3 penteados para as festas de fim de ano

As festas de fim de ano são o momento ideal para apostar em penteados que unam praticidade e estilo, garantindo um visual marcante para cada celebração. Nesta temporada, os modelos mais desejados refletem a influência das tendências que brilharam ao longo do ano, como as ondas, os coques desestruturados e as tranças laterais, que dominaram as redes sociais.

Por isso, o cabeleireiro Paulo Persil, especialista em penteados para noivas, revela técnicas práticas e dicas para realçar o cabelo. Com passos simples e acessíveis, ele ensina como transformar qualquer visual com penteados sofisticados, sem abrir mão da praticidade de produzi-los em casa.

1. Ondas glamourosas

As ondas nos cabelos duminaram a década de 80 e são tendência esse ano (Imagem: Roman Samborskyi | Shutterstock)

De acordo com Paulo Persil, para garantir ondas com muito volume, tendência que dominou a década de 1980 e voltou com tudo esse ano, é preciso “preparar os cabelos com mousse, para facilitar a modelagem, em seguida usar um babyliss para criar ondas definidas e finalizar com os dedos para dar um efeito mais natural”.

Para garantir a fixação do penteado, o profissional orienta: “não esqueça de aplicar um spray fixador, como o Charming, da Cless Cosméticos, para manter o penteado intacto durante toda a celebração, sem pesar nos fios.”

2. Coque despojado

O coque despojado é uma escolha moderna e elegante para as festas de fim de ano (Imagem: Ekateryna Zubal | Shutterstock)

O coque despojado é uma escolha moderna e elegante para as festas de fim de ano. “Para criar esse penteado, prenda os cabelos em um rabo de cavalo baixo e torça os fios para formar o coque. Para um visual mais descontraído, deixe algumas mechas soltas ao redor do rosto, e dê um toque luminoso e saudável”, sugere o cabeleireiro.

3. Trança lateral

A trança lateral é ideal para quem gosta de um visual romântico e detalhado (Imagem: Kourdakova Alena | Shutterstock)

Para quem prefere um visual romântico e detalhado, as tranças elaboradas são uma ótima opção. “Gosto da versão lateral, mais despojada”, elege o profissional. O passo a passo para criar esse penteado também é simples. “Para criar o look, comece desembaraçando bem os fios, depois aplique uma pequena quantidade de pomada nas mãos, como a Charming Efeito Matte, da Cless Cosméticos, distribuindo ao longo das mechas, para ajudar a controlar e eliminar o frizz”, explica Paulo Persil.

“Jogue todo o cabelo para um lado e inicie uma trança clássica ou embutida, deixando algumas mechas soltas na parte da frente para um acabamento mais natural. Puxe delicadamente as laterais da trança para dar um efeito mais volumoso e descontraído, e finalize com um toque de spray fixador, para garantir que o penteado dure a noite inteira”, finaliza o cabeleireiro.

Por Caroline Amorim