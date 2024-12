Dicas para equilibrar as proteínas antes e depois dos exercícios

Toda atividade física requer um esforço do nosso corpo, que deve ser recompensado. Tanto para aqueles que atingiram o nível de atletas de elite quanto para aqueles que simplesmente buscam um estilo de vida mais saudável, a chave para o sucesso é a mesma: uma alimentação adequada que promova o melhor desempenho e ajude a alcançar metas individuais.

Entre os nutrientes que desempenham um papel fundamental ao longo desse processo, as proteínas se destacam como aliadas importantes. Quase 50% do conteúdo proteico total do ser humano está presente em quatro proteínas: miosina, actina, colágeno e hemoglobina.

Formadas por aminoácidos, elas são os principais componentes estruturais e funcionais de todas as células do organismo. Para que a síntese proteica ocorra adequadamente depois de qualquer exercício, é necessário um aporte equilibrado por meio da dieta/alimentação.

Quantidades ideais de proteínas (nem de forma insuficiente, nem exagerada) estimulam essa ação, promovendo a regeneração muscular e tecidual.

Consumo ideal de proteína

Ao contrário do que pregam algumas crenças, não existem benefícios na ingestão de proteína em excesso, principalmente quando é feito “de uma única vez” ou apenas nas principais refeições. Em outras palavras, uma ingestão que exceda em três vezes os níveis recomendados, por exemplo, não aumenta a capacidade de trabalho durante um treinamento intenso.

De acordo com a RDA (do inglês, Recommended Dietary Allowance), um adulto saudável deve consumir em torno de 0,8 g a 1 g de proteína por quilo de peso corporal por dia. Mas cada pessoa deve seguir a sua necessidade individual, segundo o objetivo e a condição fisiológica ou patológica. De forma geral, para homens e mulheres fisicamente ativos, a ingestão proteica indicada é de 1,2 g e 1,8 g de proteína por kg de massa corporal por dia.

Investir em lanches proteicos antes das principais refeições é uma estratégia eficiente para o crescimento muscular (Imagem: ruslanramazanov | Shutterstock)

Lanches intermediários proteicos

Para que a síntese proteica e todo o processo de recuperação, manutenção e crescimento muscular, celular e tecidual ocorram da maneira certa, além de saber as quantidades diárias necessárias para o seu organismo, é importante que o consumo seja fracionado ao longo do dia. Por isso, investir em lanches proteicos entre as principais refeições é uma estratégia eficiente.

Os lácteos e proteicos, por exemplo, reúnem combinações e formatos que podem surpreender e agregar mais sabor ao cardápio ou simplesmente à rotina corrida. Além disso, ajudam a diversificar as opções. Ao acrescentar ingredientes ao alimento, como castanhas, sementes e frutas, é possível potencializar as propriedades nutricionais e variar a alimentação.

Melhores fontes de proteínas antes e depois do treino

Ovos, carnes de modo geral, laticínios, leguminosas (amendoim, soja e derivados, feijões, grão-de-bico, lentilha), sementes (pepita de abóbora, de girassol, chia) e nuts (castanhas, amêndoas) são ótimas fontes de proteínas para serem consumidas após o treino.

Já suplementos como as proteínas concentradas do soro do leite (whey protein), proteína isolada da carne e até os suplementos proteicos vegetais são ideias para serem consumidos tanto antes quanto depois do treino. Isso porque possuem absorção mais rápida. Assim, fornecem os aminoácidos que o corpo precisa nesses momentos e estimulam a construção muscular e tecidual de forma mais eficiente.

Importância de um acompanhamento profissional

É importante destacar que para alcançar o desempenho máximo esportivo, ou uma vida mais saudável, é preciso contar com a orientação de um nutricionista, que criará um plano alimentar personalizado e equilibrado. A importância das proteínas para a saúde e o bem-estar geral não pode ser subestimada, assim como os benefícios de todos os demais nutrientes de que o organismo precisa para o pleno funcionamento.

Por Liz Galvão

Nutricionista parceira da Verde Campo