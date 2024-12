3 doces veganos tradicionais para o Natal

Os doces são grandes atrativos no Natal, trazendo sabor e encanto às celebrações dessa época tão especial. Eles fazem parte das tradições familiares e culturais, marcando momentos de união e alegria. Para quem busca alternativas mais inclusivas, é totalmente possível preparar receitas doces tradicionais sem ingredientes de origem animal, ou seja, veganas. Abaixo, confira algumas opções!

Banoffee vegano

Ingredientes

Base

1 1/2 xícaras de chá de biscoito de maisena vegano

1/4 de xícara de chá de óleo de coco derretido

derretido 1/4 de xícara de chá de açúcar mascavo

Doce de leite

1 xícara de chá de leite de coco

1/2 xícara de chá de açúcar mascavo

2 colheres de sopa de óleo de coco

1/2 colher de chá de essência de baunilha

1 pitada de sal

Montagem

4 bananas cortadas em rodelas

1 xícara de chá de chantili vegano

Raspas de chocolate vegano a gosto

Modo de preparo

Base

Triture os biscoitos de maisena no processador até obter uma farofa. Em uma tigela, misture os biscoitos triturados com o óleo de coco derretido e o açúcar mascavo até obter uma farofa úmida. Pressione essa mistura no fundo e na lateral de uma forma com fundo removível até formar uma base uniforme. Leve à geladeira enquanto prepara o restante da sobremesa.

Doce de leite

Em uma panela, coloque o leite de coco, o açúcar mascavo, o óleo de coco e o sal. Cozinhe em fogo baixo, mexendo sempre, até o açúcar se dissolver e a mistura engrossar. Quando começar a engrossar, adicione a essência de baunilha e continue mexendo até atingir uma consistência cremosa e espessa. Retire do fogo e deixe esfriar um pouco.

Montagem

Faça uma camada do doce de leite sobre a base de biscoito resfriada. Coloque as rodelas de banana sobre o doce de leite. Reserve. Na batedeira, bata o chantili até formar picos suaves. Cubra as bananas com o chantili, espalhando com uma espátula. Polvilhe com as raspas de chocolate. Leve à geladeira por pelo menos 3 horas para firmar.

Musse de maracujá vegano

Ingredientes

1 1/2 xícaras de chá de polpa de maracujá

400 ml de leite de coco

1/4 de xícara de chá de açúcar mascavo

1/2 xícara de chá de água

1 colher de chá de agar-agar

Polpa de maracujá para decorar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água, o açúcar e o agar-agar. Misture bem e leve ao fogo baixo, mexendo constantemente até o agar-agar dissolver completamente e a mistura começar a ferver. Deixe cozinhar por 2-3 minutos, mexendo sempre. Retire do fogo e adicione o leite de coco e a polpa de maracujá. Misture bem até que todos os ingredientes estejam integrados.

Transfira a mistura para o liquidificador e bata até ficar bem homogêneo e cremoso. Se preferir uma musse mais suave, pode passar a mistura por uma peneira para remover as sementes do maracujá. Despeje a mistura em taças. Leve à geladeira por pelo menos 4 horas, ou até que a musse tenha ficado firme. Antes de servir, decore com a polpa de maracujá.

Pudim vegano (Imagem: Beto Chagas | Shutterstock)

Pudim vegano

Ingredientes

Pudim

2 xícaras de chá de leite de amêndoas

1/2 xícara de chá de açúcar mascavo

3 colheres de sopa de amido de milho

1 colher de chá de essência de baunilha

Calda

1/2 xícara de chá de açúcar

1/4 de xícara de chá de água quente

Modo de preparo

Calda

Em uma panela, derreta o açúcar em fogo baixo até formar um caramelo dourado. Adicione a água quente aos poucos, com cuidado, mexendo até formar uma calda homogênea. Despeje a calda em uma forma de pudim e espalhe no fundo. Reserve.

Pudim

Em uma panela, misture o leite vegetal, o açúcar, o amido de milho e a essência de baunilha. Cozinhe em fogo médio, mexendo constantemente, até a mistura engrossar e formar um creme liso. Despeje o creme na forma com a calda, espalhando uniformemente. Deixe o pudim esfriar em temperatura ambiente. Leve à geladeira por pelo menos 4 horas ou até que esteja firme. Passe uma faca pelas bordas da forma para soltar o pudim. Vire sobre um prato com cuidado para que a calda escorra por cima. Sirva em seguida.