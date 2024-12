5 dicas para equilibrar a alimentação no fim de ano

O fim do ano é cheio de encontros e sabores incríveis, mas também um período que pede atenção aos excessos. Felizmente, é superpossível curtir sem descuidar da saúde. Com algumas escolhas conscientes e planejamento, você pode aproveitar as delícias da temporada com equilíbrio. Descubra agora como manter seus hábitos saudáveis em dia!

1. Faça um planejamento alimentar

Márcia Rodrigues, coordenadora do curso de Nutrição da Faculdade Anhanguera, recomenda manter o planejamento alimentar no período de fim de ano também. “Embora as viagens e festas possam ser momentos importantes, a chave para manter uma alimentação equilibrada é a organização. Antes de viajar ou participar de uma festa, verifique os alimentos e bebidas que estarão disponíveis e defina escolhas saudáveis”, orienta.

Uma boa opção, se possível, é levar lanches nutritivos como frutas, oleaginosas (castanhas, nozes, amêndoas etc.) ou barras de cereais para os momentos em que a fome bater. Dessa forma, você evita as opções menos saudáveis que normalmente são mais fáceis de encontrar.

Beber água entre as doses de álcool ajuda a manter o corpo hidratado e reduz os efeitos da desidratação (Imagem: theshots.co | Shutterstock)

2. Equilibre o consumo de alimentos

Quando se trata de festas, um dos maiores desafios é o excesso de alimentos calóricos, como doces e frituras. A professora sugere adotar uma estratégia de moderação. “Não é necessário restringir completamente os alimentos festivos, mas sim controlá-los. Uma dica é se servir de porções menores e equilibrar as escolhas com alimentos mais nutritivos, como saladas, vegetais e proteínas magras”, afirma. Isso ajuda a manter o equilíbrio entre o prazer da refeição e a manutenção de uma alimentação saudável.

3. Mantenha o corpo hidratado

Durante as festas, é comum o consumo de bebidas alcoólicas, que, além de calóricas, podem desidratar o corpo. A especialista aconselha a hidratação constante, especialmente entre uma bebida alcoólica e outra. “Beber água entre as doses de álcool ajuda a reduzir o consumo de álcool e evita a desidratação. Além disso, as bebidas alcoólicas podem aumentar o apetite, por isso a moderação é fundamental”, explica.

4. Evite pular refeições durante as viagens

Para quem viaja, manter uma alimentação saudável pode ser ainda mais desafiador, principalmente com a disponibilidade de alimentos rápidos e pouco nutritivos. Márcia recomenda fazer escolhas inteligentes nos restaurantes ou supermercados locais.

“Optar por pratos grelhados ou assados, evitar frituras e escolher acompanhamentos como legumes e hortaliças são formas de manter a alimentação saudável mesmo fora de casa. Se possível, tente manter horários regulares para as refeições e evite pular refeições, o que pode levar a escolhas alimentares impulsivas e menos saudáveis”.

5. Não deixe de comer o que gosta

Para finaliza, a profissional enfatiza a importância de não se privar totalmente dos alimentos típicos de festas e viagens. “A alimentação saudável não é sobre restrição extrema, mas, sim, sobre equilíbrio e escolhas conscientes. Aproveite as celebrações, mas sempre busque manter um equilíbrio entre alimentos hiperpalatáveis e opções mais leves e nutritivas”.

Por Bianca Lodi Rieg