A erva mentrasto, cientificamente conhecida como Ageratum conyzoides, é amplamente utilizada na medicina popular. Originária de regiões tropicais da Ásia e da América do Sul, ela se destaca por suas folhas de aroma característico e seu potencial terapêutico.

Rica em compostos bioativos como taninos, flavonoides e óleos essenciais, a planta medicinal é valorizada por suas propriedades anti-inflamatórias e analgésicas, sendo uma aliada natural para diversos problemas de saúde.

Abaixo, confira 5 benefícios da erva mentrasto para a saúde e como usá-la!

1. Alívio de dores musculares e articulares

O mentrasto é conhecido por sua ação analgésica, que ajuda a reduzir dores musculares e articulares. Isso se deve aos óleos essenciais presentes na planta, que atuam diretamente nas áreas doloridas.

Conforme o Anexo I da RDC Anvisa N° 10, de 9 de março de 2010, da resolução que dispõe sobre a notificação de drogas vegetais junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e dá outras providências, a infusão da planta pode ser consumida para ajudar no tratamento de dores articulares (artrite e artrose) e reumatismo.

2. Propriedades anti-inflamatórias

A erva mentrasto ajuda a combater processos inflamatórios no organismo, aliviando sintomas como inchaços, vermelhidão e dor. Por isso, ela também é amplamente utilizada no tratamento de inflamação em articulações, músculos e até mesmo em casos de inflamações internas, como gastrite.

No estudo “Antiinflammatory and chronic toxicity study of the leaves of Ageratum conyzoides L. in rats”, publicado no Phytomedicine, os pesquisadores confirmam as propriedades anti-inflamatórias do mentrasto.

Eles identificaram que o extrato da planta, na concentração de 250 mg/kg, conseguiu reduzir a inflamação de maneira eficaz em ratos nos métodos experimentais analisados, que foram a artrite induzida por formaldeído e o granuloma induzido por pellet de algodão.

3. Combate a problemas digestivos

O mentrasto também auxilia na saúde digestiva, sendo utilizado para tratar cólicas, indigestão e gases. Suas propriedades ajudam a relaxar os músculos do trato digestivo, promovendo alívio e melhorando a digestão. O chá feito com as folhas é uma forma simples e eficaz de usufruir desse benefício.

Além disso, no estudo “The gastroprotective activity of the ethanol extract of Ageratum conyzoides”, publicado no Journal of Ethnopharmacology, os pesquisadores identificaram que o extrato etanólico da planta possui um forte potencial gastroprotetor, sendo mais eficaz que medicamentos como misoprostol e famotidina em modelos experimentais de úlceras gástricas realizados em ratos.

O mentrasto pode ajudar a reduzir as dores menstruais (Imagem: Peace-loving | Shutterstock)

4. Alívio de dores menstruais

A erva mentrasto é um remédio natural para dores menstruais. Suas propriedades relaxantes ajudam a aliviar as cólicas, enquanto seus compostos bioativos reduzem inflamações e promovem bem-estar durante o período menstrual. O consumo regular do chá durante os dias mais incômodos é uma excelente opção.

5. Ação cicatrizante

O mentrasto possui propriedades cicatrizantes que o tornam eficaz na recuperação de feridas e lesões na pele. No estudo “Efficacy of Ageratum conyzoides on tissue repair and collagen formation in rats”, publicado no Clinical and Experimental Dermatology, os pesquisadores identificaram que extrato da planta demonstrou potencial significativo na cicatrização de feridas na pele de ratos, promovendo uma regeneração mais rápida e eficiente do tecido, com maior resistência e qualidade.

Como usar a erva mentrasto

O mentrasto pode ser consumido de diversas maneiras, dependendo do benefício que se deseja alcançar. Confira algumas formas comuns de uso:

Chá : prepare uma infusão com folhas secas para tratar dores, inflamações e problemas digestivos.

: prepare uma infusão com folhas secas para tratar dores, inflamações e problemas digestivos. Compressas : utilize a infusão em compressas para dores musculares e articulares.

: utilize a infusão em compressas para dores musculares e articulares. Aplicação tópica: aplique a infusão diretamente na pele para tratar feridas e infecções.

Cuidados importantes

Apesar dos diversos benefícios que o mentrasto oferece, é fundamental utilizá-lo com cautela. Embora seja uma planta medicinal amplamente utilizada, seu uso inadequado pode causar efeitos indesejados ou interações com medicamentos.

Além disso, ele não deve ser considerado uma substituição para tratamentos prescritos ou acompanhamento médico. Por isso, é sempre recomendado consultar um profissional de saúde antes de incluí-lo na rotina, especialmente para pessoas com condições de saúde preexistentes, gestantes ou lactantes.