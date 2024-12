8 dicas para reduzir e prevenir olheiras

As olheiras são um incômodo comum para muitas pessoas, afetando desde jovens até adultos mais velhos. Essas marcas escuras ao redor dos olhos podem ter diferentes causas, como genética ou até fatores alimentares. Apesar de serem frequentemente associadas ao cansaço, as olheiras podem ser um reflexo de condições mais profundas, como a qualidade da circulação sanguínea.

Dermatologista e professora do curso de Medicina da Unic Beira Rio, Vivian Galindo explica que “a pele da pálpebra é a pele mais fina do corpo, por isso, muitas vezes vemos os vasos sanguíneos dando a coloração arroxeada. Além dos vasos, o pigmento nessa área chama muito a atenção. Com o passar dos anos, há reabsorção de estruturas e frouxidão dos ligamentos, consequentemente a olheira fica mais funda e muitas vezes ocorre uma herniação de gordura, ou seja, as famosas ‘bolsas’ embaixo dos olhos”.

Vivian Galindo também destaca que hábitos como privação de sono, estresse e fadiga podem agravar o escurecimento das olheiras devido à maior dilatação dos vasos sanguíneos. Além disso, o processo natural de envelhecimento compromete a elasticidade da pele, tornando-a mais fina e flácida. Por sua vez, a exposição solar prolongada intensifica as manchas escuras, enquanto a falta de uma boa hidratação e de uma alimentação balanceada prejudica ainda mais. A seguir, saiba mais sobre 8 estratégias eficazes para reduzir olheiras.

1. Durma o suficiente

Tenha de 7 a 9 horas de sono por noite para ajudar no descanso da pele. Isso ajuda a reduzir a aparência das olheiras.

2. Use protetor solar

Proteja a área ao redor dos olhos com um protetor solar para evitar o escurecimento e envelhecimento da pele. Esse hábito também auxilia na prevenção ao câncer de pele.

3. Hidrate a pele

Procure hidratar a área dos olhos. Além disso, beba pelo menos 2 litros de água por dia.

4. Faça preenchimento com ácido hialurônico

Neste procedimento, o ácido hialurônico é injetado sob a pele ao redor dos olhos para preencher áreas afetadas pela perda de volume e em pontos estratégicos para sustentar toda a área ao redor.

Produtos específicos, como os que possuem cafeína, vitamina C, retinol e ácido hialurônico, podem ajudar a tratar olheiras (Imagem: Zigres | Shutterstock)

5. Use produtos específicos

Com orientação médica, é possível fazer uso de produtos específicos de acordo com seu tipo de olheira (olheira vascular, olheira pigmentar, olheira por perda de estrutura, olheira por bolsa de gordura). Alguns ativos como cafeína, vitamina C, retinol e ácido hialurônico podem auxiliar na melhora do aspecto das olheiras.

6. Considere um peeling químico

Envolve a aplicação de uma solução química na pele para remover a camada superficial com pigmento. Isso pode ajudar a clarear a pele ao redor dos olhos.

7. Busque tratamentos a laser

A Luz Intensa Pulsada e o Dye Laser são excelentes aliados na olheira com componente vascular, pigmentar e com fotoenvelhecimento. A tecnologia contrai os vasos sanguíneos, estimula a produção de colágeno e ajuda no clareamento do pigmento.

8. Utilize o ultrassom microfocado

Estimula o colágeno na região, dando mais firmeza à pele, além de compactar bolsas de gordura.

Por Camila Crepaldi