6 pedras para usar nas festas de fim de ano e atrair boas energias

As festas de fim de ano estão chegando, colocando todos em movimento em busca do look perfeito. Iniciar um novo ciclo é um momento para se passar com estilo e elegância, representando o que você espera ser ou conquistar em 2025. Por mais que as pessoas foquem nas roupas, as joias também possuem um significado. Além de deixar a composição mais bonita, elas ajudam a atrair as metas listadas para o próximo ano.

Saber escolher a joia certa vai muito além de combinar com a roupa, porque a pedra também carrega um valor místico que atrai e transmite boas energias para as pessoas à sua volta. Por isso, é muito importante saber qual delas condiz com o que você espera do ano seguinte.

Abaixo, a designer de joias Majo Caminha explica o significado de 6 pedras que auxiliam no objetivo de atrair boas energias. Confira!

1. Esmeralda

A esmeralda simboliza a estabilidade, o trabalho e a paciência (Imagem: Victor Moussa | Shutterstock)

Considerada uma pedra de luxo, a esmeralda é muito valorizada, sendo usada em joias e até mesmo amuletos. Com seu tom esverdeado, combina com cores neutras, para destacar mais a intensidade da sua tonalidade. “Essa pedra é bastante especial e, por isso, ela tem muitos significados que variam de cultura para cultura. Porém, para quem procura uma vida mais estável ela é perfeita. Algumas de suas características é que ela simboliza estabilidade, o trabalho e a paciência”, diz Majo Caminha.

2. Topázio

O topázio atrai sorte e equilíbrio para as áreas da vida (Imagem: Andriana Syvanych | Shutterstock)

Significando “pedra do sol” ou “pedra do fogo”, o topázio apresenta, por sua propriedade, uma diversidade de formato e cores, com pedras azuis, amarelas, laranjas, vermelhas e transparentes. Bastante utilizada nas joalherias por sua beleza, o seu simbolismo é ainda mais querido e desejado, explica a designer.

“Essa pedra é muito preciosa. Você a usa porque atrai sorte e equilíbrio para as áreas da vida, o que ajuda a alcançar seus objetivos. Ela serve até mesmo como um apoio emocional, para estabilizar emoções conturbadas”, afirma Majo Caminha.

3. Âmbar

A pedra âmbar simboliza proteção, ajudando a tornar 2025 um ano bom (Imagem: Wollertz | Shutterstock)

Bastante conhecido atualmente, essa pedra de tom amarelo, laranja e marrom tem sido muito utilizada no dia a dia das pessoas, muito mais pelo seu forte significado do que pela aparência. Usada geralmente em amuletos e objetos ornamentais, que embelezam o ambiente, a pedra âmbar simboliza proteção.

“Hoje se vê bastante em colares, principalmente em crianças, porque a pedra tem essa função de atrair somente energias positivas. Usar na virada do ano é fundamental para atrair um ano bom, cheio de proteção e sentimentos bons”, diz Majo Caminha.

4. Quartzo verde

Quartzo verde tem propriedades calmantes e desintoxicantes (Imagem: Ann Juarez | Shutterstock)

Variando de tons de verde mais claros a mais escuros, a pedra é utilizada em joias, decoração e objetos religiosos. Resistente e durável, por sua propriedade forte, o quartzo verde é apreciado não só pela estética, mas também por seu significado.

“Ela é considerada a pedra da cura por suas propriedades calmantes e desintoxicantes da cor. Essa cura acontece tanto no corpo como também na mente e nas emoções. Ou seja, se o desejo for começar o ano com a alma leve, essa pedra limpa e acalma todos os pensamentos”, comenta a designer.

5. Opala

A pedra opala possui uma energia poderosa capaz de ampliar a intuição e a autoconfiança (Imagem: Andriana Syvanych | Shutterstock)

O diferencial desta pedra está em seu famoso jogo de cores, que aparecem conforme os movimentos. Conhecida por sua beleza e pelo fenômeno da junção de tonalidades, causado pela luz, a opala possui essa sua particularidade, que a valoriza ainda mais.

“Opala é uma pedra muito bonita, de verdade. Eu amo a composição dela. O fato de ser uma pedra única, mas que também se torna nova conforme a luz. Ela é toda diferente. Representa autoconfiança e amplia a nossa intuição e espiritualidade. É realmente começar o ano com o pé direito”, diz Majo Caminha.

6. Turmalina

A turmalina Paraíba ajuda a atrair coisas boas para 2025 (Imagem: Dan Olsen | Shutterstock)

Tradição de virada de ano novo, a pedra que também possui uma variedade de cores, é a favorita para a ocasião. Conhecida por suas propriedades de proteção e cura e por atrair apenas boas energias, Majo deixa essa dica especial. “Eu uso sempre uma turmalina Paraíba na virada do ano. Com a cor das águas caribenhas, eu amo essa cor e atrai coisas boas. É o que a gente precisa”, explica.

Por Henrique Souza