5 dicas para usar o dourado na decoração de Natal

Para acertar na sua decoração natalina, não é necessário ficar quebrando a cabeça sobre quais peças, enfeites e árvore de Natal investir. Antes de tudo, definir uma cor é importantíssimo para construir um padrão agradável e encantador para a data. As cores transmitem, justamente, o que esse dia representa, como a paz e a esperança.

Além das cores clássicas de Natal, como o branco, verde e vermelho, também é possível ousar e utilizar outras formas que combinam muito. Dentro disso, uma das cores tendências para este ano é o dourado. De acordo com Cláudia Monteiro, especialista da HiperFesta, franquia especializada em artigos para festas, essa tonalidade representa alegria, prosperidade, abundância e elegância, deixando a decoração mais iluminada.

“A cor dourada é um símbolo de luxo, sofisticação e elegância, tornando-se uma escolha perfeita para decorar sua casa no Natal. Além disso, é uma cor que combina bem com as cores tradicionais do Natal: vermelho e verde”, comenta.

Abaixo, a especialista da HiperFesta lista algumas dicas para utilizar o dourado na decoração de Natal. Veja!

1. Árvore de Natal com detalhes dourados

Mesmo se a sua árvore de Natal for a tradicional, na cor verde, escolha para este ano enfeites dourados, como bolas, sinos e fitas. Além disso, as luzes de corda, pisca-pisca, também se encaixam, deixando o ambiente quente, acolhedor e com um toque de elegância.

2. Decoração de mesa

Use guardanapos dourados para criar um ambiente elegante. Também é importante criar um centro de mesa com elementos dourados, como velas, flores ou objetos decorativos. Além disso, é interessante investir em velas douradas para fugir do tradicional na decoração natalina.

O dourado também pode ser aplicado na guirlanda (Imagem: Studio113 | Shutterstock)

3. Detalhes decorativos para guirlanda

Monte sua própria guirlanda. Para isso, use enfeites dourados, como estrelas, corações, laços de fita ou flores, para deixá-la mais bonita.

4. Combinações de cores com dourado

O dourado pode ser combinado com outras cores, para não ficar algo repetitivo, utilizando o branco para deixar o ambiente limpo e elegante ou o verde para deixar a decoração natural e sofisticada.

5. Dicas extras

Não exagere na decoração dourada, pois pode tornar-se excessiva. Ajuste a iluminação para realçar os detalhes dourados. Além disso, adicione elementos pessoais, como fotos ou objetos decorativos, para tornar sua decoração única.

Por Leonardo Lino