4 brincadeiras que estimulam alfabetização das crianças

No Brasil, aprender a ler e escrever é um direito assegurado pela Política Nacional de Leitura e Escrita, aprovada em 2018. Por sua vez, a alfabetização, essencial para a cidadania plena, exige estratégias inovadoras que tornem esse momento desafiador em uma experiência eficaz, mas prazerosa. Nesse cenário, incorporar atividades dinâmicas permite que as crianças interajam com o conteúdo de forma ativa, criando um vínculo mais próximo com as palavras.

De acordo com a coordenadora editorial da Aprende Brasil Educação, Patricia Waltiach, é preciso investir em atividades lúdicas, que ajudam a atribuir significado àquilo que se está aprendendo. “Brincadeiras como jogos de rimas, caça-palavras e adivinhações estimulam a consciência fonológica e ampliam o vocabulário, além de desenvolverem a coordenação motora e a concentração, habilidades fundamentais para o processo de alfabetização”, ressalta.

A educadora ainda afirma que a ludicidade nas práticas de alfabetização fortalece o vínculo emocional com o aprendizado, promovendo a autoconfiança e a motivação, aspectos fundamentais para que a criança se sinta segura e interessada em ler e escrever.

Veja, abaixo, 4 brincadeiras que estimulam a alfabetização!

1. Caça ao tesouro

Desenhe as letras do alfabeto em uma cartolina, cortando uma por uma em seguida. Então, esconda esses cartões com as letras em determinado espaço — pode ser a sala, o quintal ou a casa, como um todo. As crianças devem ser incentivadas a encontrar os cartões e dizer qual é a letra em voz alta. “Isso ajuda a identificar o conjunto de símbolos gráficos utilizados para leitura e escrita”, diz Patricia Waltiach.

2. Rimas

Segundo Patricia Waltiach, as rimas são interessantes porque ajudam no desenvolvimento da consciência fonológica, permitindo que a criança perceba e manipule os sons das palavras. “Ao identificar rimas, os pequenos aprendem a reconhecer semelhanças sonoras e a dividir as palavras, facilitando o entendimento de como os sons se combinam”, explica.

Aqui, quando o adulto fala uma palavra, a criança deve dizer uma outra que rime com a primeira. Essa também é uma boa opção de brincadeira em grupo, permitindo que sejam desenvolvidas, também, habilidades sociais e trabalho em equipe.

Brincadeiras educativas, como o jogo da memória, associam imagens e letras de forma interativa, reforçando habilidades cognitivas fundamentais (Imagem: Andrii Spy_k | Shutterstock)

3. Jogo da memória

Essa brincadeira pode ser feita com imagens de objetos cujos nomes começam com letras específicas, produzindo um conjunto de cartas com as letras do alfabeto e outro com as figuras correspondentes. “Essa prática estimula o reconhecimento das letras e a associação de sons iniciais, promovendo habilidades essenciais para a alfabetização”, esclarece.

4. Nome próprio

A ideia é escrever o nome da criança com letras maiúsculas em um pedaço de papel e, em seguida, pedir que ela procure as letras correspondentes no alfabeto móvel, colocando-as na ordem correta. “Essa atividade favorece o reconhecimento das letras e permite que a criança se envolva de forma ativa com a escrita de maneira personalizada, fazendo uma conexão afetiva com o aprendizado”, completa a coordenadora editorial.

Por Enzo Feliciano