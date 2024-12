9 dicas para gerenciar o estresse no trabalho no fim de ano

Conciliar as entregas de final do ano, finalizar as metas do trabalho, participar de todas as confraternizações de grupos, colocar na balança o que fez ou não de objetivos em 2024, ir aos encontros de família e a expectativa para a festa de Natal e Ano-Novo: dezembro chega com uma lista interminável de compromissos e responsabilidades. Todavia, esse aumento no ritmo das atividades pode facilmente desencadear ansiedade e estresse.

Conforme dados da International Stress Management Association no Brasil (ISMA-BR), 80% das pessoas economicamente ativas experimentam níveis mais elevados de estresse, ansiedade e até depressão neste período do ano. Esses sentimentos são, na maioria, resultantes da autocobrança excessiva e da melancolia do encerramento de ciclos.

No ambiente de trabalho, prazos apertados e metas anuais intensificam a pressão. Mas, fora dele, o desafio não é menor: as expectativas em torno das comemorações e a sensação de “ter que dar conta de tudo” também contribuem para o desgaste emocional.

Síndrome do fim do ano

A “dezembrite”, ou síndrome do fim do ano, apesar de não ser um conceito existente na psicologia, psiquiatria ou na psicanálise, está associada aos sentimentos e sintomas de quem já possui quadros de saúde mental, tornando-os reais. Mesmo aqueles sem histórico de transtornos mentais podem se sentir impactados por este período.

“É necessário que as pessoas reconheçam a importância de cuidar da saúde emocional e combatam os fatores que a comprometem: excesso de responsabilidades, ambientes hostis e desequilíbrio entre esforço e recompensa, além de buscar apoio adequado sempre que necessário”, enfatiza Ana Tomazelli, psicanalista especialista em burnout e presidente do Ipefem (Instituto de Pesquisa de Estudos do Feminino e das Existências Múltiplas).

Equilíbrio entre saúde mental e produtividade

A busca por alcançar mais resultados em menos tempo é um desafio comum em diferentes áreas da vida. No entanto, é possível encontrar equilíbrio entre produtividade e bem-estar desenvolvendo as chamadas smart skills – competências emocionais e comportamentais que complementam as habilidades técnicas.

“As smart skills, quando aplicadas de forma eficiente, ajudam as pessoas a direcionarem sua energia para atividades que realmente aproveitam seus talentos, economizando tempo e maximizando resultados. Isso reduz o desgaste associado a tarefas desalinhadas com suas capacidades e interesses”, explica Antonio Muniz, especialista em gestão, tecnologia e negócios, CEO da Advisor 10X e presidente da Editora Brasport.

Ele ainda destaca algumas habilidades essenciais para lidar com os desafios da vida e do trabalho de forma saudável e equilibrada. “Entre as habilidades mais relevantes estão a inteligência emocional, adaptabilidade, comunicação eficaz e gestão do estresse, todas fundamentais para manter a saúde mental e uma rotina equilibrada e sustentável”, lista Antonio Muniz.

Reduzindo o estresse e a ansiedade no fim de ano

Para quem busca passar por este período de forma mais equilibrada e produtiva, confira 9 ações práticas que podem ajudar no dia a dia!

1. Coloque a saúde mental como prioridade

Assim como a saúde física, o bem-estar psicológico é essencial. Investir e colocá-lo no centro de suas práticas faz com que a produtividade, o engajamento e a leveza comecem a se tornar presente na sua rotina diária.

2. Converse com seus colegas de trabalho sobre o equilíbrio emocional

Segundo dados do Sebrae, transtornos psicológicos já são a terceira causa de perícias médicas no INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), com a depressão ocupando a primeira posição. Por isso, incentivar conversas abertas sobre estresse e ansiedade no ambiente corporativo é necessário, além de criar um espaço em que todos possam compartilhar suas preocupações e experiências, aprendendo juntos como crescer e evoluir mentalmente.

3. Reavalie prazos e metas

Nem todas as metas precisam ser cumpridas até 31 de dezembro. Reavaliar prioridades e postergar entregas não essenciais para janeiro pode aliviar a pressão e aumentar a qualidade das entregas.

O autoconhecimento é um aliado contra a ansiedade e o estresse (Imagem: Perfect Wave | Shutterstock)

4. Se conheça

O autoconhecimento é um aliado poderoso na gestão do estresse e na construção de resiliência. Dados da Associação Nacional de Medicina do Trabalho (Anamt) indicam que aproximadamente 30% dos trabalhadores brasileiros sofrem com a síndrome de burnout.

Quando uma pessoa se conhece bem, ela consegue identificar seus próprios limites, reconhecer sinais de fadiga e estresse e adotar estratégias para lidar com situações desafiadoras de forma mais eficaz. Isso é fundamental no ambiente de trabalho, em que a pressão por resultados, prazos e desempenho pode ser intensa.

5. Invista em pausas e desconexão

Implemente a cultura de pausas regulares durante o expediente e pare de trabalhar fora do horário comercial, especialmente em períodos de descanso. Atualmente, algumas ferramentas digitais podem ser ajustadas para minimizar notificações desnecessárias ou te avisar que o fim do expediente está próximo.

6. Crie ações de bem-estar

Estabeleça o hábito de meditar, correr, fazer musculação ou até mesmo voltar a ler livros, fazendo com que os momentos de lazer retornem à sua rotina. Isso ajuda a aliviar a tensão e cria um clima mais positivo no dia.

7. Tenha um suporte psicológico

Procure a ajuda de terapeutas, utilize os programas de assistência ao empregado (EAP), treinamentos em gestão do estresse ou workshops sobre resiliência. Essa estratégia se torna eficaz, pois faz com que você lide com as demandas emocionais e previne o esgotamento mental.

8. Lembre-se que a união faz a força

Valorize o respeito, a empatia e a cooperação para fortalecer os laços dentro da equipe. Isso não apenas ajuda a reduzir conflitos, mas também cria um senso de pertencimento, fundamental para o bem-estar de todos. Ao colaborar de forma equilibrada, você contribui para a distribuição justa das responsabilidades e evita sobrecargas. Assim, o trabalho em equipe se torna uma ferramenta poderosa para reduzir o estresse individual e promover um ambiente mais saudável e colaborativo.

9. Reconheça o seu esforço e os seus resultados

Mesmo que sejam metas intermediárias ou pequenas vitórias, é uma maneira poderosa de reduzir o estresse no trabalho. Celebre as suas conquistas e comemore as dos seus amigos também, o reconhecimento frequente pode ter um impacto direto na motivação e no engajamento da equipe.

Por Letícia Carvalho