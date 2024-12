4 penteados que as celebridades amam para você se inspirar

Quem nunca se olhou no espelho e sentiu aquela vontade de mudar, mas acabou indo para o “mais do mesmo” pelo simples fato de ser rápido e prático? A boa notícia é que é possível investir em algumas opções de penteados que não demandam muito tempo, mas que fazem toda a diferença no visual. Às vezes, um detalhe pode transformar o look, sem precisar gastar horas se arrumando!

Pensando nisso, o especialista em penteados e Keune Master Talent, Adno Moreira, lista 4 ideias de penteados em alta no momento, que não só apresentam praticidade, como criam um look digno de salão de beleza sem sair de casa. Confira:

1. Rabo de cavalo ‘sleek hair‘

O rabo de cavalo ‘sleek hair’ transmite elegância e é prático de fazer (Imagem: Kathy Hutchins | Shutterstock)

Elegância é a palavra quando se trata de mulheres que fazem o penteado sleek hair, ou seja, cabelo plano e lustroso. Há diversas formas de colocar em prática esse penteado, mas para ocasiões em que o traje pede um pouco mais de sofisticação, o rabo de cavalo é uma ótima escolha que destaca os acessórios e maquiagem.

Para esse penteado, comece aplicando uma cera em spray para garantir que o cabelo fique preparado e com um acabamento impecável. Em seguida, é necessário puxar todo o cabelo e prendê-lo no topo da cabeça, para deixar os fios alinhados e bem colados à raiz.

“Para usar o próprio cabelo para fazer o acabamento, pegue uma mecha pequena e a enrole ao redor do elástico, prendendo com um grampo ou aplique um spray fixador para que a mecha fique bem presa, e use o calor do secador para garantir a fixação. Para finalizar, recomendo o uso de um spray finalizador de brilho, que vai proporcionar luminosidade ao cabelo ou uma pomada de efeito brilho para os fios ficarem uniformes”, ensina o profissional.

2. Coque com franja solta

O coque com franja solta frontal é rápido, prático e ideal para os dias de calor (Imagem: Kathy Hutchins | Shutterstock)

O coque com franja frontal é uma escolha perfeita até mesmo para os dias de trabalho. Além de ser rápido e prático, ele é ideal para enfrentar o calor, mantendo o visual elegante e fresco.

“O charme desse penteado está na possibilidade de personalizá-lo conforme o seu gosto. Para um toque romântico, basta deixar algumas mechas da franja soltas ao redor do rosto. Se preferir mais movimento, pode dar um acabamento com babyliss nas pontas, criando ondas suaves. Para garantir a fixação e a durabilidade do estilo, finalize com um spray fixador, mantendo o ondulado no lugar ao longo do dia”, conta o especialista.

3. Rabo de cavalo com baby hair

O rabo de cavalo com baby hair é perfeito tanto para festas quanto para o dia a dia (Imagem: Frederic Legrand – COMEO | Shutterstock)

Este estilo de penteado é muito popular entre as cacheadas, pois combina versatilidade e estilo, sendo perfeito tanto para uma festa quanto para o dia a dia. E, claro, ele ainda permite realçar os baby hairs, os fios finos e mais curtos que nascem perto da testa. Embora esses fios possam ficar bagunçados por serem menores que o resto do cabelo, a tendência atual é usá-los a seu favor, os transformando em parte do penteado.

“Para deixar os baby hairs mais definidos e arrumados, a dica é utilizar uma cera ou pomada de alta fixação e com brilho. Primeiro, aplique um spray fixador líquido na raiz para prender os fios de forma suave para trás. Em seguida, faça o rabo de cavalo, deixando os cachos livres e naturais, enquanto utiliza o gel ou a cera para estilizar e definir os baby hairs, criando um visual mais sofisticado e harmônico. Assim, os fios ficam evidentes, contribuindo para um penteado ainda mais charmoso e cheio de personalidade”, explica o hairstylist.

Adno Moreira também sugere o uso de uma escovinha similar à do aplicador de rímel para facilitar o trabalho com o baby hair. Esse tipo de escova permite modelar os fios com mais precisão e evita o acúmulo de produto.

4. Beach Waves

O Beach Waves é um penteado com aspecto descontraído e valoriza a naturalidade dos fios (Imagem: Michelle Aleksa | Shutterstock)

Para os amantes de verão, esse estilo é a escolha ideal. O Beach Waves transmite um aspecto descontraído de piscina e valoriza a naturalidade dos fios. Adno Moreira revela que o segredo para alcançar esse efeito está em usar o apoio de um spray texturizador. Em seguida, é só amassar as pontas dos cabelos com as mãos, para dar um aspecto bagunçado.

Por Fernanda Martins