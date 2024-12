4 receitas de rabanada para as festas de fim de ano

As festas de fim de ano estão chegando, e uma das principais comidas deste período são as rabanadas. Criada para aproveitar o pão amanhecido, a origem desse doce remete a Portugal, mas é possível encontrar variações dessas fatias douradas em diferentes países.

Deliciosas e fofinhas, elas são fáceis de fazer e costumam agradar a todos os paladares. Isso porque a combinação entre fatias fritas com açúcar e canela incrementa o sabor e remete às sobremesas de infância. A seguir, confira 4 receitas de rabanadas irresistíveis para você aproveitar!

Rabanada tradicional

Ingredientes

4 pães franceses amanhecidos e cortados em fatias

1 1/2 xícara de chá de leite

2 ovos

Raspas de 1 limão

1 xícara de chá de óleo

1/2 xícara de chá de açúcar

2 colheres de sopa de canela em pó

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o leite e as raspas de limão e misture. Reserve. Em outro recipiente, coloque os ovos e, com a ajuda de um garfo, bata levemente. Reserve. Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Enquanto isso, passe as fatias de pão sobre o leite, sem deixar desmanchá-lo. Em seguida, passe no ovo batido.

Coloque as fatias na panela com óleo e, com a ajuda de uma escumadeira, frite até dourar os dois lados. Após, disponha os pães sobre um recipiente com papel-toalha para escorrer o excesso de óleo. Reserve. Em um recipiente, coloque o açúcar e a canela em pó e misture. Passe as rabanadas sobre a mistura e sirva em seguida.

Rabanada de panetone

Ingredientes

2 ovos

340 g de leite condensado

150 ml de leite

1 panetone cortado em fatias

Açúcar e canela a gosto

Óleo para fritar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os ovos, o leite condensado e o leite e, com a ajuda de um garfo, bata até ficar homogêneo. Reserve. Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Enquanto isso, passe os pedaços de panetone sobre a mistura reservada. Com a ajuda de uma escumadeira, disponha o panetone no óleo quente e frite até dourar os dois lados. Depois, coloque as rabanadas em um recipiente com papel-toalha para escorrer o excesso de óleo. Reserve. Em um recipiente, coloque o açúcar e a canela e misture. Passe as rabanadas sobre a mistura e sirva em seguida.

Rabanada salgada (Imagem: nelea33 | Shutterstock)

Rabanada salgada

Ingredientes

3 ovos

1 pitada de sal

200 g de creme de leite

3 colheres de sopa de farinha de trigo

150 g de queijo muçarela ralado

4 fatias de pão de forma

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os ovos, o sal, o creme de leite, a farinha de trigo e o queijo e misture até obter uma consistência homogênea. Reserve. Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Enquanto isso, passe os pães sobre a mistura reservada. Com a ajuda de uma escumadeira, frite as rabanadas no óleo quente até dourar os dois lados. Retire os pães da panela e coloque em um recipiente com papel-toalha para escorrer o excesso de óleo. Sirva em seguida.

Dica: sirva acompanhado de fatias de presunto de parma e cebolinha picada.

Rabanada recheada com creme de avelã

Ingredientes

4 pães franceses amanhecidos e cortados em fatias

3 ovos

1 xícara de chá de leite

2 colheres de chá de essência de baunilha

3 colheres de sopa de açúcar mascavo

150 g de creme de avelã

Açúcar de confeiteiro a gosto

Óleo para fritar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os ovos, o leite, a essência de baunilha e o açúcar mascavo e misture até ficar homogêneo. Reserve. Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Enquanto isso, com a ajuda de uma faca, corte as fatias de pão ao meio, sem cortar completamente. Recheie com o creme de avelã e passe na mistura reservada. Com a ajuda de uma escumadeira, frite as rabanadas no óleo quente até dourar os dois lados. Retire os pães da panela e coloque em um recipiente com papel-toalha para escorrer o excesso de óleo. Polvilhe com o açúcar de confeiteiro e sirva em seguida.