7 livros incríveis para ler nas férias

A leitura é uma das atividades mais ricas e transformadoras para quem busca ampliar horizontes, compreender o mundo de forma mais profunda e refletir sobre a própria existência. Livros que abordam temas como filosofia, psicologia, história, ciência e literatura têm o poder de instigar a curiosidade, desafiar crenças estabelecidas e oferecer novas perspectivas.

Para adultos, em especial, essas obras podem se tornar um convite para o autoconhecimento, o pensamento crítico e o diálogo com ideias que moldaram – e ainda moldam – a sociedade em que vivemos.

Explorar leituras reflexivas é também uma forma de desacelerar em meio à correria do cotidiano, criando espaço para questionar e apreciar as nuances do que nos cerca. Nesta lista, apresentamos sugestões de livros que não apenas enriquecem o intelecto, mas também nutrem a alma, proporcionando momentos de introspecção e aprendizado. Confira!

1. Psico aromaterapia

O livro ‘Psico Aromaterapia’ traz ensinamentos sobre como usar a técnica da aromaterapia para promover a saúde mental (Imagem: Reprodução digital | Divulgação)

Terapia baseada na fitoterapia – uso de plantas e derivados vegetais –, a aromaterapia, técnica que usa óleos essenciais – geralmente por inalação ou massagem –, traz inúmeros benefícios ao nosso corpo, mente e espírito.

Natural, cada dia mais procurado e utilizado, esse recurso agora ganha uma literatura rica e específica, capaz de apresentar o tema aos curiosos e enriquecer o conhecimento dos já adeptos dessa técnica centenária. O livro de Daiana Petry traz ensinamentos para gerenciarmos a ansiedade, a depressão e o estresse de forma natural. Descobrir suas vantagens e usá-los em benefício próprio é garantia de mais qualidade de vida e harmonia.

2. Medicina integrativa & saúde da mulher

O livro ‘Medicina integrativa & saúde da mulher’ traz abordagens sustentáveis para cuidar da saúde feminina (Imagem: Reprodução digital | Divulgação)

A obra de Helena Campiglia traz abordagens e soluções mais sustentáveis e menos invasivas por meio de terapias complementares como nutrição, estilo de vida, suplementação, acupuntura, meditação, práticas mente-corpo, fitoterapia e técnicas de relaxamento em conjunto com a medicina convencional.

Longe de querer levar a saúde da mulher para a patologia, esta obra traz a proposta de promoção da saúde, mesmo quando há doenças presentes. O convite também se estende a profissionais da área, para serem um exemplo para seus pacientes.

3. Tudo faz Sentido

A obra ‘Tudo faz sentido’ mostra como algumas habilidades unidas pode nos colocar em vantagem (Imagem: Reprodução digital | Divulgação)

Ter raciocínio lógico apurado, gosto por artesanato e boa capacidade interpessoal: características que, soltas, trazem certos benefícios para uma pessoa, mas que, se unidas, podem ser ainda melhor exploradas. A vida do ser humano é um quebra-cabeça em que peças que, aparentemente, não se encaixam, quando unidas, trazem um resultado nunca imaginado.

‘Tudo faz sentido’, de João Silveira, nos mostra como essa junção das hard skills (competências técnicas, aprendidas e aprimoradas por meio da prática e de estudos) com as soft skills (habilidades interpessoais, inatas, emocionais da pessoa) fazem com que ela tenha vantagens competitivas frente a outras pessoas. Essa junção de valores é a base do empreendedorismo, que nada mais é que trabalhar por um objetivo já conhecido, mas com o uso de ferramentas diferentes.

4. Garras

‘Garras’ mostra a história de Diana e Edgar, que aceitam um casamento por conveniência para alcançar seus objetivos (Imagem: Reprodução digital | Divulgação)

‘Garras’ conta a história de Diana de Coeur, uma bruxa rica atrás de vingança, e Edgar, um lobisomem mafioso de periferia disposto a tudo pela própria família. Passada numa cidade fictícia inspirada no Rio de Janeiro dos anos de 1920, a trama escrita por Lis Vilas Boas acompanha como essas duas pessoas entram em um acordo de casamento de conveniência para alcançarem seus objetivos e acabam descobrindo que há mais do que poder e dinheiro em jogo.

Em uma história de amor intensa entre personagens de personalidade forte e moral duvidosa, a autora aborda temas latentes na literatura fantástica contemporânea, como o poder da raiva feminina em mundos injustos com as mulheres e o uso de monstros enquanto metáfora para as imperfeições humanas e desejos sombrios.

5. Almanaque do pensamento 2025

‘Almanaque do pensamento 2025’ traz tudo que os leitores precisam saber sobre o próximo ano (Imagem: Reprodução digital | Divulgação)

O ‘Almanaque do pensamento’, escrito por vários autores, possui mais de 100 anos de história e uma tradição única: o livro é publicado ininterruptamente desde 1912. As publicações para 2025 chegam totalmente modernizadas, com novo projeto gráfico e novo padrão visual de capa.

Com uma linguagem voltada a todos os tipos de público interessados em lunações, trânsitos planetários, guia astral, além de numerologia, o ‘Almanaque do pensamento 2025’ traz tudo o que os leitores precisam saber para vencer os desafios do dia a dia e viver bem. O ano que se aproxima será regido por Júpiter, o que nos leva a querer ver além do meramente físico ou visível; é o salto imaginativo que busca transcender a realidade por vezes maçante do cotidiano.

6. O cochilo de Deus

‘O cochilo de Deus’ provoca o leitor a pensar sobre o mistério que permeia todas as coisas (Imagem: Reprodução digital | Divulgação)

O livro nos convida a uma profunda reflexão por meio de uma narrativa ficcional que entrelaça vários temas existenciais. Com uma trama instigante, a autora Raissa Lettiére provoca o leitor a refletir a respeito de questões complexas sobre o mistério que permeia todas as coisas, sobre o bem e o mal, sobre nossas escolhas e nossa desenvoltura como seres humanos, enquanto constrói um cenário em que o vazio espiritual e o sofrimento humano ganham contornos quase palpáveis.

O romance atravessa séculos e reúne personagens de diferentes épocas, todos conectados de maneiras misteriosas e, às vezes, inesperadas. Em um movimento dinâmico, permeado de ciladas e enigmas, sua arquitetura se desenvolve valendo-se de estilos distintos.

7. Sapatilhas de gelo

Em ‘Sapatilhas de gelo’, Natalie atravessa o mundo para conquistar uma vaga como bailarina principal (Imagem: Reprodução digital | Divulgação)

Na obra da escritora Babi A. Sette, Natalie sempre teve o sonho de ser reconhecida como bailarina principal na Companhia de Balé de Londres. Sem amigos ou perspectiva amorosa no Reino Unido, a dança é sua válvula de escape. Ao ter sua merecida promoção negada, a jovem aceita um desafio no outro lado do globo: conquistar uma vaga na Companhia de Balé do Canadá, em apenas três meses. Felizmente, se muda para a casa do primo Nick, jogador de hóquei da Universidade de Toronto. O azar é que também divide o apartamento com o capitão do time e melhor amigo de Nick, Lucas More.

Há três anos, Natalie conheceu Lucas durante uma visita a Toronto, e a primeira impressão não foi nada boa. Desde então, todas as vezes que se encontram, Lucas a trata de forma estranha, sem nenhum esforço para ser simpático, o que a irrita ainda mais. Apesar disso, não consegue mentir para si mesma: o mulherengo e insuportável Lucas More é um gato.

