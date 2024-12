4 tendências de maquiagem para o verão 2025

A cada temporada, o mercado da beleza lança novas tendências e, com o verão prestes a começar, não é diferente. Para essa nova estação, as apostas estão voltadas para visuais leves, iluminados e cheios de frescor, pautados, segundo o maquiador Willy Cardoso, nos desfiles de moda verão e nas personalidades que costumam ditar as novidades.

“O que fica ou não em alta é pautado muito pelas passarelas e pelas influenciadoras de moda, como Sabrina Carpenter e Hailey Bieber, que vivem a maquiagem no sentido mais genuíno e já nos antecipam este movimento”, explica o profissional.

A seguir, veja as principais tendências e como usá-las!

1. Blush marcado

O blush pode ser aplicado na maçã do rosto em direção à têmpora (Imagem: Olga Ekaterincheva | Shutterstock)

O blush marcado é uma tendência que já vem em alta desde o inverno, e para fazê-lo basta aplicar o produto na maçã do rosto em direção à têmpora e esfumar com mais intensidade para obter mais evidência da cor. Podem se usar as cores mais rosadas, no estilo boneca, e o mais alaranjado ou marrom para um efeito mais bronze.

2. Rímel colorido

O rímel colorido traz mais diversão para a maquiagem (Imagem: CreatoraLab | Shutterstock)

Embora haja um apelo para o abandono do rímel, tudo indica que as máscaras coloridas, como avermelhadas e marrons, estão com tudo. A tendência do rímel colorido tem o objetivo de trazer mais cor para a maquiagem, sem interferir na pele, ao mesmo tempo, em que possibilita um aspecto mais divertido para a produção. Além disso, ainda é possível fazer um delineado na mesma cor do rímel, que dará uma dimensão maior para os olhos.

3. Lábios com tons avermelhados e brilhantes

Os tons avermelhados nos lábios estão em alta (Imagem: Auttapol Tatiyarat | Shutterstock)

Os tons avermelhados estão em alta, mesclando a paleta de cores de um tom mais leve de frutas vermelhas até as cores mais intensas do vinho. No entanto, é preciso ficar atenta para não deixar excesso do produto nos lábios, pois a ideia é fazer uma produção leve e com pouca cobertura, remetendo a um efeito mais lip tint. Além disso, a tendência é deixar os lábios com brilho, requerendo o uso de gloss ou hidratante para obter o efeito.

4. Pele natural e cílios

A tendência é estar maquiada sem parecer que está (Imagem: Irina Bg | Shutterstock)

A pele natural ficou muito em evidência em 2024 e segue como grande aposta para o ano que vem. Para acompanhar essa tendência, usar a make sem o rímel também foi um movimento bem recebido, pois a ideia é estar maquiada sem parecer que está. Para este caso, é preciso entender que existe uma linha tênue entre o exagero e a falta de maquiagem.

“É preciso saber usar tudo sem excesso e entender que, quando falamos em maquiagem com pele natural, não estamos dizendo que é uma pele sem nada e, sim, com produtos na medida certa para obter o efeito natural”, destaca Willy Cardoso.

Um exemplo disso, segundo o maquiador, é usar a base com cobertura mais leve e um corretivo nas áreas principais do rosto. “Além disso, contorno, blush e iluminador precisam estar na medida certa, nem muito, nem pouco, ao ponto de se olhar no espelho e não enxergar a marcação evidente destes produtos”, ressalta Willy Cardoso. Não usar rímel também é parte do movimento que acompanha a make com pele natural.

Por Rayfran Cardoso