades adstringentes.

A casca da planta concentra compostos bioativos que oferecem uma série de benefícios terapêuticos. Não à toa, no Brasil, ela está listada na Relação Nacional de Plantas Medicinais de Interesse ao SUS (RENISUS) e no Formulário de Fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira (2ª edição) da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Por isso, abaixo, confira alguns benefícios da planta barbatimão para a saúde e como usá-la!

1. Acelera a cicatrização de feridas

O barbatimão é amplamente conhecido por suas propriedades cicatrizantes. Conforme o Anexo I da RDC Anvisa N° 10, de 9 de março de 2010, da resolução que dispõe sobre a notificação de drogas vegetais junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e dá outras providências, a decocção da planta pode ser aplicada topicamente em lesões como cicatrizante.

Os taninos presentes em sua casca promovem a contração dos tecidos da pele, acelerando o processo de fechamento de feridas. Essa característica é especialmente útil para tratar cortes, queimaduras e úlceras cutâneas.

2. Ajuda a combater infecções bacterianas e fúngicas

Graças às suas propriedades antimicrobianas, o barbatimão é eficaz no combate a infecções causadas por bactérias e fungos. Ainda segundo o Anexo I da RDC Anvisa N° 10, de 9 de março de 2010, a decocção dessa planta pode ser usada como antisséptico na pele e em genitais.

Isso porque ele costuma ser utilizado em tratamentos de condições como candidíase, corrimentos vaginais e infecções na pele. Sua ação antisséptica também auxilia na desinfecção de feridas, criando um ambiente desfavorável para o crescimento de microrganismos.

3. Alivia problemas gastrointestinais

O barbatimão é uma alternativa natural para quem sofre de problemas digestivos, como gastrite, úlceras estomacais e diarreias. Seus taninos possuem ação adstringente, que ajuda a proteger e regenerar a mucosa gástrica, reduzindo inflamações e aliviando sintomas como dor e desconforto abdominal.

Além disso, segundo o estudo “Gastric antiulcerogenic effects of Stryphnodendron adstringens in rats”, publicado no Phytotherapy Research, o extrato total e as frações da planta mostraram atividade antiúlcera significativa nos modelos de úlceras causadas por estresse agudo e etanol acidificado em ratos, apoiando o uso de extratos de barbatimão no tratamento de lesões gástricas.

O barbatimão tem propriedades anti-inflamatórias que beneficiam a saúde (Imagem: Rogerio Argolo | Shutterstock)

4. Ação anti-inflamatória

O barbatimão é reconhecido por suas potentes propriedades anti-inflamatórias, que desempenham um papel importante no alívio de diversas condições de saúde. Conforme o estudo “Experimental Evaluation of Stem Bark of Stryphnodendron adstringens (Mart.) Coville for Antiinflammatory Activity”, publicado no Phytotherapy Research, a fração de acetona obtida do extrato bruto da casca da planta tem uma potente atividade anti-inflamatória.

Essa ação ocorre devido à presença de compostos bioativos que ajudam a reduzir o processo inflamatório nos tecidos. Por isso, ele é amplamente utilizado no tratamento de feridas, inflamações na pele, problemas respiratórios, como sinusite e dor de garganta, e até inflamações internas, como gastrite.

5. Promove a saúde bucal

A planta também é amplamente usada no cuidado da saúde bucal. Conforme o Anexo I da RDC Anvisa N° 10, de 9 de março de 2010, a decocção do barbatimão pode ser usada com antisséptico na mucosa bucal. Isso porque suas propriedades antibacterianas ajudam a prevenir o desenvolvimento de cáries e a tratar condições como gengivite, aftas e mau hálito. Além disso, sua ação adstringente fortalece as gengivas e reduz sangramentos na região.

Como usar o barbatimão

O barbatimão pode ser utilizado de diferentes maneiras, dependendo da necessidade:

Chá : indicado para problemas gastrointestinais e dores em geral. Para prepará-lo, basta ferver as cascas em uma panela com água.

: indicado para e dores em geral. Para prepará-lo, basta ferver as cascas em uma panela com água. Banho de assento: ideal para tratar infecções ginecológicas ou desconfortos na região íntima.

ideal para tratar infecções ginecológicas ou desconfortos na região íntima. Compressas : a infusão pode ser usada em compressas para aplicação direta em feridas ou queimaduras.

: a infusão pode ser usada em compressas para aplicação direta em feridas ou queimaduras. Gargarejos: o chá também pode ser usado para gargarejos no tratamento de problemas bucais e respiratórios.

Cuidados importantes

Apesar dos benefícios do barbatimão, é importante destacar que ele deve ser utilizado com cautela. Seu uso inadequado ou em excesso pode causar efeitos adversos, como irritação na pele e no trato gastrointestinal, devido à alta concentração de taninos.

Além disso, a planta não substitui o acompanhamento médico nem tratamentos convencionais, especialmente em casos de doenças graves. É essencial consultar um profissional de saúde antes de utilizá-lo, garantindo que ele seja empregado de forma segura e complementar, sem riscos para a saúde ou interferência em outros tratamentos.