10 atividades psicopedagógicas que promovem a saúde mental

A promoção da saúde mental se fortaleceu pela implementação das Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS), consideradas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como práticas voltadas à saúde e ao equilíbrio vital do homem. Entre elas, estão arteterapia, ludoterapia, biodança, meditação e bioenergética.

As PICS dialogam com a base teórico-prática pautada na medicina oriental, que objetiva o olhar “holístico” e “integral” do ser humano, estando em consonância com os pressupostos teórico-práticos da psicopedagogia em prol da promoção da saúde mental.

Os jogos e atividades psicopedagógicos pautados nessas práticas desempenham um papel valioso no estímulo ao desenvolvimento humano integral e na promoção da saúde mental. Eles podem ajudar a melhorar a cognição, a criatividade, as habilidades emocionais e o bem-estar.

Abaixo, confira algumas atividades que podem ser realizadas entre amigos, por terapeutas e na escola.

1. Três coisas positivas

Objetivo: refletir sobre experiências positivas.

refletir sobre experiências positivas. Como fazer: diariamente, escreva três coisas positivas que aconteceram e compartilhe com os outros.

2. Cartões das emoções

Objetivo: ajudar a identificar e expressar emoções.

ajudar a identificar e expressar emoções. Como fazer: crie cartões com diferentes emoções. Os participantes escolhem um cartão e compartilham uma experiência relacionada a essa emoção.

3. Pintura e expressão artística

Objetivo : promover a expressão criativa e a liberação emocional.

: promover a expressão criativa e a liberação emocional. Como fazer: forneça materiais artísticos e encoraje os participantes a criarem obras que representem suas emoções ou pensamentos.

4. Escrita criativa

Objetivo: desenvolver habilidades de escrita e expressão.

desenvolver e expressão. Como fazer: os participantes escrevem histórias, poesia ou diários para expressar seus pensamentos e emoções.

5. Caixa de emoções

Objetivo: auxiliar na identificação e expressão de emoções .

auxiliar na identificação e expressão de . Como fazer: encha uma caixa com cartões que contenham nomes de emoções. Os participantes tiram cartões da caixa e compartilham uma experiência pessoal associada à emoção indicada.

A leitura estimula a criatividade e a comunicação (Imagem: Evgeny Atamanenko | Shutterstock)

6. Conte histórias

Objetivo: estimular a criatividade e a comunicação.

estimular a e a comunicação. Como fazer: crie histórias que reflitam as próprias experiências ou desafios, incorporando elementos simbólicos que representam suas emoções.

7. Quebra-cabeças de emoções

Objetivo: auxiliar na identificação de emoções e na expressão de sentimentos .

auxiliar na identificação de emoções e na . Como fazer: crie quebra-cabeças que representem diferentes expressões faciais ou emoções. À medida que os participantes montam o quebra-cabeça, podem discutir como se sentem em relação a cada emoção.

8. Pote de gratidão

Objetivo: promover pensamento positivo e gratidão.

promover pensamento positivo e gratidão. Como fazer: os participantes escrevem pequenas notas de agradecimento e as colocam em um pote. Periodicamente, eles podem ler as notas e refletir sobre as coisas pelas quais são gratos.

9. Pintura de emoções

Objetivo : expressar emoções por meio da pintura.

: expressar emoções por meio da pintura. Como fazer: os participantes são encorajados a pintar o que estão sentindo, permitindo que as cores e formas representem suas emoções.

10. Pintura com as mãos

Objetivo: liberar emoções.

liberar emoções. Como fazer: forneça tinta e papel grande. Os participantes pintam usando as mãos, permitindo-lhes expressar livremente suas emoções sem se preocuparem com detalhes.

Por Bianca Isabela Acampora (especialista em Arteterapia em Educação e Saúde, Psicopedagogia e Neurociências Cognitivas) e Silva Ferreira (doutora em Ciências da Educação)